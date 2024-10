O choque do Lusitânia

Já faz um bom tempo que o mergulhador técnico em naufrágios e correspondente da Divernet, TIM LAWRENCE, baseado na Tailândia, não faz mergulho em águas frias, mas como ele poderia resistir à oportunidade de dar uma passada no lendário Lusitânia ao largo da Irlanda do Sul? Tim descreve alguns momentos cabeludos e analisa em profundidade a história ainda controversa de como o naufrágio do navio influenciou o curso da Primeira Guerra Mundial – com fotos de PETER McCAMLEY, que discute os desafios recentes para sua equipe do Projeto 1

Enquanto descia, uma sensação de frio rastejante percorreu minhas costas. Acontece que eu tinha parcialmente inundado meu traje seco após uma luta com as luvas secas e um clipe na estação de fuga. Subi, grato pelo peso extra nas barras.

No dia seguinte, Peter estourou um terno novo. Fiquei feliz com o novo visual e grata pelas mãos que precisei para vesti-lo (curry verde não ajudou na cintura).

Nós retornamos, entramos na água, e eu comecei minha descida bem quentinho. Só depois de 40m é que comecei a sentir como se tivesse enfiado minha masculinidade em um torno. O tom elevado da minha voz não estava relacionado ao conteúdo de hélio na minha mistura.

Infelizmente, o inflador de baixa pressão havia se desconectado. Subindo a linha, tentei reconectar o LPI, mas as luvas secas impediram meu progresso. Frustrado após cinco minutos, cortei minhas perdas e continuei para a superfície, chamando nosso mergulhador de apoio Coran Markey, que rapidamente reconectou o inflador.

Voltei para a linha, apenas para ser recebido pelo último mergulhador, Ken Blakely, liberando a linha de transferência para as barras para a deriva deco! Amaldiçoando minha sorte, aproveitei a oportunidade para praticar alguns exercícios, lembrando mais uma vez dos desafios de mudar de água morna para fria...

Tim Lawrence (frente) se prepara para mergulhar novamente

Voltas e mais voltas

Ao longo dos tempos, os naufrágios moldaram decisões muito além dos seus gurupés, mas poucos podem reivindicar o tipo de impacto histórico causado pelo RMS Lusitânia. Seu conto tem mais reviravoltas do que qualquer romance de Agatha Christie e ainda cria intriga para qualquer um que se sinta motivado a virar as páginas.

RMS Lusitania, chegando ao porto (George Grantham Bain)

Na época de seu lançamento no estaleiro John Brown, na Escócia, em 1906, o navio de 31,550 toneladas Lusitânia foi o maior navio de passageiros do mundo – eclipsado apenas pelo seu navio irmão Mauritânia quando ela foi lançada cerca de 14 semanas depois no estaleiro Swan Hunter.

O governo britânico financiou ambos os navios para a Cunard Line, ajudando a Grã-Bretanha a competir com o crescente domínio da Alemanha no transporte transatlântico, ao mesmo tempo em que lhe fornecia uma reserva útil de cruzadores auxiliares para uso em tempos de guerra.

Ambos os navios foram registados em Navios de combate de Jane daquele período como cruzadores auxiliares, e juntos eles logo dominaram as rotas transatlânticas, com o Blue Riband alternando entre eles. Em velocidade e luxo, eles eram inigualáveis.

A eclosão da guerra viu um declínio no transporte marítimo e Mauritânia foi colocado para cima enquanto Lusitânia continuou a atender a rota.

Mudança de regras

Era uma época de mudança. Até este ponto, a guerra no mar era governada pela convenção “Prize Rules”, que proibia navios armados de atacar navios mercantes sem aviso. Condições se aplicavam, no entanto, caso um navio não parasse ou resistisse ao embarque.

A convenção tinha a intenção de proteger vidas. Se um navio desarmado fosse afundado ou tomado como prêmio ao quebrar sua neutralidade ao transportar contrabando, os passageiros e a tripulação deveriam receber passagem segura para a costa.

