Bem como uma série de alto-falantes de alta qualidade, incluindo Steve Backhall, Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson e a Pete Mesley, Show de mergulho GO ANZ em setembro também abrigará uma série de elementos interativos – incluindo a chance de fazer um mergulho de 70 m em naufrágios, cortesia das maravilhas da realidade virtual.

Junte-se ao guru da fotogrametria 3D e técnico da GUE instrutor treinador John Kendal para esta experiência totalmente envolvente – coloque um fone de ouvido e pegue os controles e, em seguida, embarque em uma exploração incrivelmente realista dos restos de um antigo naufrágio em toda a sua glória.

O apresentador de TV e autor Ross Kemp experimenta o mergulho em naufrágios em realidade virtual

O mergulho em naufrágios VR foi um sucesso estrondoso no GO Diving Show no Reino Unido, e agora John está trazendo essa experiência incrível para o evento inaugural em Sydney. Jovem ou velho, mergulhador ou não mergulhador, este é o ‘mergulho’ perfeito para si!

O naufrágio é incrivelmente realista

O show de mergulho GO ANZ

Este evento anual, que acontece este ano em 28 29-setembro no Showground de Sydney no Parque Olímpico, tem como objetivo mostrar o que há de melhor do nosso mundo subaquático a todos, desde novatos que estão pensando em mergulhar ou que concluíram seus cursos de nível básico, até mergulhadores avançados, até mergulhadores técnicos e veteranos do CCR mergulhadores.

Há uma variedade de palcos – o Palco Principal, o Foto Stage, o Palco Austrália/Nova Zelândia, o Palco Inspiration e o Tech Stage – que receberão dezenas de palestrantes de todo o mundo, bem como uma série de recursos interativos para jovens e idosos, desde experiências de mergulho VR, trydives , uma piscina de demonstração, sereias e muito mais.

Mergulhe em naufrágios - sem nem se molhar!

Ao redor dos palcos e atrações estará uma ampla gama de expositores, desde conselhos de turismo e operadores turísticos até resorts, liveaboards, treinamento agências, varejistas, fabricantes e organizações conservacionistas.

O 2024 GO Diving Show UK, agora em seu quinto ano, atraiu mais de 10,000 participantes no fim de semana e abrangeu uma área de 10,000 m² de espaço de exposição, e a variante da Austrália e da Nova Zelândia aspira atingir esse nível nos próximos anos.

A entrada no primeiro GO Diving Show ANZ é totalmente gratuita – registre-se aqui para adquirir seus ingressos para aquele que é sem dúvida o evento de mergulho de 2024 na Austrália. Há muito estacionamento no local e o local é de fácil acesso com muitas opções de transporte, então anote as datas na sua agenda agora e prepare-se para um fim de semana épico celebrando todas as formas de mergulho.