Jayne Jenkins – 'mergulhando no meu próprio quintal'

A fotógrafa subaquática Jayne Jenkins estará no Ensaio Palco no Show de mergulho GO ANZ em Sydney em setembro, e ela falará sobre as fantásticas oportunidades de mergulho que existem "em seu próprio quintal" nas águas locais.

Jayne Jenkins nasceu e foi criada no País de Gales e aprendeu a mergulhar nas águas geladas ao longo da costa acidentada do País de Gales antes de se mudar para a Austrália em 1973. Ela está ativamente envolvida em muitas facetas da indústria do mergulho há mais de quatro décadas.

Jayne é uma colaboradora editorial regular da Scuba Diver Austrália e Nova Zelândia, e suas imagens subaquáticas lhe renderam muitos prêmios.

Orgulhosa membro internacional do Explorers Club, Jayne é uma das três australianas a serem introduzidas no Hall da Fama das Mulheres Mergulhadoras.

Ela foi jurada por vários foto competições, incluindo a Ensaio Concurso para o Dia Mundial dos Oceanos organizado pelas Nações Unidas.

O show de mergulho GO ANZ

Este evento anual, que acontece este ano em 6 7-setembro no Showground de Sydney no Parque Olímpico, tem como objetivo mostrar o que há de melhor do nosso mundo subaquático a todos, desde novatos que estão pensando em mergulhar ou que concluíram seus cursos de nível básico, até mergulhadores avançados, até mergulhadores técnicos e veteranos do CCR mergulhadores.

Há uma variedade de palcos – o Palco Principal, o Ensaio Palco, Palco Austrália/Nova Zelândia, Palco Inspiração e Palco Tecnologia – que receberão dezenas de palestrantes do mundo todo, além de uma série de recursos interativos para agradar jovens e idosos, desde experiências de mergulho em VR, uma piscina de demonstração, uma piscina de trydive e muito mais.

Ao redor dos palcos e atrações estará uma ampla gama de expositores, desde conselhos de turismo e operadores turísticos até resorts, liveaboards, treinamento agências, varejistas, fabricantes e organizações conservacionistas.