À medida que os U-boats alemães se tornaram mais eficientes em afundar navios, no entanto, a Grã-Bretanha começou a armar seus navios mercantes, e esses "Q-ships" estavam quebrando a convenção. O Almirantado também ordenou que sua frota mercante abalroasse qualquer submarino que tentasse detê-los.

Essa estratégia levou os alemães a declarar em 4 de fevereiro de 1915 que a guerra deveria ser considerada irrestrita na zona de guerra ao redor das Ilhas Britânicas. Nessa época, a guerra irrestrita era considerada um crime de guerra, e a mudança de política resultou no afundamento de embarcações mais neutras.

A zona de guerra declarada da Primeira Guerra Mundial pela Alemanha

RMS Lusitânia foi registrado como um cruzador auxiliar, carregando munições listadas em seu manifesto e não neutro. Em um New York Times anúncio colocado em frente a um anúncio da Cunard's Lusitânia um dia antes de seu embarque em 1º de maio de 2015, a Alemanha alertou os cidadãos americanos sobre os perigos de empreender uma viagem em qualquer navio aliado que entrasse na zona de guerra.

Este seria Lusitânia202ª viagem, um retorno de Nova York para Liverpool. Muitos passageiros não sabiam do anúncio, mas ele alimentou especulações entre as classes dominantes de que Lusitiana era agora um alvo de guerra legítimo.

“Nenhuma bandeira deve ser exibida durante a travessia”, instruiu Cunard. O antecessor de seu atual Capitão Turner havia hasteado uma bandeira dos EUA de forma controversa em uma viagem anterior, possivelmente para avisar qualquer U-boat de que havia cidadãos americanos a bordo.

Capitão William Turner

Sem o conhecimento dos passageiros, um carregamento de cartuchos de rifle, cápsulas de bala, detonadores e pólvora de alumínio havia sido carregado. Listados no manifesto de carga e facilmente observados por espiões alemães disfarçados de carregadores, eles plantaram um alvo firmemente nas chaminés do navio.

Futuro incerto

Lusitânia partindo para um futuro incerto, mas a maioria dos passageiros estava alheia ao perigo crescente. Distraídos pela elegância da embarcação e tranquilizados pelo Capitão Turner, eles devem ter sentido que a guerra estava a um milhão de milhas de distância. Restrições de carvão significaram que a quarta sala de caldeiras foi fechada, reduzindo a velocidade máxima de 25.5 para 21 nós.

Última fotografia do Lusitânia, tirada em 1 de maio de 1915

A travessia do Atlântico decorreu sem incidentes, embora com um pequeno atraso para recolher passageiros e tripulantes do navio de passageiros Camerônia.

Na tarde de 6 de maio, o navio de carga britânico de 6,000 toneladas Centurion foi torpedeado e afundou junto com outro navio em um ataque submarino, aumentando a conscientização sobre a presença de U-boats ao sul da Irlanda.

Ao entrar na zona de guerra, o Capitão Turner ordenou um blecaute. Claraboias nas salas públicas foram cobertas, enquanto os mirantes foram duplicados. Todas as portas estanques foram fechadas, e os botes salva-vidas balançaram para facilitar o lançamento mais rápido. Os passageiros cavalheiros foram avisados ​​contra fumar no convés durante qualquer passeio após o jantar.

Lavatório no naufrágio do Lusitânia

A Marinha Real estava ciente das posições aproximadas dos submarinos ativos, graças à Sala 40, uma antecessora de Bletchley Park. Este departamento secreto do governo estava interceptando e decifrando comunicações alemãs, usando livros de códigos capturados.

Isso e o Centurion o naufrágio põe em causa a decisão do Lusitânia de continuar na cova dos leões, em vez de desviar para o norte da Irlanda.

Especialistas dizem que a decisão foi baseada na escassez de carvão e no número de dias extras necessários para seguir esta rota. Nos meses anteriores, ela também havia sido marcada como proibida por causa de um campo minado alemão, embora tenha sido declarada limpa em 26 de abril, quatro dias antes Lusitânia deixou Nova York.

