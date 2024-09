Arqueologia no escuro e um novo CCR

Arqueologia na escuridão de cavernas inundadas e o novo Halcyon Symbios CCR serão os temas de discussão quando o especialista em fotogrametria e mergulho técnico instrutor o avaliador John Kendall sobe ao Palco Técnico no Show de mergulho GO ANZ de 28 a 29 de setembro.

John é um explorador especializado em modelagem 3D subaquática de sítios arqueológicos e geológicos. Ele esteve envolvido em dezenas de investigações de locais de mergulho usando técnicas fotogramétricas, incluindo o naufrágio de Marte (1564), o MS Estônia (1994), o naufrágio Panarea III (~300 AC) e a Caverna dos Ossos, Brasil (~11,000 anos).

Ele também é um Instrutor Avaliador de Exploradores Subaquáticos Globais e participa de seus Formação Conselho.

Suas palestras no Tech Stage serão:

Arqueologia no Escuro

GUE Instrutor e o especialista em fotogrametria John Kendall falará sobre o uso da fotogrametria para documentar sítios arqueológicos dentro de cavernas inundadas. Com projetos na Europa e América do Sul, John falará sobre os desafios, assim como os resultados incríveis, desses projetos.

Simbiose Halcyon

A Halcyon Manufacturing está prestes a lançar sua nova linha de computadores, HUDs autônomos e seu novo CCR de montagem no peito. Com comunicação sem fio em toda a linha, venha ouvir John Kendall dar uma visão geral dos novos brinquedos, além de ter uma prévia do CCR.

O show de mergulho GO ANZ

Este evento anual, que acontece este ano em 28 29-setembro no Showground de Sydney no Parque Olímpico, tem como objetivo mostrar o que há de melhor do nosso mundo subaquático a todos, desde novatos que estão pensando em mergulhar ou que concluíram seus cursos de nível básico, até mergulhadores avançados, até mergulhadores técnicos e veteranos do CCR mergulhadores.

Há uma variedade de palcos – o Palco Principal, o Foto Palco, Palco Austrália/Nova Zelândia, Palco Inspiração e Palco Tecnologia – que receberão dezenas de palestrantes do mundo todo, além de uma série de recursos interativos para atender jovens e idosos, desde experiências de mergulho em RV, uma piscina de demonstração e muito mais.

Ao redor dos palcos e atrações estará uma ampla gama de expositores, desde conselhos de turismo e operadores turísticos até resorts, liveaboards, treinamento agências, varejistas, fabricantes e organizações conservacionistas.

O 2024 GO Diving Show UK, agora em seu quinto ano, atraiu mais de 10,000 participantes no fim de semana e abrangeu uma área de 10,000 m² de espaço de exposição, e a variante da Austrália e da Nova Zelândia aspira atingir esse nível nos próximos anos.

A entrada no primeiro GO Diving Show ANZ é totalmente gratuita – registre-se aqui para adquirir seus ingressos para aquele que é sem dúvida o evento de mergulho de 2024 na Austrália. Há muito estacionamento no local e o local é de fácil acesso com muitas opções de transporte, então anote as datas na sua agenda agora e prepare-se para um fim de semana épico celebrando todas as formas de mergulho.