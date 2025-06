Mais um dia na vida de um instrutor de fotografia submarina

Como é trabalhar como profissional de mergulho independente? LISA COLLINS está em uma posição confortável como a principal fotografia subaquática instrutora em Grand Cayman, mas seu caminho desde o Reino Unido nem sempre foi fácil, como ela explica

“Uau! Você faz o quê? Deve ser um emprego dos sonhos!” Ouço isso com tanta frequência – quase semanalmente – que meio que desconsidero e respondo automaticamente: “Sim, tenho muita sorte!”

Mas sentado aqui escrevendo isto, com um céu azul perfeito, cercado por plantas tropicais e o lindo mar calmo e claro a algumas centenas de metros de distância, estou tomando um tempo para realmente pensar sobre minha vida como fotografia subaquática instrutor.

Lembro-me de entrar na loja Ocean Optics, na Strand, em Londres, há quase 30 anos, sentindo-me muito nervoso, mas animado com a perspectiva de comprar minha primeira câmera subaquática. Mal sabia eu, na época, o quão importante aquele dia seria para o meu futuro.

Depois de me qualificar como PADI Open Water Diver na pedreira Thurrock, em Essex, decidi que adoraria mostrar às minhas duas filhas pequenas a beleza do mundo subaquático quando viajássemos de férias.

Steve Warren, da Optics, me vendeu minha primeira câmera e me fisgou. Mergulho e fotografia subaquática rapidamente se tornou um vício, com férias decididas de acordo com onde eu poderia mergulhar nas águas mais claras e quentes, com muita vida marinha.

Lisa adquiriu habilidades em um curso de instrutor da INON UK

Avançando 15 anos – depois de ter a sorte de viajar e mergulhar por todo o mundo, aumentando minhas habilidades e conhecimento de fotografia subaquática, Eu fiz o INON UK Fotografia Subaquática curso seguido por seu curso de instrutor e começou a ensinar o assunto no Reino Unido.

Eu também tive meu PADI Digital Fotografia Subaquática Classificação do instrutor, mas descobri que o curso me ensinou mais sobre mergulho com uma câmera do que sobre tirar fotos debaixo d'água, algo que os cursos da INON UK abordaram.

Muitos clientes solicitaram cursos mais longos e técnicas mais avançadas, então comecei a fazer workshops no exterior, com viagens ao Egito, Lanzarote, Filipinas e Indonésia — tudo isso enquanto trabalhava em um emprego "normal" em uma universidade em Surrey.

Ouvia constantemente que "fotógrafos subaquáticos nunca ganham o suficiente para trabalhar em tempo integral!". Eu estava determinado a provar que, um dia, aqueles céticos estavam errados, de uma forma ou de outra.

Arrancou minha vida

Eu estava ensinando fotografia subaquática meio período no Reino Unido, mas ansiava por mais, então quando me pediram para me mudar para as Ilhas Cayman para me juntar à Cathy Church Ensaio Centro como um dos seus fotografia subaquática instrutores, levou apenas um dia para decidir arrancar minha vida e a do meu parceiro e nos mudarmos para lá com um contrato de três anos.

Finalmente, meu sonho de trabalhar em tempo integral como fotografia subaquática instrutor se tornou realidade!

Local de mergulho em terra em Grand Cayman

Na realidade, uma vez instalado no Ensaio Centro, famoso há anos como um dos melhores lugares do Caribe para aprender fotografia subaquática, Eu dava aulas para os alunos algumas vezes por semana, mas passava a maior parte do tempo trabalhando na loja, vendendo foto equipamento.

Localizado no Sunset House Hotel, ao sul da capital das Ilhas Cayman, George Town, todas as minhas aulas foram ministradas no lindo recife da casa, durante o horário de funcionamento da loja.

Depois de uma ou duas horas de instrução em sala de aula, meu aluno e eu fazíamos um mergulho na costa, durante o qual eu os ensinava debaixo d'água com a ajuda de uma lousa branca.

