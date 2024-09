Colin Doeg: Falecimento do mais velho estadista da fotografia subaquática

O distinto pioneiro britânico morreu aos 96 anos, deixando um legado para fotografia subaquática que é difícil superestimar, diz STEVE WARREN

Nascido em 23 de janeiro de 1928, Colin Doeg foi um repórter durante a Segunda Guerra Mundial e se dedicou ao jornalismo em tempo integral após completar seu serviço militar no Egito.

Após um mergulho experimental na França no início dos anos 1960, ele imediatamente viu uma oportunidade de vender fotos subaquáticas e artigos de destaque para a imprensa nacional. Então, ao retornar para casa, ele se juntou à filial de Londres do British Sub-Aqua Club e começou a fazer mergulho autônomo. aulas.

Nessa época, com o Aqualunging tendo apenas uma década de existência, ele já era um fotógrafo terrestre talentoso, com interesse especial em fotografar esportes competitivos.

Com o futuro presidente da BSAC, Mike Busuttilli, e outros dois mergulhadores, Colin formou um consórcio que levaria seus motores infláveis ​​e de popa por caminhos sinuosos para explorar as águas das costas britânicas, então ainda não mergulhadas.

Como fotógrafo subaquático que tirava fotos em filme, Colin processava os negativos sob telas em acampamentos.

Além de fornecer suas fotos para jornais e revistas, ele entrou no emergente fotografia subaquática competições organizadas por revistas de mergulho e clubes de mergulho, incluindo as conferências fundadas pela Brighton & Worthing BSAC em 1959, que floresceram no final dos anos 80 após a parceria com Mergulhador revista.

Na linha: Cobertura para Tritão (que mais tarde se tornou Mergulhador) em 1965

Pescada bebê, 1966

A comunidade de mergulho ainda era muito pequena e os fotógrafos subaquáticos eram uma pequena minoria dentro dela. Eles também estavam desconectados uns dos outros, espalhados pelo Reino Unido – mas um erro fortuito mudaria tudo isso.

Imagens erradas

Após uma competição, quando as fotografias foram devolvidas, Colin recebeu as de outro competidor por engano. Ele obteve o endereço daquele fotógrafo e assumiu a responsabilidade de entregá-las pessoalmente.

O outro participante abriu a porta da frente, os dois começaram a conversar e, supostamente, ficaram tão absortos que horas depois ainda estavam na varanda.

O outro mergulhador era Peter Scoones, então um impressor na Fleet Street, mas destinado a se tornar um dos melhores e mais premiados diretores de fotografia subaquática de televisão de sua geração.

Os dois homens começaram a trazer o fotografia subaquática comunidade juntos. Em 1967, eles co-fundaram a Sociedade Britânica de Fotógrafos Subaquáticos em sua cidade natal, Londres, e a BSoUP iniciou um período sustentado de inovação que foi reconhecido por seu sucesso em todo o mundo.

Peter, junto com os primeiros membros Tim Glover e Geoff Harwood, que trabalhavam para a Kodak na época, trouxeram soluções de engenharia criativas para melhorar as caixas subaquáticas, as ópticas e os flashes da época.

Pioneiros reunidos: Geoff Harwood, Tim Glover, Mike Busuttilli, Phil Smith e Colin Doeg no London International Dive Show em 2014

Isso foi crucial para superar os problemas de visibilidade muito baixa e luz fraca comuns ao mergulho britânico. Sem seus avanços técnicos, os avanços criativos que impulsionaram a arte de fotografia subaquática não seria possível.

Embora os membros do BSoUP fossem ferozmente competitivos, paradoxalmente eles também eram entusiasmados em compartilhar ideias para o bem coletivo. Colin era um daqueles que escrevia frequentemente para passar dicas duramente conquistadas para outros por meio de colunas em revistas de mergulho.

Em 1972, Kendall McDonald foi acompanhado por Colin, Peter, Geoff, Tony Baverstock, Phil Smith e John Lythgow na coautoria Observação de peixes e Fotografia para ajudar os outros a progredir.

Observação de peixes e Fotografia

Colin manteve o ímpeto como um fotógrafo subaquático competitivo até que uma crise de herpes forçou um hiato na década de 1980. Naquela época, ele havia acumulado uma coleção impressionante de medalhas, ganhando até mesmo o título de Fotógrafo Subaquático do Ano em Brighton em 1968.

O que tornou essa conquista tão reveladora foi que em uma competição internacional Colin venceu com uma foto de portfólio tirada exclusivamente em águas britânicas. Isso veio além de ser nomeado Fotógrafo AmadorFotógrafo esportivo do ano.

O Fotógrafo Subaquático do Ano de 1968 recebe seu prêmio do presidente da BSAC, Harry Gould

Colin foi o primeiro a fotografar um tubarão-frade na natureza. Ele também trabalhou em estreita colaboração com seu velho amigo David Bellamy em um projeto de pesquisa de algas marinhas e serviu no comitê principal da Marine Conservation Society por vários anos, bem como no grupo South-east MCS nos anos 90.

