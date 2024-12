Hal Watts: O falecimento do Sr. Scuba

Outro titã americano do mergulho extremo partiu: Hal Watts morreu aos 88 anos em Ocala, Flórida, em 7 de dezembro. Ele havia se aposentado do mergulho após uma série de oito derrames nos últimos anos.

Watts fez seu nome através do mergulho profundo, embora quando começou no esporte no início da década de 1960 não houvesse muita escolha para mergulhadores recreativos que queriam mergulhar fundo, a não ser fazê-lo no ar e aprender a gerenciar o processo da forma mais segura possível.

Para esse fim, Watts, que ficou conhecido como “Mr Scuba”, também é associado à criação do ditado mais conhecido do esporte: “Planeje seu mergulho – mergulhe seu plano".

Isto, diz ele, foi simplesmente adaptado do lema que ele ouviu quando era um jovem piloto privado: “Planeje seu voo – voe de acordo com seu plano.”Quando ele começou a mergulhar, era normal que os mergulhadores entrassem na água sem trocar nenhuma palavra sobre o que pretendiam fazer debaixo d'água, ele disse uma vez.

Pequeno anúncio, grande passo

Watts nasceu em 10 de junho de 1935 e descobriu o mergulho autônomo 20 anos depois, enquanto trabalhava para seu mestrado na John Marshall Law School em Atlanta, Geórgia. Ele não deu continuidade àquele mergulho único até seis anos depois, quando já havia se mudado para Orlando, Flórida. Ao notar um pequeno anúncio de equipamento de mergulho usado em um jornal em 1961, ele decidiu, por impulso, comprá-lo.

O vendedor sugeriu que Watts lesse o Manual de mergulho da Marinha dos EUA antes de encontrá-lo na piscina de um hotel para uma demonstração prática do equipamento. Seu primeiro mergulho em águas abertas usando o kit foi a uma profundidade de cerca de 15m em 22 de fevereiro de 1962 em Crystal River, onde ele relatou ter se assustado com um peixe-boi, mas naquela época ele já estava viciado neste novo esporte.

Mais tarde, naquele mesmo ano, ele montou sua loja Florida Diver's Supply (FDS), de onde começou a treinar mergulhadores em cavernas e, a partir de 1963, a emitir os primeiros cartões de certificação de mergulhador em cavernas da FDS.

No ano em que fundou a escola, ele também recebeu do fundador John Gaffney a oferta do cargo de diretor de treinamento e primeiro instrutor de águas abertas da National Association of Skin Diving Schools (NASDS), tornando-se o único treinador de mergulhadores em cavernas da NASDS.

Em dezembro, Watts realizou o que ele disse ser seu primeiro mergulho profundo, a 75 m. Nos anos seguintes, seu clube de mergulho especializado, o Forty Fathom Scubapros, faria muitos mergulhos a essa profundidade e além, no ar, na Flórida.

Em 1967, Watts estabeleceu um recorde mundial oficial para mergulhos em águas profundas após atingir uma profundidade de 119 m, e em 1970 estabeleceu um recorde de profundidade de caverna de 127 m. Naquele ano, ele também publicou o primeiro manual do instrutor para mergulho profundo de longo alcance e encomendou a Ned DeLoach a produção do filme Mergulho Profundo em Wakulla Springs.

Ele continuaria treinando outros seis mergulhadores de ar profundo recordistas mundiais, incluindo sua filha Scarlett, que estabeleceu um recorde feminino de 129m em 1999. Naquele ano, o mergulhador britânico Mark Andrews também estabeleceu o recorde masculino de 158m sob a tutela de Watts. Sua ostentação era que até a data de 9/9/99 ele havia guiado 55 mergulhadores para atingir profundidades entre 100m e 127m no ar sem que nenhum acidente ocorresse.

Cheguei cedo na festa

Watts foi cofundador, com Tom Mount e outros seis, da Associação Nacional de Mergulho em Cavernas (NACD), sediada na Flórida, em 1969.

O que começou como Florida Divers Supply evoluiu naquele ano para Florida State Skindiving Schools (FSSS), com quatro locais na Flórida e uma base caribenha em St Lucia. A FSSS estava emitindo cartões de certificação Cave Diver desde 1970.

Hal Watts no escritório

Em 1988, ela foi renomeada para Professional Scuba Association (PSA) e, em 1995, tornou-se internacional como PSAI, uma agência que poderia alegar ter surgido quase três décadas antes de qualquer outra que oferecia certificação em níveis de mergulhador e instrutor, tanto em esportes recreativos quanto em mergulho técnico.

Como instrutor de treinamento de alcance estendido para as agências PSAI, IANTD, NASE, NAUI, PDIC e TDI, Watts foi qualificado para ensinar ar profundo, nitrox, nitrox de alcance estendido, trimix, rebreathers, máscara facial completa, roupa seca, caverna, caverna, DPV e penetração em naufrágios. Ele foi um instrutor avaliador/certificador para NASE, PDIC e SSI, um instrutor de mergulho autônomo master PADI e um instrutor-treinador de rebreather para muitas marcas de CCR.

Watts também foi creditado pela ideia do regulador polvo, que ele desenvolveu com a Scubapro e a Sportsways.

Naufrágios de estrelas

Em 1990, Watts foi um dos primeiros mergulhadores recreativos a mergulhar no famoso navio encouraçado da Guerra Civil Monitore na costa da Carolina do Norte com Gary Gentile, Billy Deans e Steve Bielinda, e ele também mergulhou a 75m de profundidade Andrea Doria perto de Nova York.

Os naufrágios japoneses na Lagoa Truk e o Lusitânia navio na Irlanda – contrariando o conselho, ele treinou seu proprietário Gregg Bemis para fazer um mergulho bem-sucedido de 90 m no naufrágio – completou sua lista de naufrágios favoritos.

Watts recebeu o prêmio SSI Platinum Pro com mais de 10,000 mergulhos em seu currículo quando se aposentou do mergulho, mantendo sua participação na PSAI. Mergulhador O diretor editorial Mark Evans passou o que ele diz ter sido uma semana divertida a bordo do Gato Aqua morei a bordo nas Bahamas em meados dos anos 2000 com o famoso mergulhador e sua esposa Jan.

“Hal Watts era uma verdadeira lenda nos círculos de mergulho técnico, detentor de vários recordes mundiais do Guinness Book para mergulho profundo, mas ele também era um verdadeiro cavalheiro e uma companhia agradável”, diz ele.

“Lembro-me com carinho de voltar dos mergulhos da tarde no Gato Aqua para descobrir Hal e Jan descansando na rede no deck traseiro, mais frequentemente com um prato – vazio – coberto de migalhas de biscoito. Nós o apelidamos de 'Cookie Monster' naquela viagem por causa de sua predileção por guloseimas saborosas!”

Hal Watts deixa sua quinta esposa Jan, com quem foi casado por 22 anos, as filhas Kirsten Stanford e Scarlett Watts, o neto Ryan Stanford e o bisneto Wyatt.

