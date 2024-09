Mais de 30 estrelas prontas para o GO Diving Show ANZ

O inaugural Show de mergulho GO ANZ, que acontece nos dias 28 e 29 de setembro no Sydney Showground, no Parque Olímpico, tem como objetivo mostrar o melhor do mundo subaquático para todos – desde aqueles que concluíram seus cursos básicos ou ainda estão pensando nisso, até os mais experientes mergulhadores técnicos e com rebreather.

O GO Diving Show do Reino Unido atraiu mais de 10,000 participantes e cobriu 10,000 m² de espaço de exposição em seu quinto ano em março de 2024. A nova versão da Austrália e Nova Zelândia aspira atingir esse nível nos próximos anos e parece pronta para começar com um começo rápido. Além do mais, a entrada é totalmente gratuita.

Entre as muitas atrações estão 31 apresentadores de mergulho – todos valem a pena ouvir para os visitantes que conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. PALCO PRINCIPAL você encontrará alguns dos maiores nomes do ramo: Steve Backshall, Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson, Pete Mesley e, como mestre de cerimônias, Anthony Gordon.

Steve Backhall

O herói de ação Steve explorou alguns dos lugares mais remotos do planeta, usa seu conhecimento incomparável da vida selvagem e do mundo natural de forma leve e é um dos apresentadores mais ocupados da TV, talvez mais conhecido por seu sucesso fenomenal. Mortal série.

Ele viajou recentemente pelos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico filmando Baleia, já tendo feito Expedição e a tubarão para a Sky TV, e apareceu em Nosso Planeta em Mudança para a BBC – uma ambiciosa série de sete anos que documenta seis dos ecossistemas mais ameaçados do planeta.

Filmes anteriores incluem Wilderness St Kilda, Extreme Britain – Cavernas, Alasca ao vivo, Blue Planet ao vivo e a Mundos desconhecidos. Escritor prolífico, o livro mais recente de Steve é Deep Blue – e recentemente ele estabeleceu um recorde mundial de tempo gasto para remar ao longo do Tâmisa.

Jill Heinerth

Mais pessoas caminharam na Lua do que visitaram muitos dos lugares que Jill Heinerth explorou na Terra. De mergulhos técnicos perigosos em cavernas profundas a nadar em icebergs gigantes da Antártida, ela frequentemente aplica suas habilidades em colaboração com climatologistas, arqueólogos, biólogos e engenheiros em todo o mundo.

Jill fez programas de TV premiados para a CBC, National Geographic e BBC, foi consultora sobre filmes, produziu documentários independentes e defende a exploração, a conservação subaquática, as mudanças climáticas e a proteção dos recursos hídricos.

Primeira exploradora residente da Royal Canadian Geographical Society, ela foi a primeira a receber a Medalha Sir Christopher Ondaatje de Exploração e ganhou bolsas de diversas instituições de prestígio, incluindo o Explorers Club, que concedeu o Prêmio William Beebe de exploração oceânica.

O livro de memórias mais vendido de Jill é chamado Para o Planeta e o novo documentário Mergulhando na escuridão: nunca ceda ao medo lança mais luz sobre sua vida extraordinária – assim como sua aparição no Go Diving ANZ.

Dr. Richard "Harry" Harris

Richard 'Harry' Harris trabalhou em anestesia, mergulho e medicina aeromédica no mundo todo, e sua paixão pelo mergulho em cavernas, que remonta à década de 1980, o levou por todo o mundo.

O interesse em investigação de acidentes e atividades de busca e salvamento tem sido um tema recorrente – e ele desempenhou um papel fundamental na retirada do time júnior de futebol tailandês do sistema Tham Luang em 2018.

Harry tem um interesse particular no planejamento, logística e fisiologia que sustentam a exploração segura de cavernas profundas e naufrágios. Fotógrafo e cinegrafista subaquático entusiasmado, ele agora também está construindo uma carreira em filmes documentários.

