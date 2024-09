Inspire-se e descubra mais sobre os principais pontos de mergulho da Austrália no GO Diving Show ANZ

A aproximação rápida Show de mergulho GO ANZ, que acontecerá no Sydney Showground de 28 a 29 de setembro e com entrada GRATUITA, promete uma série de palestras, exibições, exibições e elementos interativos informativos, educacionais e divertidos, seja qual for seu nível de experiência em mergulho - e o Inspiration / ANZ Stage é o lugar perfeito para descobrir mais sobre oportunidades de mergulho locais - e se inspirar com algumas apresentações fantásticas.

Os palestrantes no Palco Inspiration/ANZ incluem:

Roni Ben-Ahron falará sobre as Filipinas

Roni Ben-Ahron

O defensor do turismo sustentável e especialista do setor Roni Ben-Ahron estará no Palco de Inspiração no Show de mergulho GO ANZ em setembro, mostrando a incrível diversidade das Filipinas.

Escapando do mundo corporativo para as profundezas, Roni passou os últimos 15 anos na indústria do turismo de mergulho. Tendo trabalhado em seis países, tanto em funções operacionais como de vendas e marketing, ela se apaixonou pelo mergulho na Ásia-Pacífico. Ela diz: “É onde a diversidade e as cores aquecem o coração e brilham como um farol de como o oceano deveria ser”. O seu objetivo é promover práticas sustentáveis ​​de turismo de mergulho que envolvam mergulhadores de todo o mundo.

A incrível diversidade das Filipinas

As Filipinas são um dos principais destinos de mergulho do mundo. Localizado no coração do Triângulo de Coral, você desfrutará da maior biodiversidade do mundo: recifes de corais vívidos, naufrágios, vida pelágica incrível, criaturas raras e topografia única.

Aprenda sobre os principais destinos de mergulho nas Filipinas, o que você pode esperar encontrar em cada um e como experimentá-los com Atlantis Dive Resorts e Liveaboards.

Os consumidores hoje têm uma escolha; você pode escolher a marca com base em um conjunto de valores que considere importantes. Os esforços ambientais, a divulgação comunitária e a educação são importantes para você? Saiba como você pode causar impacto ao mergulhar com o Atlantis Resorts e Liveaboards!

Torrey Klett destacará o trabalho da Sea Shepherd na Austrália

Torrey Klett / Sea Shepherd

A Sea Shepherd Austrália é uma organização sem fins lucrativos de conservação marinha que utiliza ação direta na linha de frente da guerra contra a poluição plástica nos oceanos; pesca ilegal, não declarada e não regulamentada; estratégias destrutivas de gestão da vida marinha; e outras ameaças ao ecossistema oceânico e aos seus habitantes.

Torrey Klett, Coordenador do Capítulo da Sea Shepherd Sydney, fará uma apresentação sobre questões de conservação marinha que a Austrália e o mundo enfrentam hoje no ANZ/Inspiration Stage no Show de mergulho GO ANZ em Setembro, e como podemos efectuar mudanças significativas.

Torrey ficou apaixonada por buscar esforços de conservação marinha após sua gestão como PADI Master Scuba Diver Trainer em Honduras. Ela acredita que a conservação é responsabilidade de todos e quer que você se sinta capacitado para se envolver e fazer a diferença na proteção dos oceanos que tanto amamos.

Terry Cummins vai dar destaque ao mergulho em Queensland

Terry Cummins

A renomada figura da indústria, Terry Cummins, ficará lírico sobre as maravilhas das águas de Queensland quando subir ao palco ANZ no Show de mergulho GO ANZ em setembro.

Dr Terrence (Terry) Cummins é presidente da Dive Queensland e uma figura proeminente na comunidade global de mergulho, bem como um conhecido fotógrafo subaquático, escritor e ex-executivo sênior de mergulhadores treinamento agências.

Terry atualmente faz parte de vários comitês consultivos governamentais e de ONGs relacionados ao mergulho, turismo, legislação e sustentabilidade empresarial, e tem uma longa lista de prêmios e realizações de prestígio, incluindo a nomeação como Fellow do Explorers Club of New York e uma 'Medalha da Ordem da Austrália' por sua contribuição ao mergulho.

Mergulhando na Costa de Queensland

Terry irá levá-lo em um foto viaje da fronteira sul de Queensland até o extremo norte e inclua o magnífico mergulho encontrado na Grande Barreira de Corais e no Mar de Coral. Ele também abordará e responderá perguntas sobre as percepções negativas que existem erroneamente em alguns meios de comunicação sobre a condição da Grande Barreira de Corais, ao mesmo tempo em que destacará os serviços exclusivos prestados aos mergulhadores visitantes pelos membros da Dive Queensland.

