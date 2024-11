Ingressos 2 por 1 já estão disponíveis para o GO Diving Show

O GO Diving Show – o único evento de mergulho e viagens para o consumidor no Reino Unido – retorna ao NAEC Stoneleigh em 1 e 2 de março de 2025, bem a tempo de dar início à nova temporada, e Os ingressos 2 por 1 para madrugadores já estão disponíveis, representando uma fantástica relação custo-benefício.

Compre seu ingresso antes de 31 de janeiro de 2025 por £ 17.50 e leve seu companheiro, seu cônjuge ou seu melhor amigo com você totalmente de graça! Ou por que não trazer aquele companheiro que não mergulha para que ele possa ver todas as maravilhas do mundo subaquático que está perdendo!

Efetivamente, a oferta 2 por 1 equivale a cada bilhete custando apenas £8.75. E como sempre, isso inclui estacionamento de cortesia. E menores de 16 anos não pagam, então traga as crianças para um dia fabuloso em família!

O apresentador principal do Main Stage é o astro da TV, autor e aventureiro Steve Backshall, fazendo um retorno bem-vindo ao GO Diving Show depois de alguns anos fora. Ele será acompanhado pelo NEEMO Aquanaut treinado pela NASA e chefe de pesquisa científica do DEEP Dawn Kernagis, o colega apresentador de TV, autor e eterno favorito Monty Halls, e a dupla dinâmica de exploradores Rannva Joermundsson e Maria Bollerup, que falarão sobre sua recente Expedição Buteng na Indonésia.

The dedicated UK Stage, Tech Stage, Foto Stage and Inspiration Stage are filling up with some familiar faces and a host of fresh speakers, and the show floor is getting fill to capacity with hundreds of exhibitors, including tour operators, resorts, dive centres, liveaboards, tourist boards, treinamento agencies, manufacturers, retailers, and the ever-popular British Isles Experience.