Guia de presentes: 7 novos livros para mergulhadores

O Mergulhador e o Cozinheiro,

por Lasse Spang Olsen

eu estava lendo O Mergulhador e o Cozinheiro quando um amigo ligou. Em poucos instantes ele disse: “Suponho que você leu O Mergulhador e o Cozinheiro?” Isso nunca aconteceu comigo antes, o que suponho que deve significar que este é um “livro do momento”.

Se você ainda não leu, talvez se lembre da notícia de 2013 que o inspirou, sobre um rebocador nigeriano que afundou muito rapidamente em circunstâncias suspeitas, prendendo seus 12 tripulantes abaixo do convés.

Quando uma equipe de mergulhadores de saturação que trabalhava na área foi chamada para fazer o que raramente se espera que façam — vasculhar um naufrágio na faixa de 30 m de profundidade para remover corpos humanos — eles ficaram chocados ao encontrar um dos tripulantes, o chef da cozinha, ainda vivo depois de mais de dois dias preso na parte mais remota do navio.

Isso não é um spoiler porque este livro é um "howdunnit", traçando em detalhes o que aconteceu até este ponto e, crucialmente, o que aconteceu depois. Ele também tem algumas reviravoltas na cauda que certamente me surpreenderam.

O autor é um cineasta e este é o livro de seu documentário sobre uma extraordinária história de sobrevivência subaquática, completo com imagens originais dos confins claustrofóbicos do casco.

Ele expôs a história de forma muito clara, intercalada com trechos das trocas originais entre os mergulhadores, a nave de controle e Harrison, o cozinheiro, e essa abordagem é muito eficaz.

O esforço de resgate

Se tenho uma crítica a fazer – e é muito pequena – é que, apesar de toda a sua clareza, o autor parece tão empenhado em garantir que o leitor fica cada ponto. Essa determinação significa que uma certa quantidade de repetição se insinua.

No entanto, isso passa depois da primeira metade do livro. Em contraste, há um episódio posterior em que a missão de resgate quase sai dos trilhos quando os mergulhadores ignoram uma consideração importante. Essa situação de beira de precipício é resolvida tão rápida e repentinamente que achei difícil imaginar como aconteceu — e ainda acho.

Nada disso tira o fato de que esta é uma leitura emocionante e emocional, e Olsen a tornou fácil – embora, como os capítulos finais deixam claro, não tenha sido nada fácil para ele pesquisar e escrever. Esta história de tirar o fôlego vale bem o tempo relativamente curto que você levará para ler.

Publicações Mergulhadas, ISBN: 9781909455610

Brochura, 15x23cm, 176pp, £20

Cameos do Triângulo de Coral: Biodiversidade e a Pequena Maioria,

por Alan J Powderham e Sancia E. van der Meij

É sempre difícil adivinhar o que a editora Dived Up vai lançar em seguida, mas, como O Mergulhador e o Cozinheiro indica que suas escolhas nunca são menos que interessantes.

Eu li o antecessor de Camafeus do Triângulo de Coral, que foi chamado No Coração do Triângulo de Coral, quando foi lançado em 2021 e pensei que era uma excelente fusão de texto envolvente e fotografia subaquática.

Alan Powderham é um ótimo fotógrafo macro e, naquela época, como agora, ele se uniu à bióloga marinha Sancia van der Meij para entender a fundo a "pequena maioria" de pequenos peixes e invertebrados que compõem a maior parte da vida nos recifes do Indo-Pacífico.

O livro anterior impressionou tanto, especialmente pela forma como se prendeu ao ponto de vista do mergulhador, que publicamos um extrato de seis páginas Mergulhador revista para compartilhar a alegria. Camafeus do Triângulo de Coral é produzido no mesmo formato de mesa de centro quadrada e é igualmente bom.

Já li livros suficientes em que os fotógrafos escolhem suas melhores fotos e depois criam alguns títulos de capítulos enganosos e textos confusos para justificar as escolhas, mas Powderham e van der Miej são conscienciosos demais para cair nessa armadilha.

