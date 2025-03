BDMLR faz um esforço valente para salvar uma baleia-piloto encalhada na Cornualha

Na quinta-feira, 20 de março, Resgate da Vida Marinha de Mergulhadores Britânicos (BDMLR) recebeu várias chamadas sobre uma baleia na arrebentação na praia de Gwithian Towans, perto de Hayle, Cornwall. A baleia, uma baleia-piloto de nadadeiras longas, foi vista se debatendo enquanto era levada para a praia rasa na maré vazante.

A equipe regional da BDMLR de médicos de mamíferos marinhos especialmente treinados respondeu e o Falmouth Coastguard Operations Centre também foi contatado e sua equipe de Portreath compareceu para gerenciar a segurança pública. As condições estavam ensolaradas e claras, mas com um vento muito forte e mares relativamente calmos com pequenas ondas.

Quando os médicos do BDMLR chegaram, a baleia estava completamente encalhada em seu lado direito com a maré ainda baixando. Membros do público ajudaram a colocar água na baleia para evitar que ela secasse e estavam cavando um pequeno canal para ajudar a água do mar a correr em sua direção. É importante evitar que a pele de uma baleia seque, o que aconteceu rapidamente no sol e no vento, e o público provou ser uma grande ajuda nisso, os estágios iniciais do resgate.

Membros do público cavaram um canal para levar água à baleia-piloto encalhada

A baleia, identificada como uma fêmea de três metros e meio, tinha alguns ferimentos antigos bem curados nas costas, na frente da barbatana dorsal, e um ferimento pequeno, porém mais profundo, no peito, que parecia levemente infectado e tinha alguns parasitas dentro. A taxa de respiração era de cerca de cinco respirações por minuto, mas em meia hora começou a melhorar, diminuindo para três respirações por minuto, conforme ela era colocada em pé e os primeiros socorros a deixavam mais confortável.

A avaliação por veterinários especialistas em mamíferos marinhos indicou que a baleia estava em condição corporal moderada e, sem outras preocupações significativas visíveis, foi tomada a decisão de reflutuar. Isso significava esperar a maré retornar, pois não há maneira segura de mover um animal desse tamanho e peso sem causar mais danos e sofrimento. As baleias-piloto, no entanto, são normalmente uma espécie muito gregária, e esta parecia estar sozinha, sem avistamentos de outros animais na área, o que também foi levado em consideração.

A equipe usou seu sistema de pontão especializado em resgate de baleias para manter a baleia ereta. Este sistema permite que a BDMLR reflutue um animal muito mais cedo do que esperar a maré reflutuá-lo completamente, economizando tempo e estresse no animal. Quando a água estava funda o suficiente, a equipe caminhou com a baleia para fora e deu tempo para que ela se recuperasse antes de tentar soltá-la.

A baleia-piloto foi colocada em um pontão de resgate de baleias

Eventualmente, o animal pareceu tentar nadar, então ele foi solto e seguiu para a baía, virando para ir paralelo à costa em direção oeste. Uma vez fora de vista, a equipe fez a longa caminhada de volta ao estacionamento com muito equipamento.

Infelizmente, a baleia encalhou novamente no lado oposto da baía em St Ives uma hora ou mais depois. Vários membros da equipe se mudaram para o local junto com a Equipe de Resgate da Guarda Costeira de St Ives. No entanto, a baleia estava nadando livremente entre as rochas em uma maré alta, tornando muito arriscado chegar até ela. Ela foi observada por cerca de uma hora enquanto se movia ao longo da costa. Quando escureceu, a baleia conseguiu se virar e seguir para o mar e rapidamente se perdeu de vista. A equipe recuou novamente neste ponto.

Infelizmente, ao amanhecer do dia 21 de março, a baleia foi realocada, mas morreu durante a noite.

Infelizmente, apesar de um esforço valente, a baleia-piloto morreu

O BDMLR gostaria de agradecer aos muitos membros do público por seu apoio e assistência, bem como às equipes da Agência da Guarda Costeira Marítima que forneceram cobertura de segurança e controle de multidões. Um grande obrigado também a todos os médicos voluntários de mamíferos marinhos e equipe por comparecerem e coordenarem o incidente. Este foi um incidente prolongado e exaustivo, prejudicado pela longa distância do ponto de acesso mais próximo e ventos fortes, no entanto, houve um excelente trabalho em equipe durante todo o processo. O animal agora fará uma autópsia para descobrir qual condição subjacente e indetectável ele tinha que o levou a encalhar.

Se você encontrar um cetáceo encalhado, ligue para a linha direta do BDMLR no número 01825 765546, onde eles podem fornecer aconselhamento imediato e enviar socorristas, veterinários e equipamentos para a área o mais rápido possível.

Crédito da foto: BDMLR/Gavin Parsons