Telemotor

Aviso geral

Na tarde de 6 de maio, o Capitão Turner recebeu um aviso geral informando sobre submarinos ativos ao sul da Irlanda e sugerindo que os navios seguissem uma rota no meio do canal, passando pelas entradas do porto a toda velocidade.

Os Aliados criaram um seguro contra riscos de guerra em resposta ao aumento de perdas de embarques e à relutância das seguradoras em arriscar navios e cargas entrando na zona de guerra. Isso efetivamente desviou todas as comunicações de embarques entrando na zona de guerra para o Almirantado, e haveria repercussões potencialmente severas caso perdas fossem incorridas.

Um capitão era livre para comandar como bem entendesse, mas, no final das contas, ele sabia que responderia à Comissão de Comércio.

Acima e abaixo: telégrafo Stern

Naquela tarde, no início do dia, foi confirmada a última posição de um submarino ativo na área do navio-farol Coningbeg, 70 milhas náuticas a leste de onde Lusitânia foi atacado.

Apesar das instruções do Almirantado, o Capitão Turner traçou um curso passando mais perto da costa irlandesa, prevendo que o submarino teria buscado águas mais profundas após quaisquer ataques feitos no dia anterior.

Na manhã de 7 de maio, a neblina o fez reduzir a velocidade para 15 nós e começar a soar a buzina, alarmando alguns passageiros pelo que eles interpretaram como um anúncio da presença do navio.

Quando a neblina se dissipou, o Capitão Turner aumentou a velocidade para 18 nós e ordenou uma mudança de curso para se aproximar da costa irlandesa antes de retomar seu rumo.

Ele começou a obter uma fixação de quatro pontos. Sua velocidade e orientação teriam que ser medidas se ele quisesse evitar criar um alvo fácil enquanto esperava pela maré alta, um navio do tamanho de Lusitânia necessário para navegar no grande banco de areia que protege a entrada do Mersey.

Não haveria escolta da Marinha Real através da zona de guerra para Lusitânia. Alguns historiadores apontam para a ineficácia das escoltas disponíveis, todas elas com velocidade máxima menor que a do navio de cruzeiro. A velocidade seria a melhor defesa do gigante contra ataques de submarinos, então isso era compreensível.

Área de jantar de segunda classe (Peter McCamley)

Grande tubo de vapor de latão na área de jantar da segunda classe

A falta de escolta também pode ter sido um estratagema para evitar sinalizar um navio britânico. Na época, navios de guerra britânicos tinham pouca capacidade ofensiva contra submarinos.

A Marinha Imperial Alemã havia enviado instruções secretas para mirar sem aviso navios de carga entrando na zona de guerra, colocando navios de bandeira neutra em risco. O mês anterior havia mostrado um aumento nos naufrágios de tais navios.

Três meses antes do naufrágio, o conselheiro pró-britânico do Secretário de Estado dos EUA, Robert Lansing, elaborou um memorando sobre o impacto negativo que a entrada dos EUA na guerra teria no esforço de guerra da Grã-Bretanha.

Seria isso um estratagema para desviar a atenção do Almirantado, caso a grande perda de vidas americanas ameaçasse a neutralidade dos EUA? Se navios de carga fossem alvos, era apenas uma questão de tempo até que as perdas começassem a afetar a opinião pública.

O memorando afirmava que a entrada dos EUA na guerra legitimaria seus navios como alvos, aumentando ainda mais os problemas de abastecimento.

Luz do convés de passeio

Além disso, armas e munições desesperadamente necessárias seriam desviadas para o exército dos EUA, criando um déficit catastrófico para a Grã-Bretanha, que já estava sob pressão. No entanto, alguns argumentaram que isso era improvável, dada a filosofia de economia de livre mercado dos EUA e a atitude de oferta e demanda para negócios e lucro.

Comunicações ausentes

Outro aspecto é o conflito de interesses. Afundando o Lusitânia teria negado à Grã-Bretanha o acesso aos materiais de guerra de que necessitava. Enquanto transportava munições legitimadas Lusitânia como alvo, a perda da carga realmente criaria um déficit significativo na frente?