As imagens são escolhidas e agrupadas por um bom motivo – neste caso, por tipo de animal – e as palavras, embora poucas, são fragmentos de informação cuidadosamente escolhidos que indicam pensamento original e deixam o leitor pensando que podem valer a pena lembrar.

As imagens de Powderham tendem para o lado sombrio – ele é um daqueles fotógrafos que consegue resistir à vontade de fazer suas fotos se destacarem – e, como elas vazam para a borda das páginas e umas para as outras, o efeito é inundar o campo de visão do leitor, como em um mergulho, tornando a experiência mais envolvente.

Não posso dizer melhor sobre o que é essencialmente um livro de imagens do que este suportaria leituras repetidas. Acho que a maioria dos observadores da vida marinha gostará, e fotógrafos subaquáticos especialmente.

Publicações Mergulhadas, ISBN: 9781909455573

Capa dura, 22 x 30 cm, 224 pp, £ 45

52 Tarefas: Fotografia Subaquática,

por Alex Mustard

52 Atribuições é uma série de livros da Ammonite Press sobre facetas de fotografia – da última vez que olhei, havia 14 títulos, variando em assuntos de preto e branco e drone a rua e Instagram fotografia.

Agora existe um dedicado fotografia subaquática edição de uma autoridade nada menos que a do próprio Alex Mustard do Reino Unido, cujas qualificações dificilmente precisam ser repetidas.

Assim como os outros títulos da série, Fotografia Subaquática consiste em um ano de tarefas semanais de workshop “projetadas para desenvolver habilidades essenciais, expandir horizontes e estimular a criatividade”, sem mencionar a produção de imagens impressionantes.

As tarefas variam desde obter a foto supermacro perfeita da vida no fundo do mar até o uso criativo da luz disponível para fotos sombrias de naufrágios, e cada uma é acompanhada por conselhos sólidos, mas não excessivamente técnicos, com espaço para anotações.

Cada uma das 52 tarefas tem uma legenda que mostra os tipos de tarefas envolvidas, seja um animal grande, um amigo, uma composição, computador, peixe, iluminação, macro, cenário, técnica, grande angular ou naufrágio. O livro é cheio de fotos inspiradoras de Mustard, painéis de dicas e o tipo de escrita direta que garante que seus conselhos sejam aceitos. A abordagem simples funciona para focar a atenção em elementos-chave.

Algumas das tarefas abrangem iniciativas como a participação em concursos ou a produção revista fotos de capa (é bom ver uma das excelentes fotos do autor Mergulhador capas usadas como exemplo de por que tão poucas imagens conseguem realmente resistir à concorrência de várias capas).

O problema que sem dúvida lhe ocorreu é que no mundo real muito poucos mergulhadores, além dos profissionais de mergulho em águas quentes, têm a sorte de ter acesso à variedade de locais necessários para realizar todos esses projetos, certamente de forma regular.

Mustard está claramente ciente disso: “Eu criei tarefas que podem ser concluídas principalmente em um mergulho ou em um dia de mergulho adequado”, ele diz no prefácio. “Elas devem ser concluídas aproximadamente em ordem, em vez de você escolher seus favoritos.” Então, eu acho que a mensagem é para fazer o melhor que puder.

Para a maioria dos fotógrafos subaquáticos que levam a sério o autoaperfeiçoamento, a simples leitura deste livro será um processo agradável que os deixará com muitas ideias para levar na próxima viagem.

Imprensa de amonite, ISBN 9781781454893

Capa dura, 21 x 14 cm, 128 pp, £ 12.99

Tubarões, raias e quimeras da costa leste da América do Norte,

por David A Ebert e Marc Dando

Este suntuoso guia de campo dá continuidade a outro que analisei no passado, quando observei que ele era quase tão bem produzido que não dava para correr o risco de ficar sujo e com orelhas de cachorro no campo.

