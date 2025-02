Atividades para toda a família

Há uma série de atividades para toda a família aproveitar neste ano Show de Mergulho GO, que está acontecendo neste fim de semana no NAEC Stoneleigh.

Levantamento de naufrágio

Você se imagina um pouco como um inspetor de naufrágios ou um artista subaquático? Bem, este ano, pela primeira vez, a Nautical Archaeology Society (estande 210) trará seu "naufrágio", convidando todos os participantes do show a ajudá-los a mapeá-lo arqueologicamente.

O naufrágio histórico dará aos visitantes a oportunidade de descobrir o que a arqueologia subaquática envolve e o quanto isso pode ser divertido, mesmo com uma máscara preta!

Todos que ajudarem a mapear o naufrágio do NAS receberão um voucher de desconto em um curso futuro em 2025.

Oficinas de apneia

Ao longo de 25 anos de ensino, a NoTanx (estande 143) organizou uma sessão de respiração inspirada no mergulho livre de 30 minutos.

Marcus Greatwood e a equipe apresentarão alguns conceitos fundamentais para melhorar sua respiração, consciência e foco mental.

Mudanças simples que você pode implementar em sua rotina diária podem ter um efeito drástico em seu bem-estar pessoal.

Nesta sessão, a equipe se concentrará em:

Utilizando seu diafragma

Controlando sua respiração

Concentrando sua mente

Redução do consumo de O2

Reduzir o consumo de oxigênio permitirá mais tempo no tanque durante o mergulho autônomo e mais tempo no fundo durante o mergulho livre, além de beneficiar a saúde na sua vida cotidiana.

Lagoa da Sereia e piscina de mergulho

Venha conhecer nossas simpáticas sereias em sua lagoa hipnotizante e diga olá – e tire aquela selfie tão importante!

E se você tem vontade de experimentar mergulho pela primeira vez, pode fazer um trydive no GO Diving Show. E se você já é um mergulhador qualificado, há a chance de fazer um CCR ou um mergulho de teste sidemount. As vagas são limitadas, então reserve com antecedência para garantir seu lugar. Reserve seus trydives do GO Diving Show aqui, e seus trydives sidemount aqui.

Zona de Biologia Marinha

Na zona de biologia marinha Just One Ocean (estande 1051), haverá muito para os visitantes verem e fazerem com diversas exibições interativas que refletem apenas parte do trabalho que está sendo feito para preservar os oceanos por pesquisadores marinhos promissores do Instituto de Ciências Marinhas da Universidade de Portsmouth.

O cientista de algas Joe Sargent apresentará um sistema de câmera BRUV (Baited Remote Underwater Video), amostras de filmagens de vídeo, amostras de algas e um desafio de identificação de espécies. O BRUV é usado para avaliar a abundância e a diversidade de peixes em ecossistemas costeiros e permite que os cientistas avaliem a função de berçário e a importância de habitats essenciais.

Kelsey-Marie Cadd demonstrará um protótipo de um de seus Seahorse Hotels. A estrutura degradável será usada como uma estratégia de conservação para aumentar a população de cavalos-marinhos britânicos na costa sul do Reino Unido. Ela também trará um modelo em escala de uma de suas Seahorse Cities, que será implantada adjacente a bancos de ervas marinhas para aumentar a expansão natural das ervas marinhas, ao mesmo tempo em que fornecerá um lar para espécies vulneráveis ​​e raras.

Georgia Sharpe-Harris usará um microscópio para que os visitantes possam ver exatamente o que há em suas garrafas de água, e também haverá um desafio de identificação de microplásticos, bem como um demonstrador de tanque de ondas que destacará como as defesas naturais fazem um trabalho melhor na proteção de litorais quando comparadas a estruturas de concreto.

Desafio de mergulho livre em localização extrema

Marcus Greatwood e a equipe NoTanx são especializados em explorar locais de mergulho livre de difícil acesso, como lagos subterrâneos, que muitas vezes exigem que eles subam em uma única corda – como rapel, mas ao contrário!

No GO Diving Show, no estande 143, a equipe ensinará as habilidades básicas de relaxamento e subida em uma corda - e eles estão dando a você a oportunidade de testar essas habilidades no Extreme Location Freediving Challenge!

Suba uma corda de 25 metros de altura (uma estrutura feita sob medida significa que você nunca estará a mais de alguns centímetros do chão) e então diminua sua frequência cardíaca o suficiente para prender a respiração.