Pesquisas posteriores destacaram cinco comunicações desaparecidas enviadas diretamente para Lusitânia durante os últimos dias do navio. O capitão Turner admitiu tê-los recebido, mas não foi autorizado a revelar sua substância no inquérito subsequente, alimentando teorias da conspiração sobre forças obscuras em ação.

É fácil, em retrospectiva, identificar os benefícios para a Grã-Bretanha ao perder um navio como o Lusitânia. A indignação pública causada pelo fato de a Alemanha ter atacado civis contribuiu muito para sua causa.

Bronze e vida marinha na área de jantar da segunda classe

Woodrow Wilson já havia alertado sobre consequências severas no caso de qualquer perda de vida dos EUA quando os alemães declararam pela primeira vez a área ao redor da Grã-Bretanha como zona de guerra. O cenário estava pronto ou isso foi, como muitos historiadores acreditam, uma série de coincidências infelizes?

A neblina se dissipa

Na tarde de 7 de maio, o nevoeiro se dissipou, trazendo a promessa da primavera aos passageiros – e também ajudando o capitão Schwieger a avistar Lusitânia fumegando para longe dele.

Incapaz de igualar a sua velocidade, ele pensou que o alvo estava perdido – até que Turner virou seu navio para a correção de quatro pontos e apresentou U-20 com uma abordagem perfeita. O U-boat esperou até que o navio de passageiros estivesse a não mais de 700m de distância antes de disparar um único torpedo. Mais tarde, Schwieger afirmou que, neste ponto, ele permanecia inconsciente da identidade de sua vítima.

Uma ilustração do Lusitânia mostrando o torpedo fatal indo em sua direção

O torpedo atingiu o gigante entre o primeiro e o segundo botes salva-vidas no lado estibordo abaixo da ponte. A explosão foi rapidamente seguida por uma segunda erupção mais mortal, fazendo com que o grande navio adernasse para estibordo quase imediatamente.

O design incomum da antepara longitudinal pode ter afetado a velocidade da lista, tornando os botes salva-vidas no lado de bombordo quase inúteis. Com a velocidade contínua do navio, os botes salva-vidas no lado de estibordo também se tornaram desafiadores para os passageiros alcançarem.

O capitão Turner adiou a ordem de lançar os botes salva-vidas enquanto tentava virar para a costa. O leme não respondeu e os geradores também falharam. Os passageiros que não estavam no convés se perderam em um labirinto de corredores mergulhados na escuridão.

Os elevadores de ferro ornamentados, uma exibição orgulhosa da engenharia britânica, tornaram-se uma armadilha mortal para as almas infelizes que tentavam usá-los para escapar.

Elevadores no restaurante de primeira classe

O Capitão Turner ordenou que seu navio fosse totalmente para a ré, mas linhas de vapor rompidas tornaram essa abordagem ineficaz. No tempo que levou para o grande navio reduzir a velocidade, apenas seis botes salva-vidas foram lançados com sucesso, com um flutuando e muitos passageiros simplesmente se arriscando na água fria.

Dezoito minutos foi tudo o que levou para Lusitânia para deixar a superfície. Dos 1,960 passageiros verificados, 1,193 pereceram. Muitos dos corpos nunca foram recuperados.

Ação desprezível

U-20 retornou à Alemanha, onde o capitão foi inicialmente elogiado, mas, por fim, registrado como um dos vilões da história. O comando alemão rapidamente procurou se distanciar de seu ato desprezível.

O debate continua sobre a causa da segunda explosão, mais intensa. Alguns historiadores alegaram que os possíveis culpados foram as caldeiras, embora essa teoria tenha sido abalada por fotos tiradas pelo mergulhador Vic Verlinden e pelo Projeto 17, mostrando que elas ainda estavam intactas.