Nays Baghai levará você aos bastidores de Diving Into The Darkness – uma exibição que abre o show no sábado

Não Baghai

Nays Baghai é um cineasta independente e criativo subaquático e estará no Inspiration Stage no Show de mergulho GO ANZ em setembro.

Baseado em Sydney ele se formou na escola nacional de cinema da Austrália AFTRS e sua estreia no cinema como diretor Descida, venceu o Festival de Cinema de Sydney de 2020 e agora está transmitindo no Amazon Prime ANZ.

Seu segundo longa, Mergulhando na escuridão, com a participação da palestrante do Main Stage, Jill Heinerth, venceu o Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara de 2024. Este filme incrível será exibido no GO Diving Show ANZ na manhã de sábado para dar início aos procedimentos.

Além de seu trabalho de longa duração como diretor, diretor de fotografia e editor, Nays também ganhou 30 prêmios por seus curtas e fotografia trabalho. Seu portfólio de clientes inclui Sony, Rolex, Deloitte, SBS, Scuba Diver revista, Turismo Austrália e muitos mais.

Como diretor de fotografia e fotógrafo subaquático, Nays possui uma ampla variedade de certificações de mergulho que lhe permitem operar em ambientes exigentes e inacessíveis às equipes de filmagem tradicionais.

Tornando o impossível possível: os bastidores de mergulhar na escuridão

O diretor multi-hifenizado Nays Baghai mergulha nos segredos de seu premiado documentário sobre a lendária Jill Heinerth. Nesta apresentação, Nays cobre uma ampla gama de tópicos, incluindo:

O mergulho treinamento necessário para realizar o projeto

Os detalhes de documentos complexos de filmes, incluindo roteiros, storyboards, diagramas de filmagem e outros

A lista completa de cavernas e outros locais de filmagem subaquática

A infinita variedade de desafios encontrados pela equipe

O gigantesco processo de edição

Os riscos e recompensas dos rebreathers

Os paralelos entre a produção cinematográfica e o mergulho técnico

Danny Charlton oferece conselhos sobre como visitar a Indonésia

Danny Charlton

Pensando em visitar a Indonésia em um mergulho férias? Então certifique-se de vir e ouvir os sábios conselhos da Indonésia viagem de mergulho guru Danny Charlton no Show de mergulho GO ANZ em setembro.

Danny estará no ANZ / Inspiration Stage oferecendo muitas dicas e conselhos úteis sobre como visitar este maravilhoso país, que abriga alguns dos melhores mergulhos do planeta.

Danny é formado em Estudos de Turismo e trabalhou em empresas americanas por vários anos antes de se aventurar na Indonésia. Um contrato de um ano evoluiu para conhecer e casar com Angelique e uma vida de expatriado permanente.

Ele é apaixonado por desenvolver talentos locais por meio de treinamento e orientação. Ele consultou os proprietários do Lembeh Resort sobre o desenvolvimento de produtos em 2001 e abriu a concessão de mergulho no resort no ano seguinte. O produto Passport to Paradise foi desenvolvido em breve – dando aos mergulhadores a oportunidade de explorar completamente North Sulawesi.

Danny está na vanguarda do desenvolvimento das instalações de mergulho do Lembeh Resorts e do Murex Resort com o mais alto padrão, com amplas comodidades.

James Hunter falará sobre arqueologia subaquática

James Hunter

James Hunter é Curador de Patrimônio Naval e Arqueologia do Museu Marítimo Nacional Australiano e fará uma apresentação fascinante no ANZ/Inspiration Stage no Show de mergulho GO ANZ em setembro.

James recebeu seu doutorado em arqueologia marítima pela Flinders University em 2012 e mestrado em história e arqueologia histórica pela University of West Florida em 2001.

Ele está envolvido nas áreas de arqueologia histórica e marítima há mais de duas décadas e participou da investigação de vários locais de naufrágios de importância internacional nos Estados Unidos, incluindo o submarino da Guerra Civil Americana. HL Hunley e o Naufrágio Emanuel Point, um galeão espanhol naufragado na Baía de Pensacola, Flórida, em 1559.

A pesquisa de doutorado de James explorou a história e a arqueologia das defesas dos torpedeiros utilizadas pelas marinhas coloniais e nacionais da Austrália e da Nova Zelândia. Ele foi nomeado para o cargo no museu em janeiro de 2015 e participou de vários de seus projetos de arqueologia marítima, incluindo pesquisas de naufrágios do primeiro submarino da Austrália AE1 na Papua Nova Guiné, o cruzador ligeiro HMAS da Segunda Guerra Mundial Perth (I) na Indonésia, e a busca e identificação do local do naufrágio do HMB de James Cook Endeavour nos Estados Unidos.

