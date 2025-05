Mergulhadores encontram elos perdidos do icônico naufrágio do Vasa

Desde o naufrágio do início do século XVII Vasa foi recuperado quase intacto do rio Estocolmo há 60 anos e se tornou uma das maiores atrações turísticas da Suécia – mas suspeita-se que alguns itens tenham sido deixados para trás no local do naufrágio da “Gruta do Vasa”.

Agora, uma série de descobertas significativas foram feitas durante investigações prolongadas conduzidas por arqueólogos marinhos do Vasa Museu irmão do museu Vrak – o Museu dos Naufrágios.

As novas descobertas incluem âncoras de toras, partes de barris e um pedaço de madeira processada que se acredita ser parte de um marskorg ou um ninho de corvo que teria sido montado no gurupés do navio – e um objeto redondo ainda não identificado com borda e boca arredondadas.

Objeto circular não identificado com borda e boca (Mikael Fredholm, Vrak/SMTM)

Poucos mergulhos foram realizados nos anos seguintes ao içamento do navio de guerra de 64 canhões em 1961. A nova rodada de investigações começou em 2018 e aproveitou os avanços tecnológicos, com mapeamento 3D do fundo do mar e perfis do subsolo realizados usando equipamento de sonar avançado, liderado pelo Prof. Martin Jakobsson na Universidade de Estocolmo.

Isto foi seguido por pesquisas de ROV realizadas pela Marinha Sueca a partir do HMS belos antes que os mergulhadores arqueológicos marinhos de Vrak assumissem o controle. Eles concluíram o trabalho no ano passado e um relatório com base nas descobertas acaba de ser publicado.

Pegada de Vasa: visão 3D baseada em medições multifeixe (Martin Jakobsson, Universidade de Estocolmo)

Por enquanto, os itens restantes permanecem a uma profundidade de cerca de 30 m no Mar Báltico, onde águas frias e salobras proporcionam altos níveis de preservação ao longo dos séculos, até mesmo para madeiras de navios.

O ninho do corvo

"Agora, gostaríamos de descobrir mais sobre esses objetos e examiná-los mais a fundo", diz o arqueólogo marinho de Vrak, Jim Hansson, gerente de projeto para as investigações da Gruta de Vasa. "Queremos levantar do fundo a parte do navio que pode ser parte de um cesto de gávea para analisá-la."

O gurupés em si continua desaparecido, mas espera-se que a seção do ninho de corvo possa fornecer novos insights sobre seu design geral.

Partes que estavam faltando Vasaarco, incluindo o gurupés onde o ninho do corvo estaria assentado (Museu Vasa)

Ninho de corvo no gurupés (Jim Hansson, Vrak/SMTM)

“Quando mergulhamos, podemos descobrir o que a tecnologia não consegue ver”, diz Hansson. “Além disso, são necessários olhos e mãos humanas para verificar as descobertas, examiná-las e entender para que foram usadas.”

“Mas todas as tecnologias são necessárias para compreender o todo. Graças a essas investigações, agora temos uma visão mais abrangente do Vasa local do naufrágio do que existia antes.

“Todo o levantamento que foi feito por Vasa antes que ela pudesse ser recuperada é visível nas imagens 3D, mas não pode ser detectada a olho nu. Estas são literalmente pegadas deixadas por Vasa! "

Pegadas do Vasa: mapa multifeixe mostrando a área deixada após o levantamento dos destroços e objetos detectados pelo HMS Belos (Martin Jakobsson, Universidade de Estocolmo / Jim Hansson, Vrak/SMTM)

Museu do Vasa (Jorge Láscar)

“Agora vamos descobrir se podemos investigar a área mais a fundo e encontrar mais peças de navios que ainda estão desaparecidas”, diz Jenny Lind, diretora do Museu Vasa. “Antes do ano comemorativo de 2028, quando Vasa completa 400 anos, seria bom ter localizado mais objetos perdidos.”

Vasa teve apenas uma breve história como embarcação marítima, pois afundou em sua viagem inaugural, mas hoje seus restos mortais continuam atraindo cerca de um milhão de visitantes anualmente.

Para quem visita Estocolmo, um bilhete combinado de 72 horas para experimentar a Vasa museu e também aproveite mergulhos virtuais em vrak está disponível por 349 coroas suecas (£ 27), com entrada gratuita para menores de 18 anos.