Outra teoria postulou a poeira de carvão como a possível causa. O excelente livro de Paddy O'Sullivan O 'Lusitânia': Desvendando os Mistérios culpou o pó de alumínio armazenado no porão nº 2, mais ou menos onde o torpedo atingiu. Ambas as ideias parecem possíveis, ou foi uma combinação das duas? Encontrar qualquer resíduo desse tipo é um objetivo da próxima expedição do Projeto 17.

Entrada da caldeira

Muitas perguntas permanecem sem resposta. O Almirantado foi culpado de intenção criminosa ou negligência? Tudo depende de como o observador interpreta os fatos.

Parece que uma mão invisível estava em jogo em um jogo de xadrez de alto risco. Os passageiros eram escudos humanos involuntários para os suprimentos de guerra.

O naufrágio do Lusitânia não levou a América para a Primeira Guerra Mundial, mas acendeu o papel de toque de uma guerra de propaganda que ajudou a mudar a opinião pública, abrindo caminho para os EUA e seu complexo industrial entrarem no conflito dois anos depois. O resto é história.

Nunca surgiu nenhuma evidência que implicasse o então Primeiro Lorde do Almirantado Winston Churchill na perda do Lusitânia, mas uma carta que ele enviou ao líder do Conselho de Comércio da Grã-Bretanha, Walter Runciman, em 12 de fevereiro de 1915, serviu para alimentar teorias da conspiração.

Enviado na época da declaração alemã de uma zona de guerra ao redor das Ilhas Britânicas, ele escreveu: “É mais importante atrair navios neutros para nossas costas na esperança de envolver os EUA com a Alemanha. De nossa parte, queremos que o tráfego quanto mais, melhor e, se parte dele tiver problemas, melhor ainda.. "

O leme

No inquérito do Board of Trade, o capitão Turner foi inocentado de qualquer irregularidade, apesar das instruções de Churchill de que ele deveria ser "perseguido sem controle". Seria uma tentativa de desviar a atenção da incompetência do Almirantado? O inquérito colocou a culpa firmemente na Marinha Imperial Alemã.

O naufrágio, a 92 m de profundidade, viu muitas tentativas de salvamento, algumas bem-sucedidas e outras não. O mar revela seus segredos a contragosto. A história do Lusitânia começou a cair na sombra da história até que um mergulhador de salvamento chamado John Light entrou na arena na década de 1970.

Light conduziu mais de 200 mergulhos no naufrágio e iniciou uma tentativa de salvamento que, por fim, viu a propriedade do naufrágio passar para o rico industrial americano Gregg Bemis. Gregg foi movido por seu desejo de desvendar como um navio tão vasto poderia afundar em 18 minutos com um único ataque de torpedo.

Sua paixão o levou a gastar mais de £ 1 milhão defendendo sua propriedade do Lusitânia, e se tornar um mergulhador técnico aos 76 anos. Ele mergulhou no naufrágio em 2004, e depois disso a atividade diminuiu.

Janelas no restaurante de primeira classe

Em 2016, o Projeto 17 aceitou o desafio (ver abaixo), permitindo que dezenas de mergulhadores técnicos, incluindo eu, auxiliem na pesquisa científica. Nos últimos oito anos, o membro da equipe Vic Verlinden gravou centenas de horas de vídeo em condições extremas, com a filmagem decodificada por Stuart Williamson.

Após sua morte, Gregg transferiu a propriedade do Lusitânia para um museu criado para preservar a memória deste grande navio, mas não sem antes dar permissão por escrito a Peter McCamley e ao Projeto 17 para continuar sua exploração.

Infelizmente, porém, nesta temporada de 2024, o museu recusou a permissão do Projeto 17 para mergulhar no naufrágio.

Gregg desejava, em suas palavras, “apoiar mergulhadores técnicos de todo o mundo para continuar explorando e documentando o que muitos consideram o Monte Everest do mergulho”, e continuar esta missão é o objetivo principal do Projeto 17.

Felizmente, em reconhecimento ao valioso trabalho do Projeto 17, a Dra. Connie Kelleher e sua equipe do departamento de arqueologia subaquática do governo irlandês fez nos conceda uma permissão para mergulhar ao redor do naufrágio nesta temporada. Pelo que somos muito gratos.

