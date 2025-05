Viúva de mergulhador: 'Ainda verifico as notícias todos os dias'

“Ainda verifico as notícias todos os dias”, diz Vivien Clowes. “Procuro por incidentes de mergulho em Dorset, na esperança de que um dia o corpo dele volte para nossa família.”

O marido de Vivien, Steve Clowes, desapareceu a cerca de 28 km da costa de Dorset na tarde de sábado, 25 de maio de 2024. conforme relatado logo após o incidente on Divernet.

Poucos detalhes estavam disponíveis na época e o nome do mergulhador não foi divulgado. Uma operação completa de busca e salvamento aéreo e marítimo foi encerrada no dia seguinte – mas seu corpo ainda não foi encontrado.

No ano seguinte, Vivien Clowes lutou não apenas com seu luto repentino, mas também com a burocracia angustiante envolvida na tarefa vital de obter a certidão de óbito de alguém que desapareceu sem deixar vestígios.

Hoje, doze meses após a partida do marido, Vivien também conta Divernet que ela quer corrigir qualquer impressão que possa ter surgido – devido às informações limitadas divulgadas na época – de que ele era um mergulhador inexperiente. Ela não teve a oportunidade de fazer uma declaração sobre ele no ano passado, diz ela.

Steve e Vivien Clowes em tempos mais felizes (Vivien Clowes)

Steve Clowes tinha 57 anos, era um engenheiro elétrico sênior apaixonado por mergulho. “Ele estava mergulhando com um de seus melhores amigos, e foi ele quem me ligou para contar”, contou Vivien. Divernet. Ela entendia as realidades do mergulho porque ela própria era uma Master Scuba Diver, embora tenha pendurado seu kit em 2010.

Dia do mergulho

A descida fatal deveria ter sido o que Vivien descreve como “um mergulho recreativo de rotina” nos destroços do sv Aracan, embora a uma profundidade de 56m e bem longe da costa, os destroços deste navio mercante vitoriano, que colidiu com o navio a vapor americano em 1874, foi um mergulho sério.

No entanto, Vivien descreve seu marido como um experiente instrutor PADI Master e TDI, além de um mergulhador de longa data, que passou muitos anos explorando as águas ao redor de Portland e não tinha falta de conhecimento técnico.

“Ao longo de 25 anos, ele treinou inúmeros mergulhadores e era conhecido por sua presença calma e abordagem meticulosa”, diz ela.

(Vivien Clowes)

Steve Clowes em outro mergulho (Vivien Clowes)

No dia em que se perdeu no mar, ele havia atingido sua parada de segurança de 15 m, procedimento padrão após um mergulho recreativo profundo. Então, nada. Apenas um carretel travado e uma boia de marcação de superfície para indicar que ele esteve lá.

“A Guarda Costeira lançou uma grande busca envolvendo helicópteros,asa aviões, equipes de botes salva-vidas de Weymouth e Swanage e outros barcos na área. Eles procuraram até tarde da noite, mas o corpo de Steve nunca foi recuperado.

O barco salva-vidas de Weymouth participou da busca por Steve Clowes (RNLI)

'Minha rocha'

No entanto, para Vivien e sua família, Steve era "mais do que uma pessoa desaparecida", diz ela. "Ele era um marido, um pai, um amigo. Steve e eu estávamos juntos desde a adolescência, 40 anos no total, e casados ​​há 35 anos."

Criamos cinco filhos juntos – o mais novo tinha apenas 15 anos quando Steve desapareceu. Steve era meu porto seguro, a única pessoa que sempre esteve lá para mim.

Steve e Vivien Clowes e sua família (Vivien Clowes)

No momento do seu desaparecimento, o mergulhador usava o relógio Rolex Submariner de 1967 do seu falecido pai, uma herança de família que seria herdada por um dos filhos do casal, Jack. "Recuperá-lo também significaria muito para nós", diz Vivien.

“Desde então, fiz uma doação para a Bote salva-vidas de Exmouth "Uma casa do leme em nome de Steve e de seu falecido pai, um veterano da Marinha Real. É uma forma de mantê-los no mar, sem deixar de ajudar os outros."

Pedágio burocrático

Um dos aspectos mais difíceis para a família de um mergulhador desaparecido é o pedido de certidão de óbito. Divernet em 2019 Rosie Moss, a viúva do mergulhador de Kent Ben Moss, experiências descritas semelhantes aos de Vivien Clowes.

“O custo emocional foi agravado por um custo burocrático”, diz Vivien. “O processo legal para obter uma certidão de óbito presumida foi longo, custoso e emocionalmente desgastante. Envolve a apresentação de um requerimento formal ao Tribunal Superior, a publicação de avisos públicos em jornais e, muitas vezes, a contratação de representação legal.”

"São milhares de libras numa altura em que mal se consegue viver. Mas sem a certidão de óbito, não consegui liquidar o espólio do Steve, por isso teria perdido a nossa casa. Levantei a emitem com meu deputado, esperando desencadear uma reforma, mas nada aconteceu.

Steve Clowes (Vivien Clowes)

“Minha esperança agora é que, ao compartilhar a história de Steve, alguém possa apresentar informações — ou que buscas futuras sejam possíveis com o equipamento certo.

“Mas, mais do que isso, quero lançar luz sobre a dor silenciosa e muitas vezes invisível das famílias que perdem entes queridos no mar.”