Meu coração cantava quando eu olhava para minha agenda diária e percebia que tinha aula naquele dia. Minha paixão por fotografia subaquática E compartilhar esse conhecimento me deixou tão feliz. E fazer isso nas águas cristalinas e mornas do Caribe tornou tudo ainda mais especial.

Lisa (à direita) ensinando em uma sala de aula

Então veio a Covid. Eu havia me mudado para Grand Cayman em junho de 2019 e, em março de 2020, a ilha já estava fechada para visitantes. Seguiram-se longos 18 meses de isolamento.

Felizmente, eu era responsável pelo marketing e pude ensinar clientes locais e internacionais pelo Zoom. Muitas pessoas, impossibilitadas de mergulhar, optaram por viagens terrestres. fotografia, e agendou aulas comigo para aprender sobre fotografia de paisagens, pássaros, insetos e flores.

A indústria do mergulho foi fechada à força por seis meses, mas, uma vez reaberta, pude ensinar muitos mergulhadores locais fotografia subaquática.

Um grupo deles fundou a CaySoup (Sociedade Cayman de Fotógrafos Subaquáticos), que continua firme e forte. Foi muito bom poder compartilhar meu conhecimento com eles.

Agora, todo fim de semana e às vezes nas noites dos dias úteis, você pode encontrar fotógrafos subaquáticos reunidos na maioria dos locais de mergulho em Grand Cayman, compartilhando suas descobertas sobre a vida marinha do dia.

Muitos mergulham em grupos de quatro a seis, procurando no fundo do mar por macro criaturas em manchas de algas que crescem nos fundos de areia branca de alguns dos locais de mergulho, com a ideia de que "quanto mais olhos, melhor".

grande macro fotografia em um pedaço de algas

Sinto-me muito confiante em relação à boa flutuabilidade e à observação de fotografia subaquática etiqueta e ensino isso aos meus alunos, então é ótimo ver isso acontecendo quando mergulho com uma 'mochila'.

Do outro lado

Assim que as ilhas reabriram para visitantes, as coisas voltaram a um relativo normal. Com meu contrato prestes a expirar, comecei a pensar em como poderia ensinar mais e de uma maneira melhor. Felizmente, um caimanês me procurou para abrir uma empresa que oferecesse todos os tipos de fotografia.

O foco principal da Capture Cayman Ltd seria o ensino fotografia subaquática, mas com terra fotografia e sessões de fotos como atividade paralela. Tenho um parceiro para dormir, mas estou trabalhando sozinho, então tenho muito mais liberdade para dar aulas quando e onde eu quiser, e conforme meus alunos solicitarem.

Sem precisar ficar preso em uma loja, ou limitado ao horário comercial e a um único ponto de mergulho em terra, eu tinha liberdade para expandir. Mergulhando no meu tempo livre, eu sabia que havia certos pontos na ilha com topografia e temas diferentes, o que me permitia oferecer aos clientes uma experiência muito mais completa.

De belos recifes a passagens subaquáticas e cavernas, arraias, tartarugas e arraias-águia, a vida macro extrema, a naufrágios e estátuas subaquáticas, Grand Cayman tem muito a oferecer aos fotógrafos subaquáticos — em condições fáceis com suas águas mornas e claras.

Recife colorido nas Ilhas Cayman

Agora tenho clientes que vêm todo ano, alguns várias vezes ao ano, para passar uma semana tirando fotos subaquáticas comigo.

Há sempre algo novo para aprender, técnicas para aprimorar, diferentes assuntos para descobrir e os equipamentos mais modernos para dominar. Às vezes, pode ser apenas para ajudar com iluminação e foco. Outra demanda frequente é por aulas de pós-processamento, como aprender a aprimorar fotos com o Lightroom ou o Photoshop.

Um cliente vem do Canadá por três meses todo inverno como um "pássaro da neve", evitando o frio extremo para aproveitar o clima perfeito das Ilhas Cayman e reservando de três a cinco aulas comigo por semana.

Ele começou comigo há quatro anos com uma câmera compacta point-and-shoot e progrediu para uma DSLR de ponta com várias lentes e flashes.