A vida de todas essas pessoas está entrelaçada no tecido da Lusitânia história. Muitos artigos e publicações se beneficiaram de seus esforços para buscar a verdade.

Viagem ao passado

Identificar os itens em fotos e vídeos se torna mais complicado à medida que cada estação passa. A profundidade da água, a temperatura e as condições da superfície conspiram para obscurecer Lusitânialegado incrível da vista. Cada mergulho realizado é uma jornada ao passado.

Fui convidado para me juntar a Peter e ao Projeto 17 durante a temporada de 2024. Meu negócio de mergulho técnico fica na Tailândia, e fazia muito tempo que eu não mergulhava em água fria. Desempacotei meu traje seco e descobri que ele não servia mais para o propósito, então Peter gentilmente me ofereceu seu sobressalente.

Imagem de localização do projeto 2024

Corri para reservar um ingresso, mas, devido à incerteza se o mergulho seria permitido ou não, fiz uma viagem de montanha-russa de última hora até o cais – salva pela intervenção dos arqueólogos.

Eu esperava que a transição de volta para a água fria fosse uma jornada mais suave. Encontrando Peter em sua base, comecei a preparar meu equipamento e a testar o kit reserva de Peter, luvas secas e colete aquecido. Ah, o luxo!

Fomos para Kinsale naquela noite, e no dia seguinte eu conheci a equipe enquanto carregávamos e íamos para o local do naufrágio. Era uma mistura curiosa de veteranos de toda a Europa e dos EUA, mas eu não poderia estar em melhor companhia.

Pretendi deixar a discrição tomar conta do meu ego, equipando-me no primeiro dia e optando por uma descida fácil na estação de fuga.

Confundindo o contexto

Já descrevi o que aconteceu nessas descidas iniciais. No dia seguinte, os caras se seguraram para que eu pudesse entrar, mas dessa vez eu tinha trocado as luvas secas por umas velhas, grossas e molhadas.

Desci quando a luz ambiente diminuiu; os destroços ficaram visíveis à luz da minha lanterna a 5 m do fundo.

Os destroços estão se deteriorando de forma alarmante, e o convés principal está sobreposto aos outros conveses nesta área, confundindo o contexto dos artefatos.

A prática de cargas de profundidade da Marinha Real na década de 1950 só pode ter acelerado o processo, mas, apesar dos esforços, se você olhar atentamente, alguns trechos da história saltam aos olhos, ajudados pelo ângulo da luz da sua tocha.

Cápsulas do tempo, resistindo como se desafiassem o ataque ambiental, incluíam um penico deitado ao lado dos restos de um colchão. A ironia de ver um penico enquanto estava preso em um mergulho de três horas a 12°C em um traje seco emprestado sem válvula de xixi não passou despercebida para mim!

Meu tempo de fundo acabou rápido demais, e os estrobos guiaram o caminho de volta para a linha de subida. Recuperei meu marcador e me movi até as barras para me acomodar no grupo, pendurado ali pensando na enormidade das tarefas enfrentadas pelo Projeto 17.

O clima nesta parte do mundo é notório. Vivenciar quatro estações em um dia não é incomum, complicando ainda mais a missão.

Guincho de âncora na área da proa

O dia seguinte foi um estouro por causa da altura das ondas, mas na manhã seguinte voltamos cheios de otimismo. A linha de tiro se manteve no lugar, facilitando nossa orientação.

Os estrobos me assegurando da colocação da linha, eu nadei para fora, tropeçando no que parecia ser um poste de grande diâmetro. O que era não me ocorreu até depois, quando o pesquisador Stuart identificou como o mastro, quebrado e jogado sobre o topo dos destroços.

Seguindo a linha do mastro, grandes armações de metal com cerca de 3m de largura, dobradas como um guardanapo, confundiam a imagem. Stuart novamente me ajudou a juntar as peças mais tarde – eu estava olhando para as armações das paredes dos quartos de passageiros da segunda classe.

