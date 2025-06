Como o irreprimível Capitão Slate perdeu os dedos

Uma figura importante no cenário do mergulho na Flórida, o Capitão Spencer Slate viu muitas mudanças ao longo dos anos. Ele conversa com JOHN CHRISTOPHER FINE, que tirou as fotos.

“Quem é Lloyd Bridges?” perguntou um jovem mergulhador inocentemente.

O capitão Spencer Slate tirou uma enorme fotografia ampliada da falecida estrela de Caça ao Mar da parede do escritório atrás de sua loja de mergulho.

Ele pareceu estranhamente queixoso por um momento, antes de perceber que Bridges, de 80 anos e barba branca, na foto, havia estrelado a série de televisão pioneira sobre o mergulhador Mike Nelson e seus feitos heróicos muito antes do mergulhador que fez a pergunta — ou mesmo do jovem instrutor ao lado dele — ter nascido.

Slate com uma versão mais jovem dele e Lloyd Bridges, que estrelou Sea Hunt há 65 anos

"Fui convidado para a festa de 80 anos de Lloyd Bridges", disse Slate aos jovens mergulhadores que admiravam a fotografia dele com Bridges. "Tenho 77 anos. Conto para todo mundo. Gosto do fato de que pessoas mais velhas ainda estejam fazendo coisas", acrescentou, após explicar a fama de Bridges.

Poucos chamam Slate pelo nome de batismo. Ele comanda a Captain Slate's Scuba Adventures em Florida Keys há 47 anos. Ele comandou operações de mergulho em Key Largo por 33 anos e, nos últimos 14, continuou a operar uma loja de mergulho com serviço completo, um centro de ensino e um barco de mergulho em Tavernier.

Figura imponente

A fotografia do Capitão Slate ao lado de Bridges comprova sua estrutura alta e robusta. Com 6 m, Slate se destaca sobre Bridges e sobre a maioria das pessoas. Nascido em Winston Salem, Carolina do Norte, ele se formou no ensino médio em 3 e se alistou no Exército dos EUA, integrado a uma unidade de transporte e suprimentos.

Depois de se formar em administração de empresas pela East Carolina University em Greenville, Carolina do Norte, Slate mal podia esperar para ir para a Flórida.

“Eu dava aulas de administração em uma escola profissionalizante em Jacksonville”, ele me conta. “Obtive meu certificado de instrutor de mergulho em 1974, pelo programa de mergulho autônomo da YMCA Nacional em Jacksonville. Assumi o programa da YMCA em 1978. Obtive minha licença de capitão em 1976.”

Slate com seu barco de mergulho em Tavernier, Flórida

Não preciso manter o Capitão Slate no caminho certo. Suas histórias são infinitas: relatos de mergulhos especiais, pessoas interessantes que ele levou para mergulhar e incidentes, alguns dos quais ele preferiria não divulgar, apesar de ter cicatrizes óbvias como prova.

Ele apertará sua mão com a mão direita sem dedos e os restantes deformados por uma mordida de uma moreia que ele estava alimentando.

Slate teve como mentor a lenda do mergulho de Keys, Steve Klem. "Klem era o 'Flautista de Hamelin do Parque Pennekamp'", ele conta, acrescentando: "Nos tornamos amigos. Klem alimentava criaturas. Ele me disse que não mergulha no inverno. Ele tinha 66 anos, então eu assumi."

O "Creature Feature" de Slate atraiu mergulhadores do mundo inteiro para explorar o mundo oceânico ao largo das Keys com ele. Houve um momento de aventura em que ele colocava uma sardinha na boca como oferenda a uma barracuda. ​​As moreias que ele alimentava à mão se enrolavam ao redor e entre ele e seus mergulhadores, fartando-se de petiscos de peixe.

Cardumes de peixes seguiam Slate debaixo d'água, à espera de esmolas. Aqueles eram os tempos em que se ensinava aos mergulhadores que até os ferozes habitantes do oceano podiam ser domados com comida e compreensão pacífica, apesar do perigo sempre presente.

