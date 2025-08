Antes e depois de 2000: como a segurança do mergulho mudou

Às vezes, o mergulho pode parecer evoluir em um ritmo glacial, mas enquanto fatores como melhores equipamentos e treinamento têm nos tornado mais seguros ao longo do tempo, outros, como a demografia e as características dos mergulhadores, têm apresentado um novo conjunto de desafios.

Em um novo estudo estatístico, o Dr. John Lippmann, especialista médico em mergulho, analisou e comparou as fatalidades no mergulho que ocorreram na Austrália no último quarto do século XX com as do primeiro quarto do século XXI, para descobrir o que mudou.

Estima-se que pelo menos 57,000 australianos mergulhem anualmente, juntamente com os muitos turistas estrangeiros que visitam o continente para mergulhar, especialmente em Queensland. O mergulho autônomo não cresceu tanto entre os australianos quanto em outras populações ao redor do mundo, afirma o Dr. Lippmann, e o número de certificações de nível básico parece ter atingido o pico por volta da virada das décadas de 1980 e 90.

O estudo do Dr. Lippmann baseia-se em informações sobre mortes relacionadas com mergulho, retiradas da base de dados da Fundação Australasiana de Segurança no Mergulho, que ele dirige, e da Sistema Nacional de Informação Coronária, e leva em consideração a polícia, testemunhas e post mortem relatórios.

Mais mergulhadoras

O ano de 1972 foi considerado o ponto de partida para o estudo, pois foi nessa época que começaram os relatórios formais e regulares de fatalidades relacionadas ao mergulho autônomo na Austrália. No período inicial, de 1972 a 1999, houve 236 mortes, enquanto o período mais curto, de 2000 a 2021, registrou 194 fatalidades.

A média anual de fatalidades aumentou ligeiramente entre os dois períodos, de 8.4 para 8.8. Mais mergulhadoras estavam entre as vítimas fatais do século XXI (aumentando de 21 para 17%), porque mais mulheres estavam mergulhando naquela época.

A agência de treinamento PADI diz que 33% de suas certificações no primeiro período foram para mulheres, em comparação com 39% no segundo, então, se há algo que as mulheres estão sub-representadas estatisticamente entre as fatalidades, diz o Dr. Lippmann.

O mais significativo é que a idade média das fatalidades no mergulho aumentou consideravelmente entre os períodos, de 33 para 47 anos, à medida que a população de mergulhadores existente envelhecia. A porcentagem de fatalidades entre os maiores de 45 anos aumentou de 24 para 57%.

Houve um aumento constante na idade das vítimas ao longo de todo o meio século, aumentando em cerca de cinco anos a cada década. Isso foi consistente com o envelhecimento dos mergulhadores experientes e com uma população mais ampla, frequentemente mais velha, se tornando atraída pela atividade – e, portanto, com o aumento da presença de doenças relacionadas à idade, com suas implicações para a segurança do mergulho.

O número de condições incapacitantes relacionadas ao coração envolvidas em incidentes fatais mais que dobrou (de 12 para 26%) no último período, à medida que os mergulhadores envelheceram e tenderam a se tornar mais obesos, com aqueles que morreram provavelmente sendo mais obesos do que a população em geral.

Outra pesquisa do Dr. Lippmann relatado pela Divernet no início deste ano revelou que dois terços das vítimas nas mais de 300 mortes por mergulho com snorkel e mergulho livre na Austrália neste século estavam acima do peso ou eram obesas — e quase metade delas tinha problemas de saúde subjacentes que as predispunham a incidentes relacionados à arritmia cardíaca.

Melhor treinamento

No início do período de 1972 a 99, havia menos treinamento formalizado disponível para mergulhadores. Consequentemente, no período posterior, houve menos mortes de mergulhadores não certificados (5%, em comparação com 20%) ou de mergulhadores em treinamento (6%, em comparação com 8%).

O número de mergulhadores que morreram sozinhos debaixo d'água diminuiu um pouco no século XXI. No período anterior, 21% das vítimas haviam mergulhado sozinhos, e apenas 11% das vítimas estavam acompanhadas por um colega durante o incidente fatal. Metade dos que haviam saído com um colega se separaram antes do incidente e 17% durante ele (outros incidentes não foram relatados).

Entre os incidentes do século XXI, 21% dos mergulhadores partiram sozinhos, 12% estavam com um companheiro quando morreram e 27% se separaram dele antes e 40% durante o incidente fatal.

Os incidentes de falta de gás diminuíram um pouco entre os períodos, de 30 para 25%. Melhorias nos manômetros provavelmente contribuíram, enquanto a introdução gradual de coletes salva-vidas a partir do início da década de 1970 teria ajudado a reduzir os incidentes de afogamento primário (de 47 para 36%).

