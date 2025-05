Desperte seus sentidos no Anthony's Key Resort

Todos sabemos que o mergulho tem uma qualidade zen, pois proporciona uma sensação de calma e relaxamento, mas por que não levar isso para o próximo nível com um retiro imersivo que combina mergulho autônomo e com snorkel com prática de ioga, incluindo uma sessão subaquática exclusiva?

Situado na orla da Barreira de Corais Mesoamericana, o antigo e estabelecido Anthony's Key Resort tem sido o destino preferido de mergulhadores que buscam a mistura perfeita de beleza natural e atividades envolventes há décadas.

De propriedade e administração familiar, o resort de nove acres oferece uma variedade de acomodações exclusivas, desde bangalôs à beira-mar com vista para o Caribe até retiros isolados nas encostas que prometem privacidade e tranquilidade. Todos dispõem de ar-condicionado, ventilador de teto, frigobar e cafeteira. Você não encontrará telefones ou TVs nos quartos, o que significa que você pode realmente escapar do estresse da vida cotidiana.

Com fome? Você pode saborear os sabores das ilhas no renomado Ankor Seafood Grill, que serve três deliciosas refeições à la carte diariamente, com pratos de dar água na boca, incluindo lagosta fresca, pargo e a costela exclusiva do chef, tudo localizado à beira-mar.

Com sede? Comece o dia com os baristas do Coast Coffee, no saguão principal do AKR, que oferecem uma seleção de grãos de café premium de origem local e podem preparar a xícara perfeita para você, além de chás e bebidas geladas deliciosas. Este também é um ótimo refúgio à tarde.

O AKR Pool Bar é o lugar ideal para se refrescar com um coquetel refrescante – e se você for dar um mergulho, nem precisa sair da piscina!

Ao longo do dia e à noite, os hóspedes podem escolher entre dois outros bares tentadores: o Frangipani Bar and Lounge e o Ankor Bar. Uma ampla variedade de bebidas está disponível, desde cervejas, vinhos e destilados, até alguns dos coquetéis exclusivos do resort. Locais perfeitos para completar um dia inteiro aproveitando tudo o que o AKR tem a oferecer.

Então, acomodação, comida e bebida estão resolvidas, mas se você quiser usar o Anthony's Key Resort como base para se aventurar nas maravilhas subaquáticas de Roatan, explorar algumas das atrações da superfície desta ilha caribenha ou apenas relaxar e descansar longe do estresse e das tensões da vida cotidiana, o resort tem tudo o que você precisa.

Vá explorar…

As águas da lagoa do resort são calmas e tranquilas na maior parte do ano, e andar de caiaque ou stand-up paddle é uma maneira fantástica de passar uma manhã ou tarde. Você pode remar tranquilamente pelo resort ou ir até Bailey's Key para encontrar uma praia tranquila para uma sesta.

Se você já está cansado de água salgada, ainda pode se refrescar com um mergulho na piscina de água doce enterrada de 30 por 60 metros de Anthony's Key. Com 4 metro de profundidade, ela é perfeita para nadar ou simplesmente relaxar após um dia de aventuras.

Passe algum tempo em Maya Key

Você também pode ir ao retiro particular da ilha Maya Key. Lá, você pode passear pelos belos e bem cuidados jardins da ilha ou explorar o santuário animal, repleto de simpáticos macacos-prego, pássaros exóticos e gatos selvagens, todos nativos da região. As águas azul-turquesa das praias privativas e do píer são um convite irresistível para o mergulho com snorkel. Quando estiver pronto para relaxar, relaxe no deck de 5,000 metros quadrados, que também conta com uma convidativa piscina de 70,000 mil litros.

Ir mergulhar

O Anthony's Key Resort foi classificado como um dos melhores resorts de mergulho por mais de 50 anos, então, se você estiver fazendo seu primeiro mergulho nadadeira passos no mundo do mergulho – AKR é um ótimo local para obter sua certificação de nível básico – ou expandir seu conjunto de habilidades de mergulho, ou apenas querer explorar as águas de Roatan, o Anthony's Key Resort Dive Shop é o seu porto de escala.

O centro opera uma frota de modernos barcos de mergulho Pro 42 e Pro 48 (os maiores da ilha), e há nada menos que 35 pontos de mergulho diferentes a uma distância de cinco a 30 minutos. São oferecidos três mergulhos de barco diários, além de mergulhos noturnos duas vezes por semana, e também há passeios de snorkel regulares ao longo do dia em um barco de 51 pés dedicado à prática.

