Lesões comuns de mergulho, acidentes de mergulho remoto e a linha direta da DAN

O respeitado vice-presidente de serviços médicos da Diver Alert Network, Dr. Matias Nochetto, dará inspiração e apresentações educativas na inauguração Show de mergulho GO ANZ (acontecendo no Sydney Showground nos dias 28 e 29 de setembro).

Dr Nochetto became a certified diver in 1994 and an SSI instrutor in 1999. He completed his medical treinamento in 2001 at Universidad de Buenos Aires (UBA), in Argentina. He later enrolled in a three-year clinical and research fellowship in hyperbaric and diving medicine in Mexico City.

With a background in toxicology and an interest in marine life, he was invited to lecture for a DAN-UHMS CME course in Cozumel in late 2001. Since then, he started working part-time with DAN, offering lectures, treinamento events, translating treinamento programmes, and promoting DAN’s mission throughout South America and the Caribbean.

Dr Matias Nochetto

Em 2006, foi-lhe oferecido um cargo de tempo integral na sede da DAN em Durham, Carolina do Norte, onde está desde 2007.

Hoje, o Dr. Nochetto é o Vice-Presidente de Serviços Médicos da DAN, onde ele comanda a espinha dorsal da Divers Alert Network. Ele lidera uma equipe de paramédicos, enfermeiros e médicos em quatro continentes que lidam com mais de 3,500 chamadas de emergência em cinco idiomas e cerca de 5,000 consultas médicas por ano em todo o mundo.

Na DAN, ele também trabalha com uma equipe para desenvolver e implementar vários programas médicos da DAN em diferentes níveis, desde leigos até profissionais de saúde.

Nochetto é codiretor do curso de medicina de mergulho da DAN-UHMS, atualmente o programa de CME mais antigo do gênero, educando médicos em medicina de mergulho desde 1982. Ele é frequentemente professor convidado em cursos e programas de medicina de mergulho internacionalmente.

He authored and co-authored several articles, scientific publications, and treinamento programmes for DAN and other institutions or organizations. He is also a member of DAN’s Institutional Review Board since its conception in 2010.

Lesões comuns de mergulho, acidentes de mergulho remoto e a linha direta da DAN

Não perca o Seminário de Saúde e Segurança no Mergulho da DAN, apresentado pelo Dr. Matias Nochetto, no Palco ANZ/Inspiration no domingo, 29 de setembro, a partir das 1h.

O Dr. Nochetto, vice-presidente de serviços médicos da DAN, discutirá sobre ferimentos comuns de mergulho (sintomas, primeiros socorros, tratamento), acidentes de mergulho remoto (desafios e exemplos de casos) e a linha direta de emergência da DAN.

Este certamente será um seminário interessante e instigante, seja você um novato no mergulho, um mergulhador experiente ou um veterano em mergulho técnico.

O show de mergulho GO ANZ

Este evento anual, que acontece este ano em 28 29-setembro no Showground de Sydney no Parque Olímpico, tem como objetivo mostrar o que há de melhor do nosso mundo subaquático a todos, desde novatos que estão pensando em mergulhar ou que concluíram seus cursos de nível básico, até mergulhadores avançados, até mergulhadores técnicos e veteranos do CCR mergulhadores.

Há uma variedade de palcos – o Palco Principal, o Foto Palco, Palco Austrália/Nova Zelândia, Palco Inspiração e Palco Tecnologia – que receberão dezenas de palestrantes do mundo todo, além de uma série de recursos interativos para atender jovens e idosos, desde experiências de mergulho em RV, uma piscina de demonstração e muito mais.

Ao redor dos palcos e atrações estará uma ampla gama de expositores, desde conselhos de turismo e operadores turísticos até resorts, liveaboards, treinamento agências, varejistas, fabricantes e organizações conservacionistas.

O 2024 GO Diving Show UK, agora em seu quinto ano, atraiu mais de 10,000 participantes no fim de semana e abrangeu uma área de 10,000 m² de espaço de exposição, e a variante da Austrália e da Nova Zelândia aspira atingir esse nível nos próximos anos.

A entrada no primeiro GO Diving Show ANZ é totalmente gratuita – registre-se aqui para adquirir seus ingressos para aquele que é sem dúvida o evento de mergulho de 2024 na Austrália. Há muito estacionamento no local e o local é de fácil acesso com muitas opções de transporte, então anote as datas na sua agenda agora e prepare-se para um fim de semana épico celebrando todas as formas de mergulho.