Haverá prêmios em ambos os dias para os tempos mais rápidos!

Mergulho em realidade virtual

Você nem precisa se molhar para experimentar o mergulho! Junte-se ao guru da fotogrametria 3D e instrutor técnico da GUE, John Kendall, no estande 370 para esta experiência totalmente imersiva – coloque um fone de ouvido e segure os controles, e então embarque em uma exploração incrivelmente realista de um mergulho técnico de 70 m até os restos do antigo naufrágio de Marte.

E se você for ao estande do Conselho de Turismo das Bahamas (962) às 11.30h2.30 e às XNUMXhXNUMX no sábado e no domingo, poderá vivenciar um mergulho com tubarões em realidade virtual, cortesia do Ministério do Turismo das Bahamas em colaboração com a organização Shark Trust.

Jovem ou velho, mergulhador ou não, esses mergulhos de realidade virtual proporcionam o "mergulho" perfeito para você!

Steve Backshall é a atração principal do GO Diving Show

O show de mergulho GO

O show de mergulho GO – o único mergulho do consumidor e viagens show no Reino Unido – retorna ao NAEC Stoneleigh em 1 e 2 de março de 2025, bem a tempo de dar início à nova temporada, e promete um fim de semana cheio de conteúdo interativo, educacional, inspirador e divertido.

Além do Palco Principal - desta vez encabeçado pela estrela de TV, autor e aventureiro Steve Backshall, fazendo um retorno bem-vindo ao GO Diving Show depois de alguns anos ausente, junto com a NEEMO Aquanaut treinada pela NASA e Chefe de Pesquisa Científica do DEEP Dawn Kernagis, o colega apresentador de TV, autor e eterno favorito Monty Halls, o Dr. Timmy Gambin, que discutirá a rica herança marítima e de guerra de Malta, e a dupla dinâmica de exploradores Rannva Joermundsson e Maria Bollerup, que falarão sobre sua recente Expedição Buteng na Indonésia - há novamente palcos dedicados ao mergulho no Reino Unido, mergulho técnico, fotografia subaquática e contos inspiradores. Andy Torbet será o mestre de cerimônias do Palco Principal mais uma vez, além de fazer uma apresentação sobre os desafios de filmar mergulho técnico para programas de TV. Uma lista de todos os palestrantes, incluindo os horários, pode ser encontrada aqui.

Junto com os palcos, há uma série de elementos interativos – a sempre popular Caverna, a piscina gigante de trydive, o mergulho imersivo em realidade virtual com tecnologia de naufrágio, workshops de apneia e exercícios de alinhamento, zona de biologia marinha e, novidade para 2025, sua chance de tentar mapear naufrágios com a Sociedade de Arqueologia Náutica e seu "naufrágio" – todos espalhados entre uma variedade cada vez maior de estandes de conselhos de turismo, fabricantes, treinamento agências, resorts, liveaboards, centros de mergulho, varejistas e muito mais.

Este ano também se assiste à Competição NoTanx Zero2Hero assumindo o centro do palco. Esta competição, destinada a mergulhadores livres iniciantes, verá 12 candidatos iniciais passarem treinamento com Marcus Greatwood e a equipe NoTanx em Londres no final de fevereiro. Depois, cinco finalistas selecionados competirão no GO Diving Show no fim de semana de março, incluindo sessões de apneia estática na piscina, para encontrar o vencedor geral, que ganhará uma viagem de uma semana para Marsa Shagra Eco-Village, cortesia da Oonasdivers.

Ingressos antecipados já disponíveis!

Compre já o seu bilhete diário para £17.50 + taxa de reserva e esteja pronto para uma experiência educacional, emocionante e inspiradora! Ou com tantos palestrantes ao longo dos dois dias, além de todas as exibições interativas e expositores para visitar, por que não fazer um fim de semana e comprar um ingresso de dois dias para £25 + taxa de reserva?

O ingresso diário custará £ 25 na bilheteria no fim de semana do show, então reserve com antecedência e economize algum dinheiro!!

Preços de ingressos para grupos de mais de 10 pessoas também estão disponíveis se você vier com membros do seu centro/clube.

Reserve ingressos no site do Go Diving Show.

E como sempre, o preço do ingresso inclui estacionamento de cortesia. E menores de 16 anos não pagam, então traga as crianças para um dia fabuloso em família!