Novamente ficando sem tempo, retornei à linha para começar minha subida ao mesmo tempo que Roal Verhoeven. Ao chegar à estação de fuga, meu contrapulmão começou a encher!

Constantemente perdendo minha flutuabilidade e deixando meu PO cair 2 , percebi que minha válvula de diluente automática (ADV) estava vazando. Reagi desligando minha válvula de endro a bordo, o que foi muito mais fácil do que chegar ao ponto de parada de fluxo com luvas grossas. Concluí a parte inicial da descompressão agitando a válvula para endro quando necessário.

A linha de transferência tinha se enrolado em volta do tiro, sujando as barras de descompressão. Roal reagiu primeiro, e Darron Bedford e eu ajudamos a desfiar a linha, como um casal de dançarinos de Morris. Uma vez livre, a estação de deriva foi liberada, e a deco-deriva começou.

Uma boa temporada

A previsão indicava mais um dia de mergulho, e cinco dias dos sete na permissão constituiriam uma boa temporada. Eu executaria o dill manualmente na minha unidade para este mergulho, porque me faltavam as peças para consertar o ADV.

Deixamos Kinsale cercados por uma névoa espessa, mas tranquilizados pelo capitão sobre sua natureza temporária. Com certeza, depois de meia hora e a uma pequena distância da costa, o sol saiu, e a névoa se dissipou o suficiente para nos mostrar um lento rolo de meio metro na superfície do mar, aproximando-se do sul.

Ao chegar ao naufrágio, descemos rapidamente, alguns da equipe indo para os telégrafos avistados no dia anterior. Corri uma linha de distância para ter uma ideia da escala. Três mergulhos e muito deixado sem ser descoberto.

Mais uma vez passamos pelo penico, notando um curioso conjunto de canos que se acredita serem para aquecimento de água para as cabines de segunda classe. Rapidamente virei o mergulho. Recuperando meu carretel, deixamos o fundo para começar a longa subida e descompressão.

O último membro da equipe liberou as barras e começamos a nos afastar, acomodando-nos no tempo de espera de 150 minutos, com o tédio sempre presente, porque qualquer lapso de concentração no obstáculo final poderia ser o último.

Reforçando esse ponto, Vic limpou o loop e tirou seu bocal, ficando com a boca cheia de borracha e água. Darron e eu ligamos coletivamente e passamos o tanque de oxigênio para Vic, que se moveu para pegá-lo. As cabeças frias prevaleceram. Encerramos o mergulho, e nossa temporada de 2024 chegou ao fim.

Tim com outros membros da equipe da expedição de 2024

Os membros da equipe de expedição presentes, mas não mencionados acima, foram Rez Soheil, o pesquisador Paddy O'Sullivan e o Sea Hunter equipe John Gillen e Keven Shanahan.

