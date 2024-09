Obtenha uma cópia autografada de Deep Blue de Steve Backshall no GO Diving Show ANZ

O Show de mergulho GO ANZO orador principal do Main Stage é o aclamado apresentador de TV, naturalista e aventureiro Steve Backshall. Ele também é um autor talentoso, tendo escrito vários livros bem recebidos, e ele estará autografando seu último – Deep Blue: Minhas jornadas no oceano – depois de suas palestras.

Deep Blue: Minhas jornadas no oceano

Take a deep breath… Steve Backshall was nine years old the first time he saw a shark, while on férias with his family in Malaysia. It was the beginning of a life-long fascination with these ‘lords of the sea', and the oceanic life around them.

Sua carreira como um dos naturalistas e exploradores mais populares do mundo o levou a inúmeros lugares subaquáticos, muitos nunca antes vistos por outros. E ele também foi testemunha do declínio surpreendente da fortuna dos habitantes selvagens dos nossos oceanos nos últimos 50 anos.

Deep Blue é um livro que levou uma vida inteira para ser feito: uma mistura notável de memórias, viagens e ciência marinha e ambiental que nos leva a um passeio inesquecível pelos muitos mundos da vida aquática: de desertos subaquáticos e florestas tropicais à evolução de heróis oceânicos como a tartaruga marinha e o grande tubarão branco, da gênese da vida oceânica ao rápido declínio dos mares polares brancos e recifes de corais. É tanto uma carta de amor aos nossos preciosos oceanos quanto um grito de guerra pelo que devemos fazer para salvá-los.

Existem apenas 200 cópias disponíveis (100 capa dura – $ 55, 100 capa mole – $ 25) no GO Diving Show ANZ, então recomendamos fortemente faça a pré-encomenda para garantir o seu exemplar. Os livros encomendados estarão disponíveis para retirada na área de autógrafos durante os horários designados, com prioridade para aqueles que fizerem a encomenda.

O show de mergulho GO ANZ

Este evento anual, que acontece este ano em 28 29-setembro no Showground de Sydney no Parque Olímpico, tem como objetivo mostrar o que há de melhor do nosso mundo subaquático a todos, desde novatos que estão pensando em mergulhar ou que concluíram seus cursos de nível básico, até mergulhadores avançados, até mergulhadores técnicos e veteranos do CCR mergulhadores.

Há uma variedade de palcos – o Palco Principal, o Foto Palco, Palco Austrália/Nova Zelândia, Palco Inspiração e Palco Tecnologia – que receberão dezenas de palestrantes do mundo todo, além de uma série de recursos interativos para atender jovens e idosos, desde experiências de mergulho em RV, uma piscina de demonstração e muito mais.

Ao redor dos palcos e atrações estará uma ampla gama de expositores, desde conselhos de turismo e operadores turísticos até resorts, liveaboards, treinamento agências, varejistas, fabricantes e organizações conservacionistas.

O 2024 GO Diving Show UK, agora em seu quinto ano, atraiu mais de 10,000 participantes no fim de semana e abrangeu uma área de 10,000 m² de espaço de exposição, e a variante da Austrália e da Nova Zelândia aspira atingir esse nível nos próximos anos.

