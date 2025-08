Esforços de conservação marinha australiana

O diretor executivo da Sociedade Australiana de Conservação Marinha, Paul Gamblin, estará no Palco ANZ / Inspiration em Sydney Show de Mergulho GO em setembro, e ele falará sobre vários aspectos da conservação australiana.

Depois de ficar fascinado pela costa da Austrália Ocidental e pelo Recife de Ningaloo quando adolescente e se voluntariar em pesquisas sobre tartarugas na década de 1990, Paul foi porta-voz da campanha original de Ningaloo no início dos anos 2000 (na qual a AMCS desempenhou um papel fundamental), que aumentou a proteção e conquistou a inclusão na lista de Patrimônio Mundial.

Paul liderou então o trabalho do WWF-Austrália para proteger recifes e ilhas costeiras da exploração de petróleo e gás, e sua participação nos esforços conjuntos que forjaram a estratégia de conservação de Kimberley e o maior sistema de áreas marinhas protegidas do mundo, nas águas federais da Austrália (e na Antártida). Trabalhando na Europa com o WWF Internacional, Paul foi o arquiteto da campanha para despertar líderes em todo o mundo para a necessidade urgente da conservação dos oceanos e o nexo climático.

Antes de assumir o cargo de CEO, Paul foi Diretor de WA na AMCS e liderou a Proteja Ningaloo campanha para proteger o magnífico Golfo de Exmouth e Ningaloo da industrialização, e trabalhou em uma série de prioridades oceânicas, naturais e climáticas da Austrália Ocidental e do país.

