GoPros onde quer que eu vá

EKREM PARMAKSIZ é um fotógrafo subaquático especializado em tubarões, mas, embora antes apreciasse a paz do mundo sob as ondas, está preocupado com o fato de que a fácil acessibilidade a câmeras de boa qualidade esteja transformando esse mundo em uma frenética mina de conteúdo. Será que o gênio já saiu da caixa? O que fazer? Você pensar?

Antes de entrar no mundo do mergulho, o oceano sempre me pareceu um planeta distante. Durante a minha infância, o mundo subaquático era algo para admirar à distância, através de documentários de TV. Lindo, misterioso e um pouco intimidador.

Eu não cresci perto disso, não era um nadador por natureza, mas algo no silêncio abaixo, na ausência de gravidade, no mundo escondido logo abaixo das ondas – isso me atraía.

Os infinitos jardins azuis de corais e os cardumes de peixes rodopiando como tempestades prateadas não eram as únicas atrações para mim. Eu era atraído por tubarões desde criança. Não no típico estilo de busca por emoções fortes, Tubarão-inspirada, mas algo mais profundo.

Enquanto outras crianças ficavam aterrorizadas com filmes ou imagens de fileiras de dentes afiados, eu era quem folheava enciclopédias, desenhava tubarões nas margens dos meus cadernos escolares e implorava para poder assistir a documentários sobre tubarões na TV.

Havia algo neles: poderosos, antigos, incompreendidos. Para mim, não eram apenas predadores, mas símbolos de um mundo selvagem que havia sobrevivido por milhões de anos. Eu não os considerava monstros. Eu via mistério.

Lembro-me de assistir a uma cena em um documentário sobre natureza nos anos 1990, em que mergulhadores estavam cercados por tubarões. A água estava parada. Os tubarões deslizavam ao redor deles como fantasmas. Devo ter rebobinado aquelas imagens uma dúzia de vezes. Quero estar lá, pensei. Quero entendê-los, não temê-los.

Apenas mergulhando

No começo, eu só queria mergulhar. O oceano é um mundo que a maioria das pessoas nunca vivencia de verdade. Elas veem a superfície – ondas, reflexos, cores – mas não ouvem o silêncio abaixo, nem testemunham os pequenos dramas da vida num recife: um peixe-palhaço defendendo seu lar, uma tartaruga deslizando por um raio de sol, um tubarão-de-recife cortando o azul como um ponto de interrogação.

Um peixe-palhaço defendendo sua casa

O ponto de partida foi sentir a água se fechando ao meu redor, flutuar sem peso entre aquelas criaturas que eu só vira em livros e telas. Mas em algum momento entre minha primeira descida e a centésima, percebi que vê-la não era suficiente. Eu queria imaginá-la.

Não fui eu que me tornei fotógrafo subaquático. Não peguei numa câmera para fazer arte, pelo menos no começo, mas para lembrar.

Então, tornou-se uma forma de traduzir: pegar momentos muito frágeis, muito fugazes, e congelá-los apenas o tempo suficiente para que outros vissem o que eu via. Maravilha. Quietude. Vida.

Fotografia subaquática Não se tratava da foto perfeita. Tornou-se uma forma de traduzir a admiração – uma forma de trazer de volta um pedaço do silêncio e do mistério para que outros pudessem ver. Cada imagem era uma conversa: não apenas "veja o que eu vi", mas "veja o que corremos o risco de perder".

Blues surreal

Já faz mais de 18 anos que comecei como fotografia subaquática artista. O que começou como uma tentativa de capturar o azul surreal do mar logo se tornou uma obsessão pelos tubarões. Uma simples paixão logo se transformou em um propósito.

E em algum momento do processo, percebi que não havia me tornado um mergulhador com uma câmera, mas um contador de histórias, alguém que por acaso trabalhava de azul.

Houve um tempo em que eu mergulhava em busca do silêncio, mas com o passar dos anos, algo mudou. Essa interação ininterrupta com a vida marinha começou a desaparecer e se tornou cada vez mais difícil de encontrar.