Holly Wakely, da Blue Horizon Diving, buscará inspirar a próxima geração de mergulhadores

Holly Wakely

Mergulho instrutor e a líder da turnê Holly Wakely estarão no ANZ / Inspiration Stage no Show de mergulho GO ANZ em setembro, continuando a sua missão de inspirar mais pessoas a mergulhar.

Aos 21 anos, Holly já completou mais de 2,000 mergulhos e é Diretora de Curso PADI. Mas a sua jornada começou muito antes, aos quatro anos de idade, quando descobriu o seu amor pelo mundo subaquático. Sua paixão a levou a pilotar o PADI Junior Divemaster programa. Holly agora adora ensinar mergulho para todos os níveis, especialmente para crianças.

O profundo amor de Holly pelo mergulho vai além do ensino. Ela co-dirige o Blue Horizon Diving YouTube canal, compartilhando aventuras de mergulho e dicas para todos. Holly também organiza e lidera viagens de mergulho em todo o mundo.

Ela adora compartilhar sua paixão com outras pessoas da maneira que achar melhor. Ela pretende atrair mais pessoas para a comunidade do mergulho, incluindo crianças apaixonadas pelo oceano!

De jovem mergulhador a diretor de curso: engajando a próxima geração

Holly Wakely, uma ex-jovem mergulhadora que se tornou Diretora de Curso, compartilha estratégias para envolver a próxima geração de mergulhadores por meio de diferentes canais de mídia. A jornada de Holly mudou quem ela é como mergulhadora e como indivíduo. Seu objetivo é inspirar outras pessoas e apoiar jovens mergulhadores na realização de suas jornadas individuais, construindo uma comunidade de mergulho inclusiva. Holly mantém-se envolvida com jovens mergulhadores através de redes sociais como YouTube e TikTok, e discute como estes moldam o futuro do mergulho.

O Dr. Matias Nochetto da Diver Alert Network fará apresentações inspiradoras e educacionais

Matias Nochetto

O respeitado vice-presidente de serviços médicos da Diver Alert Network, Dr. Matias Nochetto, fará apresentações inspiradoras e educacionais na inauguração Show de mergulho GO ANZ em setembro.

Dr. Nochetto trabalha na DAN desde 2006. Ele é codiretor do programa de educação médica continuada da DAN-UHMS e membro do corpo docente de vários cursos e programas nacionais e internacionais de medicina de mergulho.

Ele se tornou um mergulho instrutor (1999) durante a faculdade de medicina, o que o levou a completar uma bolsa clínica e de pesquisa de três anos em medicina hiperbárica e de mergulho para combinar as duas paixões.

Inspire-se e descubra mais sobre os principais pontos de mergulho da Austrália no GO Diving Show ANZ 10

O show de mergulho GO ANZ

Este evento anual, que acontece este ano em 28 29-setembro no Showground de Sydney no Parque Olímpico, tem como objetivo mostrar o que há de melhor do nosso mundo subaquático a todos, desde novatos que estão pensando em mergulhar ou que concluíram seus cursos de nível básico, até mergulhadores avançados, até mergulhadores técnicos e veteranos do CCR mergulhadores.

Há uma variedade de palcos – o Palco Principal, o Foto Stage, o Palco Austrália/Nova Zelândia, o Palco Inspiration e o Tech Stage – que receberão dezenas de palestrantes de todo o mundo, bem como uma série de recursos interativos para jovens e idosos, desde experiências de mergulho VR, trydives , um pool de demonstração e muito mais.

Ao redor dos palcos e atrações estará uma ampla gama de expositores, desde conselhos de turismo e operadores turísticos até resorts, liveaboards, treinamento agências, varejistas, fabricantes e organizações conservacionistas.

O 2024 GO Diving Show UK, agora em seu quinto ano, atraiu mais de 10,000 participantes no fim de semana e abrangeu uma área de 10,000 m² de espaço de exposição, e a variante da Austrália e da Nova Zelândia aspira atingir esse nível nos próximos anos.

A entrada para o primeiro GO Diving Show ANZ é completamente grátis - registro aqui para adquirir seus ingressos para aquele que é sem dúvida o evento de mergulho de 2024 na Austrália. Há muito estacionamento no local e o local é de fácil acesso com muitas opções de transporte, então anote as datas na sua agenda agora e prepare-se para um fim de semana épico celebrando todas as formas de mergulho.