Imagens vívidas do Endurance em documentário de duas expedições

Estabelecido no panteão dos icônicos naufrágios britânicos está o explorador polar Sir Ernest Shackleton resistencia – e um documentário estreado recentemente em Londres cobre não apenas a viagem final do navio, mas a história de sua redescoberta em 2022, 3 km abaixo do gelo da Antártida.

resistencia partiu na viagem da Expedição Transantártica Imperial de Shackleton para cruzar a Antártida em 1914, mas ficou preso no gelo do Mar de Weddell e afundou em 21 de novembro de 2015. Por mais de um ano após a perda do navio, Shackleton manteve sua tripulação de 27 pessoas viva.

Em março de 2022, a expedição Endurance22, organizada e financiada pelo Falklands Maritime Heritage Trust (FMHT), descobriu o naufrágio e foram obtidas filmagens e imagens notavelmente detalhadas.

O segundo em comando de Shackleton, Frank Wild, brinca com Sue, uma das cadelas (RGS / Frank Hurley)

Uma fotografia submarina de 2022 revela uma bota usada por Frank Wild (FMHT)

O administrador da FMHT, Mensun Bound, foi o diretor da expedição, que foi liderada pelo Dr. John Shears, com Nico Vincent como gerente submarino e o apresentador de história Dan Snow contando histórias ao vivo.

O filme da National Geographic resistencia combina imagens de arquivo meticulosamente restauradas da expedição original com a busca moderna para localizar o navio.

Dirigido pelos vencedores do Oscar Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, e pela indicada ao BAFTA Natalie Hewit, o filme foi exibido pela primeira vez durante o BFI London Film Festival na semana passada (12 de outubro).

As exibições continuam em cinemas selecionados do Reino Unido durante outubro, com perguntas e respostas presenciais com Snow, e a partir do início de novembro resistencia pode ser visto no National Geographic Channel, Disney+ e Hulu no Reino Unido.

Tripulação posa em uma escada com alguns cães durante a evacuação do navio (RGS / Frank Hurley)

Escada usada pela tripulação de Shackleton (FMHT)

“O lançamento do documentário da National Geographic é um marco para o trust”, diz o presidente da FMHT, Donald Lamont. “Além de localizar, pesquisar e filmar o naufrágio, nosso objetivo era levar as histórias de Shackleton e de seu navio para as novas gerações.

“São histórias de coragem e determinação que esperamos que inspirem pessoas ao redor do mundo com as qualidades de liderança e perseverança diante da adversidade. As histórias de ambas as expedições se passam no ambiente hostil da Antártida, um continente cujas características mutáveis ​​afetam a todos nós.”

Membros da tripulação (da esquerda para a direita) James Wordie, Alfred Cheetham e Alexander Macklin limpam o piso de linóleo da cozinha (RGS / Frank Hurley)

No naufrágio: o piso de linóleo (FMHT)

Em seu caminho para a Antártida, como aponta o FMHT, Shackleton evitou as Ilhas Falkland porque estava preocupado que com a Primeira Guerra Mundial em andamento o conflito pudesse desviá-lo de seu propósito. A Batalha das Ilhas Falkland estava acontecendo quando ele entrou no Mar de Weddell em 1 de dezembro de 8.

Em 2019, Mensun Bound liderou uma expedição que localizou SMS Scharnhorst, que havia sido afundado naquela batalha. Outro documentário, Navios Perdidos – A Busca Pela Superfrota Do Kaiser, conta a história dessa busca.

A tripulação aproveita um banquete de inverno no Endurance, cinco meses após o navio ficar preso no gelo e quatro meses antes da evacuação. Eles comeram porco assado, maçãs cozidas, ervilhas em conserva e um pudim de ameixa (RGS / Frank Hurley)

Placas utilizadas pela tripulação (FMHT)

Trailer do documentário Endurance

Também na Divernet: NAVIO DE RESISTÊNCIA DE SHACKLETON ENCONTRADO INTACTO, RESISTÊNCIA EXPOSTA A CAÇADORES DE TESOUROS DO MAR PROFUNDO, RESISTÊNCIA PARA SER PROTEGIDO DE CAÇADORES DE TESOUROS, BUSCA PELA BUSCA: BARCO SHACKLETON PERDIDO ENCONTRADOD