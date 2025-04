Como Rex Cowan personificou a "era de ouro" da caça aos naufrágios no Reino Unido

Rex Cowan, que morreu aos 97 anos, foi aclamado como o explorador de naufrágios mais bem-sucedido do Reino Unido, certamente de naufrágios históricos em profundidades de mergulho autônomo – e foi a história marítima que o fascinou mais do que o mergulho em si.

Cowan nasceu em 16 de junho de 1927 e foi criado no norte de Londres. Seu pai era um importador de brinquedos bem-sucedido e ele frequentou a University College School antes de ser evacuado para Nova York para viver com parentes durante a Segunda Guerra Mundial. A família mais tarde se mudou para Los Angeles, onde Cowan trabalhou meio período no Paramount Studios em Hollywood.

Retornando à Inglaterra, ele se juntou à RAF, mas suas esperanças de se tornar um piloto foram frustradas por seu daltonismo. Ele passou a proteger prisioneiros de guerra alemães.

Depois da guerra, ele estudou direito no King's College London e também foi bolsista Fulbright na Universidade do Sul da Califórnia até 1953, antes de se tornar advogado criminal.

Em 1967, no entanto, ele decidiu abandonar o que tinha sido uma carreira jurídica de sucesso para seguir uma carreira na caça de naufrágios difíceis de encontrar — embora muitos no meio arqueológico marítimo passassem a considerá-lo uma espécie de fora da lei.

Cowan tinha uma casa de férias nas Ilhas Scilly e, quando lhe pediram para escrever sobre a descoberta da Marinha Real do início do século XVIII Associação o homem de guerra ali, achou o trabalho dos mergulhadores de naufrágios absorvente demais para resistir.

No entanto, em vez de se tornar um mergulhador, ele organizou equipes de mergulho e supervisionou operações do barco. Suas expedições de baixo custo foram financiadas em parte pela venda de artefatos comumente encontrados, enquanto achados historicamente interessantes e frequentemente valiosos foram doados a museus.

Rex Cowan, à esquerda, com outros especialistas em naufrágios Peter McBride, Bridget Larn, Nick Rule, a filha Alex Cowan e Richard Larn no Museu de Naufrágios na Cornualha em 2021 (Mike Davey Photography)

A Hollandia & Princesas Maria

A falecida esposa de Cowan, Zelide, também se tornaria uma especialista em naufrágios históricos. Quando ela se deparou com um relato de 1794 sobre um navio da Companhia Holandesa das Índias Orientais (VOC), o Holanda, que havia afundado nas Ilhas Scilly, eles montaram uma equipe de mergulho na tentativa de encontrar os destroços – diante de uma forte concorrência.

O 42m, 32 canhões fluido foi lançado em 1742 e naufragou em sua viagem inaugural para as Índias Orientais no ano seguinte em Gunner Rock, a oeste da ilha de Annet. Perdidos com o navio estavam 306 marinheiros, soldados e passageiros e grandes quantidades de moedas comerciais.

A busca dos Cowans começou em 1968, quando eles vasculharam arquivos na Inglaterra e na Holanda e usaram, incomum para a época, um magnetômetro de prótons para pesquisar áreas promissoras do leito marinho. O naufrágio foi encontrado em setembro de 1971 e eles recuperaram uma grande quantidade de moedas de prata, bem como canhões de bronze, morteiros e outros artefatos.

Os arqueólogos marítimos logo questionaram os métodos de Cowan e seu equilíbrio entre preservação arqueológica e caça ao tesouro, mas Cowan estava decidido a encontrar mais holandeses das Índias Orientais. Ele estaria envolvido na descoberta de mais sete desses navios, incluindo o Princesas Maria, um grande navio da VOC naufragou em águas rasas nas Ilhas Scilly em 1686.

O rei Jaime II enviou salvadores para recuperar as moedas de prata a bordo, negando posteriormente aos holandeses qualquer conhecimento do naufrágio, mas Cowan encontrou mais moedas, juntamente com canhões, madeiras de navios e muitos artefatos.

A Vliegenthart & Rooswijk

Em 1981, sua equipe descobriu o Vliegenthart (Cervo Voador), completo com baús de tesouro cheios de prata mexicana e moedas de ouro e prata holandesas e outros itens. Ele estava indo para as Índias Orientais quando um vendaval combinado com uma maré de primavera e erro do piloto o levou para um banco de areia. De lá, ele escorregou e afundou em 18m com a perda de todos os tripulantes.

Um mapa produzido por salvadores malsucedidos da época foi descoberto e forneceu pistas para Cowan, embora ele tenha levado quatro anos para localizar o naufrágio e outros dois para encontrar as primeiras moedas. Seus mergulhadores ainda estavam recuperando baús em 1992.

Foi também em 1981 que Cowan se queixou em The Times, conforme registrado no Parlamento, que o governo britânico estava “impondo aos mergulhadores envolvidos em arqueologia e exploração subaquática o novo e oficioso conjunto de regras contidas em seu instrumento estatutário”, referindo-se ao Protection of Wrecks Act. Ele perdeu poucas oportunidades de defender a contribuição que mergulhadores amadores poderiam dar à arqueologia marítima.

Outro navio da VOC, o Rooswijk, afundou no início de 1740 em sua segunda viagem para o leste em Goodwin Sands, novamente sem sobreviventes conhecidos.

Ele foi descoberto a uma profundidade de 25 m por um mergulhador amador em 2004 e, no verão do ano seguinte, uma equipe liderada por Cowan recuperou secretamente grande parte do conteúdo do navio, incluindo 1,000 barras de prata e moedas de ouro.

Uma coleção de moedas, algumas cortadas, encontradas mais tarde no Rooswijk (HE / #Rooswijk1740 Project)

As descobertas foram apresentadas a um representante do governo holandês em Plymouth no final de 2005, mas a operação de salvamento levou a mais críticas de que as convenções internacionais de patrimônio arqueológico estavam sendo desrespeitadas. Rooswijk é agora um local de naufrágio protegido no Reino Unido.

No entanto, uma galeria foi dedicada a exibir os achados de VOC de Cowan no Rijksmuseum em Amsterdã, e ele permaneceu inflexível de que sua caça aos naufrágios não era motivada por ganho financeiro, mas por seu amor pela história e aventura.

E ao longo de sua carreira ele conquistou vários profissionais que reconheceram sua contribuição e integridade. Ele fez parte do Comitê Consultivo do governo britânico sobre Sítios Históricos de Naufrágios por 23 anos.

Durante muitos anos Cowan foi Mergulhador consultor da revista Wrecks, ao lado de Kendall MacDonald, e frequentemente ligava para contar notícias de seu último projeto empolgante, além de expressar sua frustração com os membros menos simpáticos do meio arqueológico marítimo ou com exploradores particulares rivais, caso achasse que eles eram amadores em sua abordagem.

Cowan morava em Hampstead, onde era conhecido como autor, apresentador, magistrado e personagem comunitário. Em um ponto, ele sugeriu à revista satírica local Voz da Vila de Hampstead que deveria causar impacto por ocasião de sua morte, ocorrida em 9 de março.

A publicação respondeu colocando cartazes por aquela parte do norte de Londres proclamando “O Rei está Morto – Hampstonia Lamenta seu Monarca Muito Amado”. Cowan deixa suas três filhas, Alex, Juliet e Annie e seus filhos.