O tipo de quietude que antes me envolvia enquanto eu estava suspenso entre a água e a ausência de peso está sendo afetado por algo excessivo: o uso constante de GoPros, o brilho vermelho das luzes de gravação, a luta por "só mais uma foto".

Essas câmeras de vídeo estão em todos os lugares que vou ao redor do mundo – em bastões, luzes piscando, pessoas manobrando não para testemunhar o recife, mas para capturá-lo.

Não faz muito tempo, levar uma câmera para um mergulho era uma escolha – algo reservado para aqueles com treinamento, paciência ou um propósito. Agora, é quase esperado. Uma GoPro presa a cada máscara-cinta, uma porta-domo em cada mão, luzes piscando enquanto os paparazzi subaquáticos trabalham. Às vezes, parece que há mais câmeras de ação do que peixes debaixo d'água.

O mergulho se tornou menos focado no mergulho e mais focado no conteúdo. Para onde quer que eu olhe, vejo outra câmera em um bastão e outro mergulhador mais focado na filmagem do que no momento. É como se o recife tivesse se transformado em um cenário de filme, com cada tartaruga sendo uma celebridade, cada tubarão uma aparição passageira, cada cabeça de coral sendo um cenário.

Máscara abaixada, câmera em mãos

Nos meus primeiros mergulhos, antes mesmo de ter uma câmera, tudo parecia sagrado. Silencioso. Sem filtros. Eu não pensava em ângulos ou imagens, apenas com os olhos arregalados, flutuando por um mundo que não se importava se eu estivesse assistindo.

Agora? Já estive em mergulhos onde as pessoas mal faziam contato visual com o oceano. Máscara abaixado, câmera em punho, perseguindo clipes como influenciadores subaquáticos.

Procurando a foto do dinheiro

Já vi mergulhadores se aproximarem com os cotovelos de um cavalo-marinho, lotarem uma estação de limpeza ou se afastarem a centímetros do recife só para conseguir a "foto perfeita", enquanto o recife prende a respiração e os peixes se dispersam. Onde a GoPro costumava ser uma ferramenta, agora parece um reflexo.

Estou longe de ser anti-câmera – como poderia ser, se carrego uma full-frame profissional? – mas quanto mais mergulho, mais anseio por aqueles momentos tranquilos e não registrados, do tipo que ninguém mais verá. Aqueles que não precisam de edição, publicação ou aprovação, apenas de lembrança.

Quando as câmeras estão por toda parte, a presença se torna rara. Mergulhos em grupo se tornaram mais parecidos com sets de filmagem flutuantes. Já participei de mergulhos em que mergulhadores passavam por nudibrânquios sem olhar, perseguindo tartarugas, pairando a centímetros de um peixe-leão só para conseguir a foto perfeita.

Entendo que o apelo e o desejo de capturar aquele momento perfeito – a tartaruga deslizando pelos raios de sol, o tubarão vindo das profundezas – são fortes. São memórias que queremos guardar, compartilhar, provar que estivemos lá.

Já tive aqueles momentos em que uma moldura perfeita parece conter toda a maravilha que sinto. Mas, em algum momento, parece que muitos de nós paramos de mergulhar e começamos a produzir conteúdo.

A caçada

Agora me pergunto o que estamos perdendo no processo. O que me perturba não são tanto as câmeras, mas sim a urgência. A perseguição. A maneira como ela nos tira da presença. A maneira como transforma um encontro silencioso com um tubarão em um evento encenado. A maneira como fragmenta a intimidade de um mergulho – como, em vez de compartilhar a admiração, competimos por ângulos.

Os guias de mergulho antigamente simplesmente nos mostravam o caminho, apontando as coisas escondidas que poderíamos perder: um peixe-escorpião camuflado em coral, um camarão limpador dançando em uma anêmona do mar, o pulso lento de um pepino do mar sob nossos pés. barbatanas. Eles eram contadores de histórias, não apenas líderes, intérpretes do recife.

Mas ultimamente, suas mãos estão ocupadas – não com ardósias ou marcadores de recife, mas com GoPros. Em bastões, com luzes, em domos. Não é incomum ver um guia filmando cada momento, virando a câmera para o grupo para selfies subaquáticas ou perseguindo uma tartaruga para conseguir o vídeo perfeito para o vídeo do Instagram da loja.

