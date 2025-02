Expedição Buteng – sistemas de cavernas, biodiversidade e aspirações de geoparques

A instrutora e mergulhadora técnica Rannva Joermundsson, juntamente com Maria Bollerup, estarão no Palco Principal do Show de Mergulho GO em março para apresentar o inovador Expedition Buteng.

Pioneira na Indonésia, a Expedição Buteng reuniu uma equipe diversificada de mergulhadores, espeleólogos, cientistas, profissionais de mídia e pesquisadores de patrimônio internacionais e indonésios para estudar e preservar os sistemas de cavernas, paisagens geológicas e formações únicas e impressionantes da Ilha Muna.

Os líderes do projeto, Rannva e Maria, compartilharão a história da Expedição Buteng, detalhando a jornada conforme ela se desenrolou dentro e abaixo da selva indonésia, lançando luz sobre o incrível aquífero da região, a biodiversidade e seu potencial para futuros esforços de conservação.

Natural das Ilhas Faroé e agora baseada na Cornualha, Rannva Joermundsson é chefe de vendas da Fourth Element.

Mergulhadora desde 2008, ela é apaixonada por incentivar jovens, principalmente mulheres, a ingressar no mundo do mergulho técnico e em cavernas.

Rannva foi cofundadora da Nixie Expeditions com Maria Bollerup e, juntas, elas lideraram o projeto de sucesso da Expedição Buteng no sudeste de Sulawesi, Indonésia, em outubro de 2024.

Outros projetos de Rannva incluem servir como Expedition Divemaster em uma expedição privada à Antártida, que envolveu operações de submarinos e helicópteros. Ela também participou da Expedição Xunaan-Ha de 2021 no México, apoiada pela Perpetual Planet Initiative da Rolex.

Mais recentemente, Rannva se juntou ao projeto Darwin200, completando uma travessia transatlântica em um navio alto e desenvolvendo um projeto de transecto de corais no Brasil. Finalmente, ela atuou como Expedition Divemaster organizando a logística de mergulho para 30 pessoas em uma expedição privada para Cocos e Galápagos em janeiro de 2025.

Rannva é palestrante, membro do Explorers Club e atua no Comitê de Vigilância do Explorers Club, além de ser uma porta-bandeira da WINGS Women in Discovery.

Maria Bollerup é uma mergulhadora técnica instrutor, mergulhador de cavernas com rebreather e explorador que percorre o mundo como mergulhador profissional desde os 18 anos.

Sendo dinamarquesa, a sua carreira de mergulho começou na Dinamarca, onde o seu interesse pela arqueologia subaquática a levou aos sítios arqueológicos de mergulho aos 16 anos, mapeando e recolhendo artefactos em aldeias da Idade da Pedra em cooperação com museus locais.

É a sua paixão pela ciência, em combinação com a sua carreira dedicada na indústria do mergulho, que a levou a envolver-se numa série de projetos de mergulho científico, incluindo o projeto de exploração de cavernas. Expedição Xunaan-Ha no México em novembro de 2021; um projeto que foi apoiado pela Rolex como parte de sua Iniciativa Planeta Perpétuo, e a bem-sucedida Expedição Buteng no sudeste de Sulawesi, Indonésia, em outubro de 2024.

Na esperança de influenciar positivamente futuros embaixadores subaquáticos, Maria fundou e dirige Mergulho Blue Venture; um atacado viagem de mergulho agência focada em jovens mochileiros da Europa. Ao proporcionar mergulho seguro e alta treinamento padrões em centros de mergulho inspiradores, para mergulhadores jovens e inexperientes dentro e fora dos circuitos habituais, ela procura espalhar o interesse pelos nossos oceanos e pela sua conservação.

Como mergulhadora técnica e defensora do mergulho baseado em exploração, ela foi escolhida como embaixadora da comunidade global Girls That Scuba, apresentada no rebreather da PADI treinamento materiais, selecionado como Team Diver para o Quarto Elemento e eleito membro do The Explorers Club.

O show de mergulho GO

O show de mergulho GO – o único evento de mergulho e viagens para o consumidor no Reino Unido – retorna ao NAEC Stoneleigh em 1 e 2 de março de 2025, bem a tempo de dar início à nova temporada, e promete um fim de semana cheio de conteúdo interativo, educacional, inspirador e divertido.

Além do Palco Principal - desta vez encabeçado pela estrela de TV, autor e aventureiro Steve Backshall, fazendo um retorno bem-vindo ao GO Diving Show depois de alguns anos ausente, junto com a NEEMO Aquanaut treinada pela NASA e Chefe de Pesquisa Científica do DEEP Dawn Kernagis, o colega apresentador de TV, autor e eterno favorito Monty Halls, o Dr. Timmy Gambin, que discutirá a rica herança marítima e de guerra de Malta, e a dupla dinâmica de exploradores Rannva Joermundsson e Maria Bollerup, que falarão sobre sua recente Expedição Buteng na Indonésia - há novamente palcos dedicados ao mergulho no Reino Unido, mergulho técnico, fotografia subaquática e contos inspiradores. Andy Torbet será o mestre de cerimônias do Palco Principal mais uma vez, além de fazer uma apresentação sobre os desafios de filmar mergulho técnico para programas de TV.

Junto com os palcos, há uma série de elementos interativos – a sempre popular Caverna, a piscina gigante de trydive, o mergulho imersivo em realidade virtual com tecnologia de naufrágio, workshops de apneia e exercícios de alinhamento, zona de biologia marinha e, novidade para 2025, sua chance de tentar mapear naufrágios com a Sociedade de Arqueologia Náutica e seu "naufrágio" – todos espalhados entre uma variedade cada vez maior de estandes de conselhos de turismo, fabricantes, treinamento agências, resorts, liveaboards, centros de mergulho, varejistas e muito mais.

Este ano também se assiste à Competição NoTanx Zero2Hero assumindo o centro do palco. Esta competição, destinada a mergulhadores livres iniciantes, verá 12 candidatos iniciais passarem treinamento com Marcus Greatwood e a equipe NoTanx em Londres no final de fevereiro. Em seguida, cinco finalistas selecionados competirão no GO Diving Show no fim de semana de março, incluindo sessões de apneia estática na piscina, para encontrar o vencedor geral, que ganhará uma viagem de uma semana para Marsa Shagra Eco-Village, cortesia da Oonasdivers. Clique aqui para se registrar e ter a chance de competir.

Ingressos antecipados já disponíveis!

Compre já o seu bilhete diário para £17.50 + taxa de reserva e esteja pronto para uma experiência educacional, emocionante e inspiradora! Ou com tantos palestrantes ao longo dos dois dias, além de todas as exibições interativas e expositores para visitar, por que não fazer um fim de semana e comprar um ingresso de dois dias para £25 + taxa de reserva? Preços de ingressos para grupos de 10+ pessoas também estão disponíveis se você estiver vindo com os membros do seu centro/clube. Reserve ingressos no site do Go Diving Show.

E como sempre, o preço do ingresso inclui estacionamento de cortesia. E menores de 16 anos não pagam, então traga as crianças para um dia fabuloso em família!