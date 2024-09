O arqueólogo marinho, defensor dos oceanos e mergulhador técnico Dr. Matt Carter estará no Palco Técnico do Show de mergulho GO ANZ em Sydney no final do mês.

Desde 2003, ele trabalha em projetos arqueológicos subaquáticos em 13 países diferentes, desde a escavação de um naufrágio fenício de 2,800 anos na Espanha até a liderança de expedições para modelar em 3D as frotas fantasmas do Atol de Bikini e da Lagoa de Chuuk.

Em 2009, Matt recebeu a bolsa Australasian Rolex Scholarship da Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS), onde foi apresentado ao uso de rebreathers para mergulho científico. Desde então, ele se tornou um pioneiro no uso de CCR e fotogrametria para arqueologia marinha, especializando-se no levantamento e avaliação de naufrágios da Segunda Guerra Mundial na Austrália e no Pacífico.

Matt é um International Fellow e ganhador do prêmio EC50 do Explorers Club, ex-vice-presidente do Australasian Institute for Maritime Archaeology (AIMA) e representante da Nova Zelândia no ICOMOS International Committee on Underwater Cultural Heritage (ICUCH). Ele também foi apresentador especialista na série de televisão Coast: New Zealand, um spin-off da série britânica Coast, produzida pela BBC, e é especialista no assunto para as Nações Unidas, a International Union for the Conservation of Nature (IUCN), o Secretariado do Pacific Regional Environment Programme (SPREP) e o Governo da Austrália.

Combinando mergulho científico, comercial e técnico por mais de uma década, Matt agora atua como Diretor de Pesquisa da Major Projects Foundation, trabalhando para proteger ecossistemas marinhos, culturas e meios de subsistência ameaçados pelos poluentes naufrágios da Segunda Guerra Mundial no Pacífico Azul.

A palestra de Matt no GO Diving Show ANZ será:

Os naufrágios fantasmas do Pacífico Azul

Dr Matt Carter - Naufrágios Fantasmas do Pacífico Azul 2

O show de mergulho GO ANZ

Este evento anual, que acontece este ano em 28 29-setembro no Showground de Sydney no Parque Olímpico, tem como objetivo mostrar o que há de melhor do nosso mundo subaquático a todos, desde novatos que estão pensando em mergulhar ou que concluíram seus cursos de nível básico, até mergulhadores avançados, até mergulhadores técnicos e veteranos do CCR mergulhadores.

Há uma variedade de palcos – o Palco Principal, o Foto Stage, o Palco Austrália/Nova Zelândia, o Palco Inspiration e o Tech Stage – que receberão dezenas de palestrantes de todo o mundo, bem como uma série de recursos interativos para jovens e idosos, desde experiências de mergulho VR, trydives , um pool de demonstração e muito mais.

Ao redor dos palcos e atrações estará uma ampla gama de expositores, desde conselhos de turismo e operadores turísticos até resorts, liveaboards, treinamento agências, varejistas, fabricantes e organizações conservacionistas.

O 2024 GO Diving Show UK, agora em seu quinto ano, atraiu mais de 10,000 participantes no fim de semana e abrangeu uma área de 10,000 m² de espaço de exposição, e a variante da Austrália e da Nova Zelândia aspira atingir esse nível nos próximos anos.

A entrada no primeiro GO Diving Show ANZ é totalmente gratuita – registre-se aqui para adquirir seus ingressos para aquele que é sem dúvida o evento de mergulho de 2024 na Austrália. Há muito estacionamento no local e o local é de fácil acesso com muitas opções de transporte, então anote as datas na sua agenda agora e prepare-se para um fim de semana épico celebrando todas as formas de mergulho.