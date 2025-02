Expedição Exmouth

A mergulhadora técnica Jen Smith estará no Tech Stage no Show de Mergulho GO em março para falar sobre a expedição de 2024 ao naufrágio do HMS Exmouth.

Oficial em serviço na Marinha Real, Jen foi destacada em várias operações ao redor do mundo. Mergulhadora técnica afiada, ela esteve envolvida em vários projetos para localizar e identificar naufrágios da Marinha Real, bem como conduzir pesquisas licenciadas de Locais Controlados.

Para preservar sua herança, Jen trabalha com equipes de mergulhadores voluntários para registrar esses locais pungentes, para garantir que seu status como túmulo de guerra seja respeitado e que a memória de sua perda não seja esquecida.

HMS Exmouth

Em 21 de janeiro de 1940, o HMS Exmouth foi torpedeado pelo U-22 a cerca de 20 milhas de Wick, no Moray Firth, enquanto escoltava o Cyprian Prince de Aberdeen para Scapa Flow.

Ela afundou com todas as 190 mãos.

Uma posição provável foi identificada por Bob Baird e Kevin Heath, e em 2001, mergulhadores do European Technical Diving Centre confirmaram que o local era o HMS Exmouth. Em 2002, ele foi designado um local controlado sob o Protection of Military Remains Act 1986.

Em 2024, uma licença para mergulhar no local foi obtida do MOD, e em agosto de 2024, uma equipe de mergulhadores se reuniu para documentar o local e prestar suas homenagens aos perdidos. O mergulho ocorreu do MV Clasina, e Kevin Heath do Lost in Waters Deep também estava a bordo para dirigir pesquisas de sonar de varredura lateral.

Jen Smith e Rich Walker apresentarão um breve histórico do HMS Exmouth e, em seguida, mostrarão uma combinação de esboço, vídeo, fotografia e mídia de fotogrametria para revelar este importante túmulo de guerra ao público. Rich disse que espera que as pessoas presentes sintam um pouco da mesma reverência que os mergulhadores sentiram nos mergulhos e se juntem a eles para prestar respeito à corajosa tripulação do HMS Exmouth.

Expedição Exmouth 2

O show de mergulho GO

O show de mergulho GO – o único evento de mergulho e viagens para o consumidor no Reino Unido – retorna ao NAEC Stoneleigh em 1 e 2 de março de 2025, bem a tempo de dar início à nova temporada, e promete um fim de semana cheio de conteúdo interativo, educacional, inspirador e divertido.

Além do Palco Principal - desta vez encabeçado pela estrela de TV, autor e aventureiro Steve Backshall, fazendo um retorno bem-vindo ao GO Diving Show depois de alguns anos ausente, junto com a NEEMO Aquanaut treinada pela NASA e Chefe de Pesquisa Científica do DEEP Dawn Kernagis, o colega apresentador de TV, autor e eterno favorito Monty Halls, o Dr. Timmy Gambin, que discutirá a rica herança marítima e de guerra de Malta, e a dupla dinâmica de exploradores Rannva Joermundsson e Maria Bollerup, que falarão sobre sua recente Expedição Buteng na Indonésia - há novamente palcos dedicados ao mergulho no Reino Unido, mergulho técnico, fotografia subaquática e contos inspiradores. Andy Torbet será o mestre de cerimônias do Palco Principal mais uma vez, além de fazer uma apresentação sobre os desafios de filmar mergulho técnico para programas de TV.

Junto com os palcos, há uma série de elementos interativos – a sempre popular Caverna, a piscina gigante de trydive, o mergulho imersivo em realidade virtual com tecnologia de naufrágio, workshops de apneia e exercícios de alinhamento e, novidade para 2025, sua chance de tentar mapear naufrágios com a Sociedade de Arqueologia Náutica e seu "naufrágio" – todos espalhados entre uma variedade cada vez maior de estandes de conselhos de turismo, fabricantes, treinamento agências, resorts, liveaboards, centros de mergulho, varejistas e muito mais.

Este ano também se assiste à Competição NoTanx Zero2Hero assumindo o centro do palco. Esta competição, destinada a mergulhadores livres iniciantes, verá 12 candidatos iniciais passarem treinamento com Marcus Greatwood e a equipe NoTanx em Londres no final de fevereiro. Em seguida, cinco finalistas selecionados competirão no GO Diving Show no fim de semana de março, incluindo sessões de apneia estática na piscina, para encontrar o vencedor geral, que ganhará uma viagem de uma semana para Marsa Shagra Eco-Village, cortesia da Oonasdivers. Clique aqui para se registrar e ter a chance de competir.

Ingressos antecipados já disponíveis!

Compre já o seu bilhete diário para £17.50 + taxa de reserva e esteja pronto para uma experiência educacional, emocionante e inspiradora! Ou com tantos palestrantes ao longo dos dois dias, além de todas as exibições interativas e expositores para visitar, por que não fazer um fim de semana e comprar um ingresso de dois dias para £25 + taxa de reserva? Preços de ingressos para grupos de 10+ pessoas também estão disponíveis se você estiver vindo com os membros do seu centro/clube. Reserve ingressos aqui.

E como sempre, o preço do ingresso inclui estacionamento de cortesia. E menores de 16 anos não pagam, então traga as crianças para um dia fabuloso em família!