GO Diving Show ANZ é imperdível para fotógrafos subaquáticos

Nigel Marsh

Nigel Marsh, cujos artigos Unique Aussie Marine Life na Scuba Diver Australia e Nova Zelândia são os favoritos dos leitores, estará no Foto Palco no Show de mergulho GO ANZ em setembro.

Nigel é fotógrafo subaquático e fotojornalista freelancer e mora em Brisbane. Seu trabalho foi publicado em diversas revistas, jornais e livros, tanto na Austrália quanto no exterior.

Ele mergulhou extensivamente na Austrália, especialmente na Grande Barreira de Corais e no Mar de Coral, e suas viagens o levaram pela Ásia, Oceano Pacífico, Oceano Índico, Oceano Atlântico e Caribe. Suas fotografias subaquáticas também ganharam vários concursos fotográficos internacionais.

A paixão de Nigel pelo mergulho e pelo ambiente marinho evoluiu desde cedo, enquanto praticava mergulho com snorkel nas praias de sua cidade natal, Sydney, na Austrália. Aprender a mergulhar em 1983 serviu para aumentar o seu interesse pela vida marinha, e rapidamente começou a partilhar as suas experiências com outras pessoas, apresentando apresentações de slides e escrevendo artigos para revistas – o seu primeiro artigo foi publicado em 1983.

Desde então, Nigel produziu milhares de artigos para revistas de mergulho, viagens e bordo em todo o mundo, concentrando-se nos seus assuntos favoritos – peixes, mergulho, tubarões, naufrágios, vida marinha e viagens.

Nigel também é coautor de dois guias de mergulho com Neville Coleman, Dive Sites of the Great Barrier Reef and the Coral Sea (New Holland 1996) e Diving Australia (Periplus Editions 1997). Ele também publicou um livro por conta própria - HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh Fotografia

Nos últimos dez anos, Nigel tem estado ocupado trabalhando em uma série de livros infantis sobre assuntos relacionados ao mar (A a Z de Tubarões e Raias, Explorando Naufrágios, Caranguejos e Crustáceos, Peixes Estranhos e Malucos) e uma série de guias de mergulho e guias marinhos. livros de vida (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Diving With Sharks, Close Encounters With Marine Life) para New Holland Publishers.

Brett Lobwein oferecerá alguns insights sobre fotografia subaquática técnicas

Brett Lobwein

O premiado fotógrafo subaquático Brett Lobwein apresentará suas maravilhosas imagens no Foto Palco na inauguração Show de mergulho GO ANZ em setembro.

Brett é um fotógrafo apaixonado e preocupado com o meio ambiente que mora em Sydney e que, tendo crescido nos canais do rio Port Hacking, nos subúrbios ao sul da cidade, viu seu amor pelo mergulho realmente tomar forma no início dos anos 2000, enquanto trabalhava em um loja de mergulho local.

Em 2010, ele começou a se interessar profundamente por fotografia subaquática e comprou sua primeira caixa para DSLR.

Desde sua primeira viagem para nadar com as baleias jubarte em Tonga, ele ficou completamente fisgado.

Sua paixão por fotografia só é rivalizado por sua sede de viagens exóticas.

Seja fotografando tubarões-seda nos Jardins da Rainha em Cuba, pinguins na Antártida, ursos polares no Ártico, orcas na Noruega ou focas em Narooma, Brett sempre se certifica de representar a vida marinha em seu elemento natural, sem demonizar ou sensacionalizar um animal para chamar atenção para uma imagem pelos motivos errados.

Alinhado com o seu amor pelo oceano e pelos seus habitantes, Brett é também um forte defensor da proteção dos nossos oceanos e do ambiente, aumentando a sensibilização para o uso excessivo e a procura de plásticos descartáveis.

Brett é um Sony orgulhoso Digital Defensor de imagens, embaixador da Isotta Underwater Housings, membro do Explorers Club, membro da Ocean Artist Society e ex-fotógrafo associado/residente da Ocean Geographic.

Brett também é dono da UW Images, uma distribuidora de fotografia subaquática equipamento.

Suas imagens ganharam inúmeros prêmios internacionais fotografia prêmios e foram publicados em todo o mundo.