Abandono de peso

As fatalidades relacionadas a cintos de lastro e coletes salva-vidas diminuíram entre os períodos – embora não muito. No período anterior, 13% das vítimas abandonaram seus lastros e 23% inflaram ou inflaram parcialmente seus coletes salva-vidas, embora dos 34 mergulhadores que o fizeram, apenas quatro também os tenham abandonado. Principalmente na parte inicial do primeiro período, 57 vítimas não usavam coletes salva-vidas.

No período posterior, 17% das vítimas fatais abandonaram seus lastros e 44 mergulhadores (32%) foram encontrados com coletes inflados ou parcialmente inflados, 11 dos quais também abandonaram seus lastros. Todas as vítimas, exceto três, estavam usando um colete.

Os números de abandono de mergulho com peso "continuam muito baixos e sugerem que essa ação potencialmente salvadora ainda não está suficientemente consolidada", afirma o Dr. Lippmann. "Treinamento adequado e reforço periódico subsequente são necessários para tornar tais ações automáticas em caso de um mergulhador em risco de ficar inconsciente debaixo d'água."

Fatores predisponentes

Os principais fatores predisponentes (FPs) para mortes no período anterior foram inexperiência (40%), planejamento inadequado (33%), equipamentos (30%) e saúde (24%), afirma o Dr. Lippmann. A maior mudança nos FPs entre os dois períodos foi o aumento de fatores relacionados à saúde, principalmente porque os mergulhadores eram mais velhos, mas também refletindo dieta e exercícios.

Os principais problemas de planejamento envolveram a decisão de mergulhar em condições adversas, como mar agitado, correntes fortes ou ondas, visibilidade ruim e água muito fria. A decisão de mergulhar sozinho ou em separado provavelmente contribuiu para 35 mortes.

A deficiência mais frequente do equipamento foi a falta de um Colete Coletivo (principalmente nos primeiros anos) ou o uso de um dispositivo defeituoso. Outros problemas, em ordem decrescente, incluíram excesso de peso, regulador ou falhas nas válvulas dos tanques, roupas de mergulho ausentes ou muito apertadas, medidores de pressão defeituosos ou ausentes e perda barbatanas.

A não utilização das diretrizes em cavernas siltosas ou naufrágios levou a 10 mortes no período anterior. Falhas no equipamento foram as mais propensas a resultar em afogamentos primários e, em menor grau, em barotrauma pulmonar/embolia gasosa arterial.

FPs relacionados à saúde foram identificados em 24% das mortes entre 1972 e 99 e provavelmente contribuíram diretamente para 18%. Fatores relacionados à saúde foram identificados em 30 mortes, dois terços das quais envolveram doença cardíaca isquêmica (DIC) grave e frequentemente não diagnosticada.

PFs do século XXI

Os PFs relacionados à saúde se tornaram os mais comuns no último período, identificados em 53% das vítimas e provavelmente contribuindo diretamente para 40% das mortes, principalmente DIC e outros problemas cardíacos.

Das 163 vítimas cujos índices de massa corporal foram registrados, 43% foram classificadas como obesas ou gravemente obesas (os IMCs tinham menor probabilidade de serem registrados no período anterior).

No período posterior, a inexperiência foi um provável fator contribuinte para 30% das mortes, e inadequações de planejamento foram observadas em pelo menos 29%, envolvendo principalmente a saída em condições adversas, o mergulho sozinho ou a concordância em se separar.

Problemas de equipamento pré-existentes foram identificados em 21% das mortes no século XXI. Os piores culpados foram medidores de pressão de cilindro imprecisos, seguidos por medidores de pressão defeituosos. reguladores, excesso de peso, BCs defeituosos, vazamento de válvulas de cilindro, cilindro configurado incorretamente/regulador combinações, misturas de gases incorretas ou contaminação e sensores CCR defeituosos.

Atualmente, é mais provável que acidentes relacionados a equipamentos sejam causados por manutenção inadequada ou desconhecimento, afirma o Dr. Lippmann.

O fator idade

“Embora não tenha havido aumento significativo na média anual de mortes entre os períodos de 1972 a 1999 e de 2000 a 2021, houve um aumento substancial na idade das vítimas e na proporção de mulheres”, conclui.

“O aumento na disponibilidade de treinamento e o uso generalizado de BCs e medidores de pressão de cilindro ao longo do tempo provavelmente foram fundamentais na redução de eventos de afogamento primário.

No entanto, o aumento da idade dos participantes, aliado a fatores alimentares e de exercício, é acompanhado por uma maior prevalência de doenças cardíacas e obesidade, levando a um aumento na frequência de fatalidades relacionadas a problemas cardíacos. A melhoria da educação e da vigilância em saúde, especialmente de mergulhadores mais velhos, é essencial para reduzir essas mortes.

“Além disso, um melhor planejamento de mergulho, incluindo a escolha de locais de mergulho e a avaliação das condições prevalecentes e potenciais, bem como sistemas de duplas mais rigorosos, experiência incremental e protocolos de emergência incorporados, devem reduzir as fatalidades, especialmente entre mergulhadores menos experientes.”