Conteúdo é moeda

Às vezes eu aprecio isso. A filmagem é uma bela lembrança, e eles conhecem bem os ângulos. Já fui marcado em vídeos de destaques lindamente editados, e admito que é legal me ver flutuando no azul, emoldurado por corais e luz do sol, como se tivesse saído de um filme sobre a natureza.

Mas outra parte de mim sente falta do ritmo antigo. Da tranquilidade. Da atenção personalizada. Agora, o guia costuma ser mais um cinegrafista do que um naturalista. Às vezes, ele está na frente com a GoPro enquanto o grupo se afasta. Às vezes, ele está filmando em vez de apontar para aquela criatura rara pela qual passei nadando.

Não é culpa deles — é a cultura que construímos. Conteúdo é moeda corrente agora. Lojas querem promoção. Mergulhadores querem lembranças. E guias, presos em algum lugar entre segurança, narrativa e mídias sociais, tentam fazer tudo.

Encontro com o Hammerhead

Lembro-me de uma situação muito bizarra nas Maldivas, quando nos deparamos com um grande cardume de tubarões-martelo, dezenas deles.

Movendo-se em formação lenta, seus corpos cortando a água como relíquias antigas, suas cabeças se movendo para a esquerda e para a direita como se estivessem procurando por mais do que apenas uma presa — procurando por paz, talvez.

Adivinhem? Dois guias de mergulho que deveriam ficar parados não conseguiram se conter e chutaram em direção à escola, com GoPros nas mãos. Com força. Ansiosos. Rápido demais. Então, num instante, os tubarões sumiram.

Com um movimento de cauda, ​​eles desapareceram de volta no azul como se nunca tivessem estado ali. Os guias retornaram ao grupo timidamente, com a câmera ainda gravando, mas sem nada.

De volta ao barco, aproximei-me deles e citei suas próprias palavras: “Os encontros mais inesquecíveis são aqueles em que você fica parado – e deixa o oceano vir até você.”

'Deixe o oceano vir até você'

Há outros fatos importantes a considerar. O uso excessivo de câmeras de vídeo subaquáticas pode apresentar diversas consequências ambientais, éticas e práticas.

Pode perturbar a vida marinha e causar danos físicos aos habitats – mergulhadores com câmeras podem acidentalmente tocar ou chutar recifes de corais frágeis e de crescimento lento. Algumas espécies podem se acostumar demais à presença humana, tornando-as mais vulneráveis ​​a predadores ou à caça ilegal.

E popular fotografia subaquática os locais podem ficar superlotados, levando à degradação do ecossistema e ao declínio da qualidade das experiências dos visitantes.

Um tipo de mágica

Debaixo d'água, há um tipo de magia que não se traduz em vídeo — momentos que não funcionam para a câmera. Momentos que simplesmente e guarante que os mesmos estão. E espero que não nos esqueçamos de que nem tudo precisa ser registrado.

Algumas coisas são melhor sentidas no momento, no silêncio, na companhia de um recife que contava histórias muito antes de apertarmos o botão "gravar".

Hoje em dia, eu fico para trás. Deixo os fotógrafos se aglomerarem na frente. Observo o recife atrás deles se acomodar novamente. Ouço o silêncio retornar.

Porque, para mim, mergulhar nunca foi uma questão do que eu poderia levar para casa. Era uma questão do que eu poderia deixar para trás – barulho, pressa, ego – e do que eu poderia carregar apenas na memória. O oceano não é um pano de fundo para conteúdo, mas um mundo vivo e pulsante. E, às vezes, acho que ele merece não as nossas filmagens, mas toda a nossa atenção.

O trabalho de Ekrem Parmaksiz pode ser encontrado em seu site e no Instagram @ekremcbi, e artigos no Divernet incluem MERGULHO SOLO COM OS TUBARÕES DE TIGER HARBOUR e TUBARÕES DESONESTOS? O QUE REALMENTE ESTÁ ACONTECENDO NO MAR VERMELHO?