Ganhe um aparelho Symbios no concurso de fotos Halcyon

Mergulhadores e fotógrafos do mundo todo estão convidados pela Halcyon Dive Systems para capturar e compartilhar imagens subaquáticas favoritas por meio do aplicativo do fabricante de equipamentos da Flórida, entre agora e 31 de julho deste ano.

A foto deve apresentar equipamento Halcyon e precisa ser enviado diretamente para o Aplicativo Halcyon, que foi lançado no início deste ano, usando a hashtag #MyHalcyon.

As cinco postagens mais curtidas até a data de encerramento serão analisadas pela equipe Halcyon, que selecionará um único vencedor para receber um Aparelho Symbios computador.

Aparelho Symbios usado com o aplicativo Halcyon (Arkadiusz Srebnik)

O novo mergulho de Halcyon-computador pode ser pareado ao aplicativo para fornecer recursos que incluem um simulador de mergulho, carregamento de perfil e sincronização entre dispositivos.

“Queríamos celebrar e fazer parte da paixão e criatividade da comunidade de mergulho”, diz o diretor de operações da empresa, Orie J Braun.

“O aplicativo Halcyon não apenas nos conecta com o ecossistema Symbios, mas também é um espaço onde os mergulhadores podem se conectar, se inspirar e, agora, ganhar ótimos equipamentos ao compartilhar os momentos capturados que os inspiram e criam memórias duradouras.”

Um novo concurso com os mesmos moldes, mas com temas e prêmios diferentes, será lançado a cada dois meses. As competições são abertas a todos os usuários do aplicativo Halcyon com 18 anos ou mais, com termos e condições disponíveis. aqui.