Foi quando uma moreia entrou no balde de ração de Slate que as coisas deram errado. Sem perceber, ele estendeu a mão para pegar um peixe e seus dedos foram confundidos com uma aura.

Apesar de quebrar a regra ensinada em todas as aulas de mergulho de "olhar, mas não tocar", Spencer Slate sobreviveu e levou milhares de mergulhadores a uma melhor compreensão da vida oceânica.

Houve um tempo em que alimentar peixes não era controverso

Queda de raios

Um raio atingiu perto da loja de mergulho de Slate. Uma chuva torrencial caía, e as estradas estavam alagadas. Butch Hendricks, presidente da Lifeguard Systems, estava lá para mergulhar. As condições do oceano estavam difíceis e alertas para pequenas embarcações haviam sido emitidos.

Slate tinha seu barco de mergulho O Continente Perdido Pronto, com o Capitão Dillon a postos. Hendricks ligou para perguntar se os mergulhos matinais poderiam ser adiados para a tarde. Sem problemas. Isso deu a Slate a chance de interagir com o jovem aluno de mergulho e seu instrutor, e de contar histórias.

"O Ark Royal estava lá”, disse ele. “Era o principal porta-aviões da Grã-Bretanha. As condições eram piores do que as de hoje. Recebi uma ligação do navio e me perguntaram se eu levaria mergulhadores da Marinha Real para o Spiegel Grove naufrágio.

Eu disse a eles que o mar estava agitado, com ondas de 8 a 10 metros. Eles disseram que era a única chance que teriam e que tinham seus próprios equipamentos. Eu disse que sim. Eles chegaram, 10 deles. Eu disse a eles que ia ser agitado. Eles subiram a bordo e guardaram seus tanques duplos da Marinha e equipamentos. Foi delicado – ondas de 10 metros. O mar estava tão forte que, quando chegamos perto do local, tive que ir em marcha lenta.

Slate recostou-se em uma cadeira giratória em seu cubículo de escritório, com os pés apoiados na parede e os olhos azuis travessos enquanto contava a história aos jovens mergulhadores.

Eu disse a eles: Preparem-se, não vou amarrar em uma bóia de amarração. Cinco de cada vez, pulem e desçam. Quando subirem, encontrem qualquer bóia de amarração e eu os pegarei.

Eles subiram, voltaram a bordo e disseram que foi o melhor mergulho que já fizeram. Eu estava no meio de um raio. Nossa, era forte, caindo. O barco estava encalhado. Olhei para o mastro e havia um halo azul ao redor dele — como é que chamam isso, Fogo de Santo Elmo?

"Eu disse a todos para não tocarem em nada de metal. Levei um susto quando tive que segurar o volante."

O sino Bibb

Ardósia com o sino do navio George M Bibb

O sino do navio da Guarda Costeira dos EUA George M Bibb senta-se na sala de aula do Capitão Slate. Quando o cúter foi desativado e estava sendo retirado antes de ser afundado com um navio irmão como um recife artificial nas Keys, um conhecido de Slate comprou o sino.

Na verdade, há uma história aí: “Ed Uditis tinha um negócio de antiguidades marítimas. Quando recebeu o sino, ele me disse que tinha algo para mim e se eu gostaria de tê-lo. Eu disse que sim, e ele me deu este sino originalmente do Bibb. "

Mergulhadores no navio naufragado podem se identificar com os dias em que ele serviu com orgulho, e seu sino agora está preservado com um pioneiro do mergulho que continua compartilhando sua experiência de ensino em Florida Keys.

Skip Dawson ainda mergulha usando o conjunto duplo Sea Hunt original de Lloyd Bridges

Caça ao Mar exibido entre 1958 e 1961. O capitão Skip Dawson, técnico de reparos da Slate, tem os tanques duplos originais de Lloyd Bridges, os usados ​​na série, e ele mergulha com eles – outra lenda viva com o tipo de experiência dentro e sob os oceanos que ganhou respeito e admiração em todo o mundo.

Aventuras de mergulho do Capitão Slate fica na rodovia 1, Tavernier, no marcador de milha 90.7, à beira-mar.

