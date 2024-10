Morre Jordan Klein, mergulhador pioneiro dos filmes de James Bond

O diretor de fotografia Jordan Klein Sr., que morreu em 1º de outubro aos 98 anos, era mais conhecido por seu trabalho subaquático inovador em muitos filmes de James Bond, incluindo Thunderball, pelo qual ganhou um Oscar. Ele também foi um talentoso fotógrafo subaquático, engenheiro e inventor.

Klein nasceu em Cleveland, Ohio, em 1 de dezembro de 1925, mas ainda jovem mudou-se com sua família para Miami, Flórida, o estado em que passaria grande parte de sua vida – ele morreu em sua cidade natal, Ocala. Em 1938, ele se interessou por mergulho.

Klein participou de ações da Marinha no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial e estava há três dias na jornada como parte da primeira onda a atingir o Japão quando as bombas atômicas foram lançadas.

Depois da guerra, ele pegou dinheiro emprestado para comprar e converter um barco PT da Marinha no que foi alegado ter sido um dos primeiros barcos de mergulho em Miami Beach, também abrindo uma de suas primeiras lojas de mergulho. “Todo mundo achou que eu era louco”, ele disse. “Ninguém vai pagar você para levá-los para fazer mergulho com snorkel ou com cilindro em um barco!”

Ele também modificou um compressor antigo para iniciar um negócio chamado Mako Compressors e atender ao que ele estava convencido de ser a emergente indústria de mergulho.

O trabalho subaquático de Klein em Thunderball lhe rendeu seu primeiro Oscar

Goldwyn chama

Samuel Goldwyn da MGM viu um vida revista história sobre as atividades de mergulho de Klein e perguntou se ele poderia construir uma caixa subaquática para uma das grandes câmeras Mitchell de seu estúdio. Ele enganou Goldwyn, fazendo-o acreditar que ele já tinha experiência fotográfica, enquanto pensava: "Eu sei ler, e tem uma biblioteca na rua abaixo!"

Sua carreira no cinema surgiria dessa conexão, quando o produtor Darryl Zanuck lhe ofereceu o papel de engenheiro subaquático e cinegrafista em 20,000 Leagues Under the Sea.

Klein projetou e construiu caixas de câmera inicialmente usando placas de latão e prata, e passou a fornecer proteção subaquática para marcas que incluíam Rolleiflex, Bolex, Argus, Leica e Estéreo, abrangendo tudo, desde câmeras fotográficas de 35 mm até câmeras de filme de 8 mm e 16 mm, tendo em mente não apenas mergulhadores profissionais, mas também amadores.

Promovendo suas caixas de câmera

Um de seus produtos era uma caixa de plástico para câmera fotográfica subaquática, que, segundo ele, vendeu 19,000 unidades nas lojas Woolworth.

Klein esteve envolvido em alguns dos primeiros filmes de sucesso subaquáticos e, ao longo de sua vida, trabalhou em 78 longas-metragens e muitas séries de TV.

Como diretor de engenharia subaquática e cinegrafista em Thunderball ele construiu todos os veículos subaquáticos, encenou as cenas de luta e filmou muitas das sequências subaquáticas, ganhando um Oscar pelo design e construção dos adereços, cenários e efeitos especiais.

Anos mais tarde, em 2001, ele receberia um Oscar de Melhor Realização Técnica, um reconhecimento por seus esforços pioneiros no desenvolvimento e aplicação de caixas de proteção para câmeras subaquáticas em filmes.

O CryoLung

Em 1967, Klein desenvolveu em conjunto com Jacques Cousteau um dispositivo de respiração de oxigênio líquido que eles chamaram de CryoLung, projetado para sustentar um mergulhador de três a quatro vezes mais tempo do que um equipamento de mergulho convencional.

Ele também dirigiu e filmou notícias, filmes promocionais e documentários, como os programas de TV sobre tubarões que ele fez no final dos anos 1980 com seu filho Jordy. Recreacionalmente, ele era um aviador e um piloto de corrida de carros e barcos, bem como um mergulhador.

Trabalhando com animais

Outros filmes conhecidos nos quais Klein trabalhou incluem Criatura da Lagoa Negra, Aquarianos, Flipper, Você Só Vive Duas Vezes, Viva e Deixe Morrer, Nunca Diga Nunca Mais, O Dia do Golfinho, Splash, Tubarão, Cocoon, O Abismo e a Triângulo das Bermudas.

As séries de TV incluíam a longa e influente Caça ao Mar de 1954 a 1963, O Homem de Seis Milhões de Dólares, Chips, Miami Vice, Arquivo X e e SeaQuestName.

