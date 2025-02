Dicas para fotografar peixe mandarim

Ter a melhor configuração de câmera subaquática que o dinheiro pode comprar não é a chave para obter ótimas fotos de peixe mandarim (Synchiropus splendidus). É usar o que você tem e saber usar.

Em uma DSLR ou Mirrorless (full frame ou APSC), a lente preferida é uma Macro de 50 a 60 mm. Para Quatro Terços, uma macro de 30 a 45 mm deve ser tudo o que você precisa, pois você pode chegar bem perto. Lentes Marco com distância focal maior darão conta do recado, mas você não terá tanta profundidade de campo mesmo em F/32.

Nesse cenário, as configurações da minha própria câmera geralmente são definidas da seguinte forma:

Velocidade do obturador: 1/125 a 1/200 seg.

Abertura: F/19 a F/22

ISO: Comece em 200. Se seus flashes tiverem um pouco de dificuldade para corresponder ao F-stop selecionado, aumente o ISO para 400.

Potência estroboscópica: ¾ de potência é uma boa configuração de meta, pois você precisará de uma velocidade de reciclagem rápida.

Foco traseiro: se sua caixa tiver um botão ou alavanca de foco traseiro, configure sua câmera para usá-lo. Dessa forma, ao seguir o peixe pelo visor, mantenha o dedo indicador no obturador e o polegar no botão de foco traseiro para seguir os peixes de forma independente e mantê-los em foco.

Dois peixes-mandarim machos (Synchiropus splendidus) se preparando para uma possível luta.

Se o foco automático do seu sistema não tiver a maior capacidade de seguir rapidamente o foco, mesmo em assuntos em movimento lento com pouca luz, pré-defina o foco em algo do tamanho do seu dedo mínimo que caiba confortavelmente no quadro. Fazendo isso, você só precisaria mover-se ligeiramente para dentro ou para fora para manter em foco algo como um peixe mandarim. Sim, isso é antigo, mas era assim que era feito antes mesmo do foco automático.

Antes do pôr do sol, você deve procurar o melhor local para se acomodar e minimizar seus movimentos para evitar mexer no fundo e/ou assustar os peixes. O peixe mandarim é tipicamente tímido.

A partir daí, fique atento ao maior e mais gordo peixe mandarim que puder encontrar e siga-o para onde ele vai.

Fotografado com uma Nauticam alojada Nikon D850 e Macro 60mm. Configurações da câmera: 1/180 seg. em f/22, ISO 200. Luz fornecida por um par de strobes Retra ajustados em manual com nível de potência em 25.

Neste ponto, a iluminação é fundamental. Como a maioria dos peixes pequenos que são altamente ativos do anoitecer até as horas escuras da noite, o peixe mandarim não gosta de ter uma luz branca brilhando sobre eles. Usar luzes de modelagem apenas com função de luz branca provavelmente manterá os peixinhos no coral, amortecendo seu comportamento natural.

Para ser muito menos invasivo, usar uma luz de modelagem com modo vermelho, ou pelo menos uma que possa ser equipada com um filtro vermelho na frente, é o mais desejável, pois o peixe mandarim prestará muito menos atenção, permitindo que você faça mais efetivamente ver e seguir seus movimentos.

Se você conseguiu encontrar o lugar certo para estar antes que o drama comece a se desenrolar, você não precisará sair desse local, pois os comportamentos de cortejo do peixe mandarim tenderão a funcionar em uma direção mais vertical. Saber disso com antecedência ajuda a rastrear melhor os peixes através do visualizador.

Os peixes mandarim são reprodutores de transmissão; tanto os ovos como os espermatozoides são libertados simultaneamente na coluna de água para serem levados pelas correntes

Tenha em mente que quando o peixe mandarim está prestes a acasalar, ele subirá trinta centímetros ou mais acima do coral. Para alcançar o auge da ação, você precisa ser paciente e esperar que eles alcancem o auge de sua ascensão. Nesse ponto, eles geralmente estão muito conectados para se separarem antes que o acasalamento realmente ocorra. Esse é o momento de começar a tomar a injeção, pois a liberação de seus óvulos e espermatozoides em uníssono não durará mais do que 2 a 3 segundos. A partir daí, o final é marcado pela retirada repentina de volta ao coral.

Feliz tiro.