Don Silcock falará sobre grandes encontros com animais

Don Silcock

Scuba Diver Austrália e Editor Sênior de Viagens da Nova Zelândia Don Silcock irá levar para o Foto Palco na inauguração Show de mergulho GO ANZ em setembro para falar sobre seu fascínio por animais de grande porte.

Don é um fotógrafo subaquático e fotojornalista australiano que mora na ilha de Bali, na Indonésia, e se juntou à equipe Scuba Diver ANZ como editor sênior de viagens em 2020.

Originário do Reino Unido, Don começou a mergulhar no início dos anos 1980, enquanto vivia e trabalhava no Bahrein, no Golfo Pérsico, e tornou-se um BSAC Advanced Instrutor e oficial de mergulho.

Mudou-se para a Austrália em 1991 com a sua jovem família, onde desenvolveu a sua paixão duradoura pela fotografia subaquática e a viagem de mergulho.

Don mergulhou extensivamente em Papua Nova Guiné e na Indonésia nos últimos 25 anos e acredita que os dois países têm o melhor mergulho tropical do mundo. Scuba Diver ANZ publicou recentemente o 13th artigo de uma série sobre mergulho PNG, e o próximo emitem terá o 5th em uma série semelhante, Don está escrevendo sobre mergulho na Indonésia.

Há cerca de 15 anos, Don pegou o que descreve como o “grande inseto animal” quando foi ao sul da Austrália pela primeira vez para fotografar grandes tubarões brancos e, no ano passado, fez seu 15º aniversário.th viagem até lá…

Nesse meio tempo, ele fotografou e escreveu sobre tigres, tubarões-martelo e tubarões-de-pontas-brancas oceânicos nas Bahamas; mantas oceânicas, tubarões azuis, tubarões-baleia, crocodilos americanos e marlins listrados no México; baleias francas austrais na Argentina, baleias jubarte austrais em Tonga e cachalotes nos Açores.

Durante a pandemia, Don entrou no mergulho técnico e recentemente completou sua certificação TDI Extended Range para qualificá-lo a 55m em preparação para viagens técnicas dedicadas para fotografar os naufrágios nas Ilhas Salomão e no Atol de Bikini, que serão apresentados nas próximas edições da Scuba Diver ANZ. .

Mike Scotland falará sobre a vida marinha australiana

Mike Escócia

O editor do Dive Log Australasia e fotógrafo subaquático Mike Scotland se concentrará na biologia marinha "na natureza" no Foto Palco na inauguração Show de mergulho GO ANZ em setembro.

Mike começou a mergulhar em 1976 e obteve com sucesso seu PADI instrutor classificação em 1982. Além de ensinar mais de 1,000 mergulhadores. Mike fez 7,000 mergulhos e ganhou prêmios por suas fotos U/W.

Suas duas principais paixões são fotografia subaquática e biologia marinha. Ele escreve sobre a celebração da vida marinha combinada com o mergulho de aventura. Mike publicou seu livro Marine Biology in the Wild como um serviço aos mergulhadores que desejam aprender mais sobre o mar. Apresenta fotos padrão de cartão postal com pesquisa aprofundada. Atualmente, ele está escrevendo uma série sobre a biologia de peixes e tubarões, que incluirá em um novo livro no próximo ano.

Biologia Marinha na Natureza

A melhor maneira de acender sua paixão pelo mergulho é aprender mais sobre a maravilhosa vida marinha que encontramos. Durante sua passagem pelo Foto No palco, Mike revelará muitos insights incríveis que ele observou ao longo de 48 anos de mergulho ativo e que motivarão você a mergulhar.

Mike é um educador profissional e um dos fotógrafos U/W mais publicados da Austrália. Esta palestra será apoiada por suas fotos mais excelentes coletadas de mais de 100 expedições à Grande Barreira de Corais e ao Pacífico.

Talia Greis falará sobre abstrato fotografia subaquática

Talia Greis

A fotógrafa subaquática autodidata e internacionalmente aclamada Talia Greis estará no Foto Palco no Show de mergulho GO ANZ falando sobre imagens subaquáticas abstratas.