O guia de 2020 foi dedicado à Europa e ao Mediterrâneo, e alegou ser o primeiro guia de campo a cobrir todas as 146 espécies encontradas em mares facilmente acessíveis do Reino Unido. Este novo livro cobre a costa atlântica dos EUA e Canadá e vai além disso com 173 espécies, naturalmente com sobreposição considerável.

Inclui os elasmobrânquios encontrados ao redor de ilhas do Atlântico, como Bahamas e Bermudas, estendendo-se para o oeste até o Golfo do México, até a Península de Yucatán, e incluindo algumas espécies de águas profundas raramente vistas.

Apenas para usar os tubarões-lanterna como exemplo aleatório, você encontrará uma página de introdução com uma foto colorida, seguida por três páginas ilustrando formas e marcações do corpo, depois um guia detalhado sobre a dentição antes de entrarmos nas nove espécies.

Para cada um deles, temos ilustrações científicas laterais e aéreas de Dando, melhores que fotos, uma descrição detalhada, habitat, biologia, status na Lista Vermelha da IUCN, alcance de profundidade, dimensões em vários estágios de maturidade e outros detalhes importantes (a legenda está na aba da capa frontal), bem como mapas de distribuição.

Se você não consegue identificar a dieta preferida de um tubarão-lanterna-verde aqui, provavelmente nunca conseguirá.

David Ebert, diretor de programa do Pacific Shark Research Centre e detentor de muitos outros cargos relacionados a elasmobrânquios, escreve com grande clareza sobre cada espécie entre vários capítulos mais gerais. Há também um capítulo dedicado à conservação por Sonia Fordham, da Shark Advocates International. Este é um livro de referência atraente e abrangente.

Princeton University Press, ISBN: 9780691206387

Capa dura, 18 x 22 cm, 430 pp, £ 35

Mergulho em Gozo e Comino,

por Richard Salter (2ª edição)

Pode ser uma segunda edição, mas vale a pena mencionar porque as ilhas maltesas são um destino muito popular entre mergulhadores britânicos e continentais, e há muito tempo há uma competição acirrada para fornecer a eles guias de mergulho definitivos.

Acredito que este foi o primeiro a ignorar Malta em si e se concentrar nas duas ilhas do norte. Isso faz sentido porque muitos visitantes de mergulho escolhem se basear em Gozo, e há muito para mantê-los ocupados lá.

Como as ilhas maltesas podem ser exploradas por grupos independentes de mergulho em terra, há uma demanda maior por guias do que em outros destinos onde o mergulho é organizado principalmente por centros de mergulho.

O livro de Salter apareceu pela primeira vez em 2017. Ele estava bem posicionado como um mergulhador local instrutor com conhecimento prático íntimo dos locais e aprofundou o conhecimento existente que ele compartilharia com os clientes com mais pesquisas e fotografia para preencher as lacunas.

Esta edição revisada contém apenas um novo local, o naufrágio do Hefesto, elevando o total para 72 – a maioria dos quais (58) estão em torno de Gozo.

Para o registro Hefesto é um petroleiro de 60 m que foi deliberadamente afundado entre 30-40 m de profundidade em Xatt I-Ahmar, perto de atrações existentes Karwela, Cominolândia e Xlendi. O livro, que contém descrições detalhadas, mapas e fotografias, registra mudanças em locais existentes e atualiza informações sobre os centros de mergulho.

O colapso dramático da Janela Azul, transformando-a em um novo local de mergulho depois do que provavelmente durou eras, ocorreu assim que a primeira edição foi para impressão, mas a Dived Up conseguiu retirar o livro e alterá-lo bem a tempo.

“Acontece que o mapa e a descrição do novo local que Richard montou depois, uma vez que o visto se estabeleceu, em grande parte se mantiveram verdadeiros”, me conta o editor Alex Gibson. A nova edição contém uma nova foto de Pete Bullen dos 'Alpes Azuis' resultantes e alguns ajustes adicionais no texto. “Nada tão dramático ocorreu desta vez, graças a Deus!”

