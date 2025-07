David Strike apresenta contos de advertência para técnicos

O ícone do mergulho técnico David Strike entreterá e educará os visitantes do Tech Stage no Show de Mergulho GO em Sydney em setembro, com mais contos de advertência para os técnicos.

Certificado como mergulhador em 1961, com experiência abrangendo os setores de mergulho militar, comercial, científico e técnico — e proficiente e qualificado em mergulho em circuito aberto e fechado e equipamentos de mergulho de superfície — David Strike, radicado na Austrália, é um ex-instrutor de mergulho e certificador de instrutores e treinadores, além de colaborador editorial regular sobre tópicos relacionados ao mergulho em publicações de mergulho do mundo todo.

Organizador de vários eventos de mergulho de nível internacional, com ênfase em mergulho técnico, ele recebeu vários prêmios de "Reconhecimento da Indústria", o prêmio ADEX "Lifetime Achievement Award" e é membro do Explorers Club de Nova York.

O show de mergulho GO ANZ

Este evento anual, que acontece este ano em 6 7-setembro no Showground de Sydney no Parque Olímpico, tem como objetivo mostrar o que há de melhor do nosso mundo subaquático a todos, desde novatos que estão pensando em mergulhar ou que concluíram seus cursos de nível básico, até mergulhadores avançados, até mergulhadores técnicos e veteranos do CCR mergulhadores.

Há uma variedade de palcos – o Palco Principal, o Ensaio Palco, Palco Austrália/Nova Zelândia, Palco Inspiração e Palco Tecnologia – que receberão dezenas de palestrantes do mundo todo, além de uma série de recursos interativos para agradar jovens e idosos, desde experiências de mergulho em VR, uma piscina de demonstração, uma piscina de trydive e muito mais.

Ao redor dos palcos e atrações estará uma ampla gama de expositores, desde conselhos de turismo e operadores turísticos até resorts, liveaboards, treinamento agências, varejistas, fabricantes e organizações conservacionistas.

Compre seus ingressos agora!

Os ingressos para o GO Diving Show ANZ já estão à venda e você pode aproveitar Oferta antecipada 2 por 1 até 9 de setembro – você e seu amigo/parceiro/cônjuge podem visitar por apenas $12, e crianças de até 16 anos não pagam, tornando-se o passeio perfeito para a família. Há amplo estacionamento no local e o local é de fácil acesso, com diversas opções de transporte. Então, anote as datas na sua agenda e prepare-se para um fim de semana épico celebrando todas as formas de mergulho.