No inverno passado, passamos muitos dos nossos mergulhos procurando bichinhos, fotografando macro com o focinho. Posso me pegar aprendendo quase tanto quanto meus alunos. Fotos subaquáticas de Jay Goldman deste ano pode ser visto aqui.

Sem pressão

Entendo que as técnicas de ensino são muito importantes e tento ensinar de forma amigável e informativa, sem sobrecarregar os alunos com termos técnicos. Muitos alunos, na minha experiência, só querem conseguir tirar fotos consistentemente boas, e tento simplificar o processo para eles e explicar de uma forma que possam memorizar e levar adiante.

Não há pressão para obter o resultado perfeito foto quando eu ensino – afinal, você pode ter uma técnica perfeita foto Isso é terrível porque a composição não é boa. O que eu ensino é ter fotos consistentemente agradáveis ​​com as quais meus alunos se sintam felizes.

Entender o nível de habilidade e a progressão dos alunos é fundamental – as pessoas aprendem as habilidades em ritmos diferentes, e isso é perfeitamente normal. Sem pressão.

As Ilhas Cayman têm muitas tartarugas

Fotografia subaquática é sobre aproveitar o mergulho de forma relaxada, criando memórias que vocês podem compartilhar. Não se trata apenas de competição e de quem tem a câmera maior e mais potente. Cada aluno é diferente, mas se todos saírem das minhas aulas tirando fotos que os deixem felizes, então eu fico feliz.

Normalmente, posso escolher entre sete pontos de mergulho em terra, um dos quais quase sempre consigo mergulhar, exceto em ocasiões esporádicas, quando ventos de noroeste trazem ondas para a praia. Depois de discutir o que meus clientes gostariam de fazer, normalmente verifico as condições e decido o melhor ponto de mergulho em termos de temas, visibilidade e correnteza.

Trabalhar a qualquer hora do dia ou da noite, desde o início da manhã até os mergulhos noturnos, sete dias por semana, proporciona a flexibilidade necessária para tornar as aulas o mais adequadas possível aos horários dos alunos.

Se necessário, também participo de mergulhos de barco com eles e trabalho com empresas de mergulho locais, que também são fotógrafos subaquáticos, para garantir os melhores locais possíveis para o propósito. Isso me permite capturar imagens em águas escuras. fotografia mensalidade também.

Um aluno individual pode me reservar uma aula para iniciantes de 4 a 5 horas, mas a maioria dos clientes vem para Grand Cayman para uma semana de mergulho e fotografia subaquática comigo. Eles variam de novos usuários de GoPro (eu ministro um curso de GoPro de duas horas) a usuários de câmeras compactas, passando por fotógrafos avançados de câmeras mirrorless e DSLR.

Adoro ver os rostos dos alunos que antes lutavam para não terminar com imagens borradas, cinzas ou azuis, quando de repente não só têm fotos nítidas e coloridas, mas também conseguem repetir o feito — e depois me enviam lindas fotos de suas últimas viagens de mergulho.

Passando um tempo no escritório

Ou para um cliente se sentir pronto para o próximo passo na jornada, comprando uma câmera maior ou mais avançada. A maioria fica apreensiva com a ideia de gastar muito dinheiro e se sentir intimidada por todos os "botões e rodas", mas vê-los aprender sobre seus novos bebês e começar a produzir imagens dignas de concursos e publicações me dá muita satisfação.

Trabalho dos sonhos?

No fim das contas, ensinar significa compartilhar a beleza do mundo subaquático para conscientizar outras pessoas sobre a importância de proteger e valorizar nossos recifes e a vida marinha.

Então, quando me disserem que meu emprego é dos sonhos, posso concordar plenamente que sou sortudo. Foram muitos anos de trabalho duro, aprendizado, esforço e sacrifício, mas valeu cada momento.

A partir de agora, com o triste fechamento permanente da Igreja Cathy Ensaio Centro, Eu sou o único instrutor de fotografia subaquática em Grand Cayman. Com 15 anos de experiência, seis dos quais dedicados a mergulhar milhares de vezes nas águas das Ilhas Cayman e ministrar centenas de aulas, cada dia é uma bênção pela qual sou verdadeiramente grato.

