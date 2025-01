Concurso Voz do Oceano em andamento

ADEX Voice of the Ocean é uma foto, competição de vídeo e arte associada ao evento anual Asia Dive Expo (ADEX) de Cingapura, considerado o maior e mais antigo evento de mergulho da Ásia.

Acontecendo de 4 a 6 de abril, o ADEX Ocean Festival 2025 culmina com um júri escolhendo vencedores e segundos colocados nas várias categorias da competição ao vivo no palco. Eles também selecionam um vencedor geral do Best of Show.

O festival deste ano é dedicado aos cefalópodes no que é descrito como uma “celebração do comportamento da vida marinha”, enquanto o ADEX Voice of the Ocean 2025 inclui cefalópodes e comportamento animal entre suas categorias – as outras são paisagens aquáticas, obras de arte e curta-metragem.

No júri estão Berkley White, Erin Quigley, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Robert Stansfield e William Tan, com a bióloga marinha Chloe Harvey, diretora executiva da Reef-World Foundation, atuando como consultora especial sobre comportamento animal.

O grande prêmio é uma caixa subaquática Seacam no valor de até US$ 10,000. Mais informações sobre a competição estão disponíveis e as inscrições, que custam US$ 10 por inscrição, podem ser feitas por meio do DivePhotoGuide site até 1º de março deste ano.