Liz Parkinson

Uma equipe PADI IDC instrutor, mergulhador livre instrutor- treinadora, mergulhadora em cavernas e dublê subaquática, Liz cresceu na África do Sul e se mudou para os EUA com uma bolsa de estudos em natação.

Quando sua carreira de nadadora terminou, ela começou a praticar mergulho autônomo e livre, focando no trabalho com tubarões e conservação. Baseada em Los Angeles, ela trabalha com órgãos como Shark Angels e PADI Aware, levantando fundos e educando as pessoas sobre tubarões e conservação do oceano.

Para trabalhos em cinema e TV, ela trabalha tanto na frente quanto atrás das câmeras, atuando como dublê de atores e treinamento para desempenho subaquático.

Pete Mesley

Pete começou a mergulhar em 1990, tornou-se um mergulhador em tempo integral em 1991 e se dedicou a pesquisar, encontrar, mergulhar e fotografar naufrágios ao redor do mundo, com mais de 6,000 horas de experiência na água em cerca de 30 países. Diretor de curso da PADI, ele é um dos mergulhadores técnicos mais experientes do Hemisfério Sul. instrutor-treinadores.

Pete liderou e participou de inúmeras expedições em naufrágios profundos, dirige uma viagem de mergulho negócio que leva mergulhadores experientes para locais de mergulho especializados e passou as últimas três décadas aperfeiçoando suas imagens de pintura de luz de longa exposição. Ele também tem se envolvido ativamente com pesquisa de ciência do mergulho.

Anthony "Gordo" Gordon

Gordo é um documentarista com mais de duas décadas de experiência profissional na produção e filmagem de tudo, desde a primeira equipe de resgate de sherpas do mundo no Monte Everest, passando por ciclismo de ultralonga distância até exploração oceânica por novos mergulhadores.

Ele também é a força motriz por trás de uma campanha da Aliquam e da Next Generation para promover o mergulho para pessoas mais jovens. Além de falar sobre seu próprio trabalho, as habilidades de MC de Gordo estarão em destaque enquanto ele lidera o Palco Principal no Go Diving ANZ.

+ mais 3 etapas

Além do Palco Principal, três outros palcos receberão mais 25 palestrantes altamente conceituados de todo o mundo, discutindo temas inspiradores e especificamente australianos e neozelandeses de mergulho, mergulho técnico e fotografia subaquática. Aqui está a escalação atual:

ANZ / ESTÁGIO DE INSPIRAÇÃO: Nays Bagai, Rohni Ben-Ahron, Danny Charlton, Terry Cummins, Deborah Dickson-Smith, James Hunter, Torrey Klett, Matias Nochetto, Holly Wakeley

ESTÁGIO TECNOLÓGICO: Kerrie Burrow, Dr. Matt Carter, John Garvin, Jill Heinerth, John Kendall, Mike Mason, Yana Stashkevich, David Strike, Patrick Widmann

FOTO ESTÁGIO: Talia Greis, Brett Lobwein, Nigel Marsh, Craig Parry, Nicolas Remy, Mike Scotland, Don Silcock e Matty Smith

Recursos interativos + exibições

Os visitantes da feira também encontrarão uma variedade de recursos interativos projetados para atender jovens e idosos, desde experiências de mergulho em VR até mergulhos de teste; um pool de demonstração para uma variedade de equipamentos, de montagens laterais a drones subaquáticos e rebreathers; mergulhadores livres, sereias e muito mais.

Ao redor dos palcos e atrações haverá uma grande variedade de expositores, desde agências de turismo e operadoras de turismo até resorts, liveaboards, treinamento agências, varejistas, fabricantes e organizações de conservação.

Cadastre-se para receber ingressos gratuitos

Steve Backshall no GO Diving Show

Há bastante estacionamento no local e o Sydney Showground é de fácil acesso, com muitas opções de transporte.

A entrada para o Go Diving Show inaugural é totalmente gratuita, então se você provavelmente estará na área no fim de semana de 28/29 de setembro, registre-se aqui para garantir seus ingressos para o evento de mergulho mais famoso da Austrália em 2024!

