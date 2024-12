Cineasta Stone morre aos 66 anos

A cineasta britânica de vida selvagem Vicky Stone morreu em 17 de novembro, aos 66 anos. Ela foi uma colaboradora de longa data com seu marido Mark Deeble em muitos documentários famosos de história natural, inicialmente filmados principalmente debaixo d'água, mas mais frequentemente na superfície nos últimos anos.

O casal viveu e trabalhou junto na Cornualha e em locações de longa duração, principalmente na África Oriental, e seus filmes foram exibidos em mais de 140 países e assistidos por mais de 600 milhões de pessoas.

Os filmes de Deeble & Stone também ganharam mais de 100 prêmios internacionais, incluindo seis Oscars de Vida Selvagem e um Emmy, por arte e narrativa. Sua produção mais recente, A rainha do elefante de 2020, foi o primeiro longa-metragem a ser comprado e lançado pela Apple e ganhou o prêmio Cinema for Peace.

“Por quase 45 anos, fomos inseparáveis ​​– juntos quase todas as horas de todos os dias, todas as semanas, todos os meses”, declarou Deeble no dia seguinte à morte de sua esposa. “Viajamos para longe e voamos alto porque éramos um time.

“Vicky era determinada, justa e direta e, por baixo disso, profundamente criativa. Ela fazia as coisas acontecerem. Nunca alguém que buscava os holofotes, ela deixava seu trabalho, nossos filmes, falarem por si mesmos.”

Exposição de chocos

Depois de obter um mestrado no Royal College of Art, Stone embarcou em sua carreira com Deeble em 1983, quando fizeram seu primeiro filme juntos, Yndan An Fala – Vale Abaixo do Mar.

Lançado internacionalmente pela Survival Anglia em 1984, este premiado documentário sobre o estuário de Fal, na Cornualha, marcou a primeira vez que o acasalamento e a postura de ovos de chocos foram filmados em águas britânicas. Dizem que o trabalho foi fundamental para impedir que um porto de contêineres fosse construído no estuário.

Conhecido na época por tratar o mundo subaquático da mesma forma que o mundo da superfície em termos de cinematografia e construção de sequências, o filme foi o início de uma associação de 20 anos com a Survival Anglia.

O casal, não apenas mergulhadores experientes, mas também pilotos, mudou-se para a África Oriental para filmar para a BBC Aqui seja dragões (1990) sobre crocodilos do Nilo, e outro filme premiado chamado Peixe-diabo, baseado em polvos gigantes. Dizem que esses dois documentários comandaram índices de audiência anormalmente altos.

Títulos subsequentes incluídos Um pequeno peixe em águas profundas (sobre os ciclídeos do Lago Tanganica, feito em 1996); Conto das Marés: A Hiena e o Saltador de Lama, 1998, focado na vida marinha costeira no remoto norte do Quênia e, mais tarde, As Marés de Kirawira, sobre um rio sazonalmente inundado por enchentes repentinas no Serengeti (2019).

Programas de extensão

Especializados em filmes escritos, dirigidos, filmados e produzidos por eles mesmos, Deeble e Pedra geralmente viviam em locações no mato com pequenas equipes por cerca de dois anos para cada uma de suas produções, criando seus dois filhos Freddy e Jacca junto com eles.

O casal sustentou que seu trabalho sempre foi movido pela conservação e paixão pelo mundo natural. Eles construíram programas de extensão e educação em torno dos filmes, traduzindo-os para línguas locais, fornecendo direitos de transmissão gratuitos para os países em que foram feitos e cooperando com grupos de conservação locais.

Vicky Stone perdeu a vida após uma luta de dois anos contra o câncer. “Ela morreu em paz em casa, olhando para os penhascos e o oceano que ela tanto amava”, disse Deeble.