As águas de Roatan têm uma temperatura média de 80°C durante todo o ano e, juntamente com a excelente visibilidade, isso as torna um lugar sublime para mergulhadores. Alguns dos locais mais populares incluem o naufrágio El Aguila, de 230 metros, que, após afundar em 1989, foi recuperado e trazido para Roatan pela AKR em 1997 e afundado a 100 metros como um recife artificial – ele ainda oferece um ótimo mergulho, apesar de ter sido atingido pelo furacão Mitch; o naufrágio Odyssey, outro programa de recifes artificiais da AKR, que, com 300 metros de comprimento, é um dos maiores naufrágios da ilha e agora repousa a 120 metros da costa norte; e, claro, o famoso mergulho com tubarões do Anthony's Key Resort, onde os hóspedes podem ver de perto vários tubarões-de-recife caribenhos.

A Dive Shop tem uma ampla seleção de equipamentos para aluguel, então você não precisa se preocupar em carregar seu próprio equipamento se não quiser, e o AKR também abriga o Cornerstone Medical Services e a Câmara Hiperbárica, trazendo mais tranquilidade para os hóspedes do mergulho.

Ou relaxe…

Se o relaxamento é a chave para suas férias, o Ixora Spa dispõe de duas salas de massagem, uma sala de tratamentos faciais e um salão de manicure, onde você pode desfrutar de uma ampla seleção de massagens, bandagens corporais completas, tratamentos faciais e pedicures/manicures.

E nada relaxa mais a mente do que um pouco de terapia de compras, e você pode navegar pelos presentes e lojas Seaside no local. Ensaio para joias artesanais, camisetas, cartões postais, óculos de sol e muito mais.

Mergulhe ou relaxe – ou por que não fazer os dois?

Você pode fazer seu mergulho e encontrar uma maneira de relaxar no retiro especial de ioga de uma semana em agosto.

O retiro de ioga (23-30 agosto 2025) inclui sete noites de acomodação em um bangalô na encosta ou na beira da água, três refeições diárias, mergulho com snorkel ou com cilindro, encontro com golfinhos, diversas atividades em grupo (círculos de boas-vindas e encerramento, jantares em grupo e encontros noturnos), uma excursão a Maya Key e uma variedade de sessões de ioga, incluindo ioga ao nascer do sol, ioga com stand-up paddle e uma experiência única de ioga subaquática.

O pacote também inclui traslados de ida e volta para o aeroporto, coquetel de boas-vindas e orientação, caiaques e pranchas de stand-up paddle de cortesia e Wi-Fi gratuito nos quartos e áreas comuns.

Os preços variam de US$ 1,282 para um Bangalô Hill Superior a US$ 1,457 para um Bangalô Key Superior. Os preços são por pessoa, com base em ocupação individual ou dupla, e não incluem impostos.

Linda Sue Dingel

Linda é Diretora de Curso PADI e DAN Instrutor Treinadora com mais de 45 anos de experiência em viagens e mergulhos pelo mundo, além de mais de 3,500 mergulhos registrados, ela levará sua experiência e paixão pela exploração para a ilha, compartilhando insights e inspiração com outros mergulhadores.

Linda está no Guinness Book of World Records por dois eventos com a Dixie Divers em Deerfield Beach, Flórida: a Maior Corrente Humana Subaquática (2018) e a Maior Limpeza Subaquática (2019).

Ela foi a ex-diretora de operações de mergulho no primeiro centro de mergulho dos EUA, Dive N Surf, em Redondo Beach, Califórnia.

Terri Zimmerman

Terri é uma praticante de ioga certificada instrutor, e ela oferecerá sua expertise com uma abordagem holística que integra posturas físicas, exercícios de respiração e atenção plena. As aulas personalizadas de Terri melhoram o bem-estar geral e integram nossas conexões com a natureza, tanto acima quanto abaixo da linha d'água.

Ela é muito conhecida por suas aulas animadas e dinâmicas de vinyasa flow, misturadas com intervalos de movimentos de fortalecimento que deixam os alunos inspirados e descontraídos.

Terri também dá aulas de Yin e yoga para iniciantes, o que significa que todos os alunos se divertem no tapete e ainda se sentem desafiados, permitindo que todos os níveis de experiência se conectem com sua prática de yoga.

