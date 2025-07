Divers Alert Network apresenta estagiários para 2025

Divers Alert Network (DAN) tem orgulho de apresentar seus estagiários de 2025: Sam Crenshaw, Tyler Horton, Anna Krylova e Samantha Nosalek.

O programa de estágio da DAN foi iniciado em 1999 para proporcionar aos candidatos qualificados uma experiência valiosa em pesquisa sobre segurança do mergulho. Embora o programa ainda seja voltado para a pesquisa, seu escopo se expandiu ao longo dos anos para incluir projetos que se concentram em outros aspectos da missão da DAN: ajudar mergulhadores que precisam de assistência médica de emergência e promover a segurança do mergulho por meio da educação. Atualmente, os estagiários da DAN participam de uma série de atividades, incluindo trabalho de campo, estudos de laboratório, extensão, desenvolvimento de programas de treinamento e outros projetos que promovem a segurança do mergulho.

Sam Crenshaw É tenente da Guarda Costeira dos EUA e Divemaster. Ele se formou em tecnologia de engenharia marítima pela Texas A&M Maritime Academy, na Texas A&M University, em Galveston. Sua carreira na Guarda Costeira incluiu a inspeção de embarcações comerciais na Filadélfia e em Nova Jersey, a investigação de acidentes marítimos em Baton Rouge e a participação em um Programa de Treinamento da Indústria Marítima especializado, com foco em investigações de acidentes com embarcações de mergulho e snorkel, conduzido pela Guarda Costeira. Ele escolheu trabalhar com a DAN como parte deste programa para compreender melhor as complexidades dos incidentes relacionados ao mergulho e promover os interesses mútuos de segurança da Guarda Costeira dos EUA e da DAN.

Tyler Horton, natural de Indiana, formou-se na Universidade de Dayton em 2022 com bacharelado em biologia e especialização em neurociência e espanhol. Após a formatura, atuou como diretora executiva de uma organização internacional sem fins lucrativos de saúde pública dedicada ao rastreamento precoce e à prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Em seguida, passou um ano viajando sozinha de mochila pelo mundo, riscando aventuras da sua lista de desejos e se apaixonando pelo mergulho autônomo ao longo do caminho. Tyler está entusiasmada em combinar sua paixão pelo mundo subaquático e pela segurança com sua formação em pesquisa científica ao ingressar no Programa de Estágio de Pesquisa da DAN neste verão.

Ana Krylova É uma cientista marinha com interesses em ecologia comportamental, conservação e narrativa inovadora. Em 2024, obteve seu mestrado em biologia marinha pela Northeastern University, onde investigou a dinâmica de forrageamento de baleias jubarte ao longo da costa da Califórnia para sua tese. Durante a pós-graduação, Anna começou a se dedicar fotografia subaquática e tornou-se mergulhadora científica da AAUS, explorando diversos ecossistemas em Massachusetts, Panamá, Washington e Califórnia. Anteriormente, concluiu seu bacharelado em biologia marinha com especialização em fotojornalismo na Northeastern, conduzindo pesquisas sobre camuflagem de lulas no Laboratório de Biologia Marinha e aprimorando suas habilidades em pesquisa e narrativa visual. Ela está ansiosa para desenvolver sua expertise em marketing durante seu estágio para ajudar a promover conexões mais fortes entre o público e nossos oceanos.

Samantha Nosalek é aluna do segundo ano da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, cursando engenharia biomédica pelo Departamento Conjunto de Engenharia Biomédica da Lampe. Ela é Divemaster da NAUI com certificações em procedimentos avançados de nitrox e descompressão e é voluntária na SEAKERS, uma organização de mergulho sem fins lucrativos sediada em sua cidade natal, Concord, Carolina do Norte. Ela espera construir uma base sólida nos fundamentos da pesquisa em mergulho durante seu estágio.