Nascida e criada nas regiões costeiras dos subúrbios orientais de Sydney, seu apreço pela vida oceânica explodiu enquanto mergulhava no recife de Ningaloo, WA.

“Compreender a rica diversidade e abundância do mundo subaquático do nosso país acionou um interruptor que tornou essencial para mim levar uma câmera abaixo da superfície o mais rápido possível”, disse ela.

“Não só para poder reproduzir alguns dos belos momentos que a natureza tem para oferecer, mas também para poder compreender por mim mesmo completamente as verdadeiras cores e complexidades daquilo que fui testemunha”.

Sempre disposta a capturar um momento à medida que ele se desenrola, Talia percebeu que seu papel no mergulho havia mudado e, atualmente, acha impossível mergulhar sem olhar pelas lentes.

Talia ganhou o prêmio Ocean Art 2019 Compact Division, Fotógrafo Emergente do Ano 2023 pela Ocean Geographic, Head On Foto Festival, Categoria Paisagem 2023, Praias do Norte Subaquáticas Foto Concurso 2023, e Fotógrafo Subaquático do Ano (UPY) para a Categoria Macro em 2024.

Fotografia subaquática abstrata

Talia estará falando sobre resumo fotografia subaquática – dando uma breve introdução sobre por que ela adora experimentar isso como mergulhadora em Sydney e discutindo os vários métodos e técnicas diferentes que ela usa para se aprofundar na arte.

Ela dará alguns exemplos de fotos que tirou usando diferentes técnicas e discutirá configurações e requisitos de equipamento para executá-las.

Nicolas Remy oferecerá conselhos sobre foto técnicas

Nicolas Rémy

O fotógrafo subaquático franco-australiano Nicolas Remy, que agora mora em Sydney, irá ao Foto Palco no GO Diving Show ANZ em Setembro.

As imagens de Nicolas receberam mais de 40 prêmios internacionais, incluindo vencedores de categorias no prestigiado Ocean Fotografia Prêmios, Ocean Art, DPG Masters, Ocean Geographic Pictures of the Year e World Nature Fotografia Awards.

Suas fotografias foram apresentadas na grande mídia, como BBC, CNN, Forbes, bem como nas principais mídias de mergulho e fotografia meios de comunicação.

Ele é o fundador da O Clube Subaquático, um online fotografia escola e comunidade, que atualmente conta com membros em 12 países. Os membros do clube têm acesso a cursos individualizados, fóruns de suporte e webinars mensais, onde Nicolas e outros fotógrafos renomados ensinam fotografia Masterclasses.

Motivado pela sua paixão por ensinar fotografia, Nicolas é um orador público experiente. Além dos webinars mensais para o The Underwater Club, ele é regularmente convidado para falar em shows de mergulho, fotografia subaquática sociedades e clubes de mergulho.

Um realizado foto-jornalista, Nicolas é autor de dezenas de artigos publicados na mídia internacional de mergulho. Ele é editor de campo da DivePhotoGuide. come colaborador regular da Plongez! revista (França) e Scuba Diver revista (Reino Unido e Austrália/Nova Zelândia), onde escreve sobre vida marinha, viagens, técnicas e equipamentos fotográficos.

Nicolas colabora com equipamentos de mergulho e fotografia marcas para testes de produtos e revisões de campo. Ele é conhecido pelos artigos detalhados e perspicazes que ele escreveu, trabalhando com marcas como Nauticam, Mares, Nikon Australia e Retra UWT, para citar algumas.

Nicolas é um embaixador da Nauticam. Atualmente, ele fotografa com uma Nikon Z9 em uma caixa Nauticam NA-Z9 e suas óticas favoritas são o sistema Nauticam EMWL e o Nauticam FCP-1, embora ele também use o WWL-C quando tamanho e peso são essenciais.

Os rebreathers constituem outra parte essencial do kit de mergulho de Nicolas: ele passou mais de 1,300 horas tirando fotos enquanto mergulhava em um rEvo CCR ou em um Mares Horizon SCR, permanecendo no chão por três a quatro horas de mergulho. Nicolas é apaixonado por essas máquinas, que ele vê ocupando um espaço cada vez maior na indústria do mergulho.