Como Gibson ressalta, a navegação e o visual do livro foram melhorados e atualizados, com a intenção de facilitar a localização de mergulhos em cada uma das cinco áreas.

Publicações Mergulhadas, ISBN 9781909455580

Brochura, 184 pp, 23 x 16 cm, £ 20

Sharkpedia: Um breve compêndio de Sharklore,

por Daniel C Abel

Outra oferta de tubarão de Princeton, este livro pode ser visto nesta época do ano como um enchimento de meia. Ele também é atraente à sua maneira, desde sua capa de tecido estampada em folha metálica até. O ilustrador Marc Dando está de volta com quebras de texto em vários estilos de desenho de linha, mas o conceito gira em torno das observações de Daniel Abel, um professor de ciências marinhas dos EUA especializado em ecologia e fisiologia de tubarões.

É uma miscelânea de informações sobre tubarões dividida em cerca de 100 entradas alfabéticas, e a boa notícia é que ela ignora o jargão banal sobre os tubarões serem uma ameaça menor para os humanos do que os humanos são para os tubarões (bocejo) em favor do tipo de coisa que eu não sabia, mas gostaria de saber.

Aqui vai uma amostra, de uma pequena seção sobre nomes estranhos de tubarões com foco no Happy Eddie Shyshark: “Por que ele é um tubarão tímido? Porque, quando é ameaçado por predadores como as focas-do-cabo, ele tem o hábito de se enrolar em uma bola com a cauda cobrindo os olhos. Por esse motivo, a espécie também é chamada de Tubarão Donut.

“Talvez, ao fazer isso, o tubarão incentive as focas-do-cabo, muitas vezes brincalhonas, a se envolverem em um jogo de 'jogar o tubarão' em vez de comê-lo.” Você terá que ler para descobrir de onde vem a parte 'Happy Eddie' – ou para saborear outros nomes, como tubarão fálico e tubarão pirulito.

Você encontrará observações interessantes sobre aspectos como imobilidade tônica ou “fingir a morte”; cuidado parental: “Não há nenhum. Não é virtuoso o suficiente que os tubarões não comam seus filhotes?” e a pesca com maçãs como uma forma de entender a mordida do tubarão.

Este é muito mais do que um livro de piadas, mas torna o que é, no fundo, um assunto sério muito digerível. Um belo presentinho para um mergulhador de tubarões.

Princeton University Press, ISBN 9780691252612

Capa dura, 12 x 18 cm, 168 pp, £ 10.99

O Pequeno Livro das Baleias,

por Robert Young e Annalisa Berta

Outro “pequeno livro” de Princeton me fez lembrar pelo seu formato de capa dura e pelo estilo do Observador série de livros da minha infância. Faz parte de uma série que cobre tópicos de besouros e borboletas a árvores e clima, tudo o que pode sugerir livros infantis, mas seria enganoso porque é simplesmente voltado para amantes da natureza.

Ricamente ilustrado por Tugce Okay, juntamente com uma seleção de fotografias, o livro de bolso reúne muitos fatos em suas 160 páginas pequenas e é bem adequado para viagens. Pessoalmente, eu preferiria um formato mais de acordo com seu assunto gigante, especialmente em termos de ilustrações, mas as letras pequenas e o design são fáceis o suficiente para negociar.

Como Sharkpedia, o livro aborda de um tópico a outro, abordando biologia, comportamento e conservação de golfinhos e botos, bem como de baleias maiores, e é bem escrito e informativo.

Se você está procurando um pequeno presente para um amigo ou parente que goste de cetáceos, talvez alguém que goste de passear de barco para observar baleias enquanto você mergulha, vale a pena pensar nisso.

Princeton University Press, ISBN 9780691260129

Capa dura, 10 x 16 cm, 160 pp, £ 12.99

