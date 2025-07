Fotos das Maldivas marcam o Mês do Mergulho Feminino da OBLU

Em abril deste ano Divernet enviei foto- o jornalista Richard Aspinall ao Atol de Malé do Norte, nas Maldivas, para experimentar as experiências subaquáticas disponíveis durante a estadia no resort OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO e usando seu centro de mergulho TGI Maldives.

Divernet inaugurou uma exposição do resultado fotografia para coincidir com a celebração do PADI Women's Dive Day 2025 em 19 de julho – um evento estendido pelo resort para um Mês inteiro de Mergulho Feminino, com uma variedade de experiências baseadas em mergulho autônomo com bem-estar.

A fotoA galeria também serviu como uma plataforma educacional para mergulhadores e praticantes de snorkel sobre maneiras de proteger os recifes de coral, afirma o resort. A exposição foi inaugurada por sete jornalistas internacionais e TGI Maldivas gerente de operações Greta Marcelli.

(OBLU NATURE Helengeli por SENTIDO)

Com sede nas fronteiras escocesas, Ricardo Aspinall é treinado em ecologia e biologia da conservação e trabalhou em conservação da vida selvagem e gestão do patrimônio.

Das fascinantes moreias e majestosos tubarões-de-pontas-brancas aos vibrantes redemoinhos de pargos-de-linha-azul e peixes-balista-palhaço, suas fotografias oferecem uma janela vívida para os prósperos ecossistemas de corais que cercam Helengeli – como pode ser visto em seu Divernet neste artigo Por que nunca me canso das Maldivas, que apareceu pela primeira vez em junho.

(OBLU NATURE Helengeli por SENTIDO)

Contribuição excepcional

No ano passado, o resort OBLU Helengeli tornou-se o primeiro beneficiário PADIPrêmio de Contribuição Excepcional para o Mergulho Feminino da , quando recebeu 10 mulheres jornalistas do mundo todo para descobrir o mergulho autônomo como parte do Dia do Mergulho Feminino de 2024 – a inspiração para o Mês do Mergulho Feminino.

"Há algo mágico em Helengeli", diz o gerente geral do resort, Alain Trefois. "A vida marinha é incrível, e a energia deste lugar é diferente de qualquer outro. Esta exposição, elaborada com carinho pela nossa equipe, captura esse espírito com maestria, combinando a maravilha do oceano com uma sensação de empoderamento."

“Agradecemos de coração a Richard Aspinall e Divernet por suas imagens impressionantes e colaboração para dar vida a esta exposição.”

(OBLU NATURE Helengeli por SENTIDO)

OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO é um resort 4* com 153 vilas e suítes de praia e água em oito categorias. Mergulhadores podem link aqui para reservar diretamente e aproveitar 20% de desconto.

CORES DE OBLU, parte da Atmosphere Hotels & Resorts, abrange quatro resorts nas Maldivas: OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO, OBLU SELECT Lobigili, OBLU SELECT Sangeli e OBLU XPERIENCE Ailafushi.

Também por Richard Aspinall no Divernet: ABRAÇANDO O MERGULHO NOTURNO: AVENTURAS NO MAR VERMELHO, MERGULHO LIVEABOARDS: UM GUIA DE SUCESSO PARA INICIANTES, LUXO E AVENTURA EM EL GOUNA: UM DESTINO DE MERGULHO ÚNICO, PESSOAS QUE PRECISAM DE PESSOAS