PROJETO LUSITÂNIA 17, por Peter McCamley Antes do Projeto 17, apenas o mergulhador técnico irlandês Eoin McGarry possuía licença para mergulhar Lusitânia. No entanto, quando ele perdeu o telégrafo de um navio durante um mergulho não autorizado em 2017, questões significativas foram levantadas no Dáil Éireann (a câmara baixa do parlamento irlandês), marcando um ponto baixo para Lusitânia remoção de artefatos. Nosso bom relacionamento com Gregg Bemis foi consolidado pelo nosso compromisso de realocar o maior Lusitânia artefato na Irlanda, um davit de navio, de um banheiro público na Irlanda do Norte ao Museu Old Head em Kinsale. Isso nos levou quase 18 meses de reuniões com autoridades locais e governamentais. Gregg Bemis Gregg nos deu permissão para mergulhar Lusitânia em 2016, e nossa missão compartilhada de descobrir a verdade por trás de seu rápido naufrágio criou um forte vínculo. Em 2021, um ano após sua morte, finalmente tivemos acesso às caldeiras, onde Vic Verlinden fotografou fileiras delas, todas intactas e, assim, lançando dúvidas sobre a teoria de longa data de que houve uma explosão de pó de carvão. Desde a formação do Projeto 17, com membros da equipe como Stuart Williamson, Vic Verlinden, Rez Soheil, Frank McDermott, Dave Gration, Kari Hyttinen, Gerry Brown e Jimmy Lyons, quebramos o monopólio do mergulho em Lusitânia. Nos últimos oito anos e 10 expedições, facilitamos a visita de dezenas de mergulhadores de todo o mundo ao naufrágio, abrindo caminho para que ainda mais pessoas o sigam. Crucialmente, aumentamos a conscientização sobre Lusitâniaimportância histórica e seu papel na formação do mundo em que vivemos hoje. Eoin McGarry agora faz parte do conselho principal do Museu Old Head, ao lado de Con Hayes e Padraig Begley, a quem Gregg doou o Lusitânia. Em 2023, pela primeira vez em oito anos e no terceiro ano sob sua nova propriedade, nos foi negada a permissão para nossa expedição de mergulho de 2024 Lusitânia. Esta decisão surgiu de nosso relacionamento desafiador com os novos proprietários e sua imposição de regulamentações desnecessárias e restritivas. Infelizmente, isso parece ser motivado por conflitos pessoais e um desejo de restabelecer o monopólio anterior. Licença governamental O museu pode possuir Lusitânia mas não é dono do leito marinho ou das águas territoriais irlandesas onde o naufrágio está. Nossa licença sempre estipulou que não perturbemos o naufrágio, mas pairemos sobre ele para coletar dados, e este ano não foi diferente. Felizmente, obtivemos a licença governamental necessária e nosso trabalho continuou conforme planejado. O Projeto 17 foi a única equipe a mergulhar Lusitânia este ano, e os dados que coletamos foram únicos. Uma vez que tenham sido submetidos à Dra. Connie Kelleher na Unidade Arqueológica Subaquática, eles serão, como sempre, disponibilizados publicamente. Esperamos que o museu decida colaborar conosco no futuro. Enquanto isso, estamos avançando com os planos para nossa expedição de 2025. Stuart e Vic se esforçaram muito neste projeto, e todo o trabalho foi compilado por Mark Skillen, que mantém o site do Projeto 17 atualizado. Gostaria também de destacar a dedicação de Rez Soheil, que esteve comigo em todos os mergulhos desde que o projeto começou. Ele é o membro mais antigo da equipe de mergulho do Projeto 17, com cerca de 50-60 mergulhos, 30-40 horas de tempo de fundo em Lusitânia, e cerca de 150 horas de tempo total na água. Ao lado de Barry McGill, Rez foi fundamental em localizando e recuperando da Lusitânia turco. Para aqueles que desejam se aprofundar ainda mais na história do Lusitânia, o livro de Vic Verlinden Lusitânia – A Coleção Subaquática oferece uma visão geral completa e contém 240 imagens, incluindo aquelas tiradas ao longo de cinco anos a uma profundidade de 92m, fotografias históricas e ilustrações. O livro de capa dura A4 tem 200 páginas e custa £ 36 – a entrega é £ 19.50.

Tim Lawrence (Foto: Mikko Paasi) TIM LAWRENCE possui Armário de Davy Jones (DJL) em Koh Tao, no Golfo da Tailândia, ajudando os mergulhadores a levarem suas habilidades além do mergulho recreativo. Ele também dirige o Clube de Exploradores do MAR. Renomado explorador técnico de naufrágios e cavernas, e membro do Explorers Club New York, ele é PADI/DSAT Technical Instructor Trainer.

Também na Divernet: BEMIS, PROPRIETÁRIO DO LUSITÂNIA, MORRE AOS 91 ANOS, PROPRIETÁRIO DO LUSITANIA PRESENTEIA O NAUFRÁGIO DO RMS LUSITANIA AO MUSEU, MERGULHADORES RECUPERAM O PRINCIPAL TELÉGRAFO DA LUSITÂNIA, LUSITÂNIA TELEGRAPH RECUPERADO DE 90M