O ecologista e personalidade da TV David Bellamy com Colin Doeg (Steve Warren)

Deixando o jornalismo para trabalhar com relações públicas, ele foi fundamental na criação dos famosos comerciais de chimpanzés da PG Tips para a marca de chá Brooke Bond.

Colin também se reuniu com Kendall, ele próprio um jornalista, em uma promoção para Brooke Bond em 1974. “The Sea – Our Other World” foi uma campanha de marketing que incentivou as vendas de chá colocando um dos 50 cartões ilustrados em cada caixa.

Cartões de colecionador de mergulho vinham com cada caixa de PG Tips – alguém já recebeu todos os 50?

Cada cartão cobria um pedaço da história do mergulho, e eles podiam ser reunidos em um álbum de 5p contendo mais informações sobre mergulho e um plug para o BSAC, com o qual Colin tinha uma longa associação – mesmo que suas práticas nem sempre se adequassem às suas inclinações como fotógrafo subaquático. Ele forneceu a foto da capa para o manual do clube de 1970.

Manual BSAC em 1970 com capa de Colin Doeg O Guia Guinness para a Vida Subaquática

Em 1975, Colin foi contratado como consultor técnico para a versão em inglês do O Guia Guinness para a Vida Subaquática pelos mergulhadores franceses Christian Petron e Jean-Bernard Lozet.

Em 1997, ele foi cofundador da Visions in the Sea fotografia subaquática conferência. Ela ocorreu anualmente por 10 anos, com Colin como MC, recebendo apresentadores famosos como David Doubilet, Kurt Amsler, Amos Nachoum, Alex Mustard, Tom Peschak, Michael AW e Douglas David Seifert.

David Doubilet autografa seu livro Cara de Peixe para Colin, cujos artigos de fotografia subaquática ele cita como inspiração pessoal (Warren Williams)

Em 2002, Colin foi reconhecido com o prêmio inaugural Visions in the Sea por contribuições excepcionais à fotografia subaquática e, no Dive Show de 2017, Paul Rose o presenteou com um Mergulhador revista Prêmio Lifetime Achievement.

Colin Doeg com seu prêmio Lifetime Award da Diver no Birmingham Dive Show de 2017 (Steve Warren)

Para comemorar esse reconhecimento, o cinegrafista subaquático Dan Beecham, conhecido por sequências como o carapau comedor de pássaros em Blue Planet 2, escreveu: “Quando penso nos desafios que visionários como você devem ter enfrentado, sinto uma enorme inveja por não ter feito parte daqueles dias de descoberta e inovação, mas também, é claro, gratidão.

“Nós simplesmente não estaríamos onde estamos hoje, em termos de produção de imagens e filmes de história natural, se não fosse por toda a engenhosidade, tomada de riscos e determinação de sua geração de pioneiros. De uma forma muito real, vocês são e sempre serão parte da força vital que forma nosso conhecimento coletivo de criação de imagens subaquáticas”.

Colin Doeg corta a fita para abrir um evento de fotografia subaquática treinamento ambientado em Essex em 2009 (Steve Warren)

Em janeiro, o presidente da BSoUP, Nur Tucker, concedeu a Colin um prêmio pelo Serviço Vitalício à Fotografia Subaquática em nome da sociedade.

Prêmio BSoUP Lifetime Service to Underwater Photography 2024 (Nur Tucker)

Ao anunciar a notícia de sua morte aos membros, Nur escreveu: “Colin foi uma figura pioneira na comunidade de fotografia subaquática, conhecido por sua paixão, dedicação e contribuições à arte e ciência de capturar as maravilhas sob as ondas com equipamentos que ele construiu. Sua liderança na BSoUP ajudou a moldar a organização e inspirou inúmeros fotógrafos.”

Sempre pronto para ajudar Nicky Martinez com a meia-calça dupla de Colin Com todas as suas realizações, Colin Doeg poderia legitimamente ter reivindicado seu lugar como o primeiro entre iguais, mas ele sempre se manteve modesto e modesto. Seis anos atrás, Nicky Martinez decidiu ir para a Falmouth University para estudar história natural, fotografia subaquática e produção de filmes. Mas ele não tinha confiança no portfólio que havia reunido para sua submissão. Separados por oito décadas, ele se sentou com Colin, que lhe assegurou que ele tinha talento genuíno. Nicky ganhou seu lugar, e Colin escreveu para ele: “Continue sonhando, Nicky. Sem sonhos, não somos nada. O mundo é seu e você já conquistou muito. Sonhos podem se tornar realidade.” “Nenhuma pergunta era estúpida demais ou pessoa insignificante demais para que ele compartilhasse suas experiências”, diz o fotógrafo mais jovem. “Este homem modesto e humilde estava disposto a ouvir e compartilhar todo seu conhecimento com um jovem de 18 anos excessivamente animado tentando perseguir uma vida na fotografia subaquática. “Mas eu e muitos outros concordaríamos que conhecer Colin teve um grande impacto em nossas vidas e por isso eu o agradeço. Vou sentir muita falta dele.”

Também na Divernet: Derrubando paredes para ver melhor, O gênio técnico de Peter Scoones, Momentos Sênior, Os meninos da história