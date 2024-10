O primeiro GO Diving Show ANZ foi bem recebido em Sydney

Depois de anos de pessoas querendo um evento anual de mergulho abrangente que atendesse mergulhadores recreativos, mergulhadores livres e mergulhadores técnicos, o GO Diving Show ANZ finalmente preencheu essa lacuna com seu evento inaugural no Sydney Showground, na Austrália, nos dias 28 e 29 de setembro.

O Sydney Showground foi escolhido por sua localização, cercada por subúrbios, fácil acesso por meio de conexões ferroviárias diretas e pela rodovia do centro de Sydney, além de amplo estacionamento, além de muitas outras comodidades (hotéis, restaurantes, etc.).

Este primeiro show emulou muito o show inicial no Reino Unido, com um público semelhante – pouco menos de 3,000 pessoas compareceram ao longo dos dois dias – e um número semelhante de expositores. Esperamos ver o mesmo crescimento ano a ano que o show do Reino Unido tem desfrutado à medida que o evento se torna mais estabelecido e mais fabricantes, agências de treinamento, varejistas, etc., embarcam – a variante do Reino Unido, agora em seu quinto ano, cresceu para mais de 10,000 m² e recebeu mais de 10,500 pessoas em seu evento de 2024.

Uma visão geral rápida do primeiro GO Diving Show ANZ

Havia uma sensação palpável de entusiasmo no ar, tanto por parte dos expositores quanto dos visitantes, muitos dos quais estavam na fila do lado de fora na manhã de sábado, ansiosos para que as portas se abrissem, e essa atmosfera otimista e otimista continuou durante todo o fim de semana.

O GO Diving Show ANZ retornará, maior e melhor, ao Sydney Showground em 13-14 setembro 2025, então marque uma data na sua agenda.

Visitantes fazendo fila para entrar no salão de exposições na manhã de sábado

Então, o primeiro GO Diving Show ANZ foi um sucesso inquestionável, mas não acredite apenas em nossa palavra – abaixo está o relatório detalhado e em primeira mão de PT Hirschfield sobre o evento:

PT Hirshfield: A Austrália comemorou seu novo show anual inaugural de mergulho autônomo em 28 e 29 de setembro no Parque Olímpico de Sydney – e foi brilhante! Os ingressos para este primeiro ano foram gratuitos, atraindo inscrições de milhares de mergulhadores e entusiastas do oceano com seu programa rico e diversificado ao longo do evento de dois dias.

O GO Diving Show (GODS) ANZ – que foi patrocinado pela revista Scuba Diver ANZ, Underwater Australasia, Vanuatu Tourism Office, Dive Photo Guide, PADI e UW Images – é uma exposição satélite do show extremamente popular de cinco anos no Reino Unido. Ambos os eventos são coordenados pela Rork Media, a espinha dorsal da marca da revista Scuba Diver. O diretor editorial da Rork Media, Mark Evans, explica: "Estamos tentando manter a mesma vibração, um pouco como fazemos com as versões internacionais da revista no Reino Unido, América do Norte, Austrália/Nova Zelândia (e lançamento na Alemanha em janeiro de 2025). Todos eles têm a mesma marca, mas a revista em cada país é personalizada para aquele continente.

“Fizemos o mesmo com o show de mergulho. O visual básico e a estrutura do show são muito parecidos com os do Reino Unido – como é que dizem, 'se não está quebrado, não conserte' – mas adicionamos alguns elementos localizados.

“Não importa se você é um iniciante, um mergulhador recreativo experiente, um especialista em tecnologia, um veterano ou um fotógrafo subaquático, há algo aqui para você em um ambiente acolhedor.”

Muitos estandes ficaram movimentados com visitantes durante todo o fim de semana

Ao contrário de muitos outros eventos inéditos que podem ser atormentados por problemas iniciais, o GODS ANZ foi ousado e polido desde o início, correndo bem e entregando muito do que seus visitantes queriam. Os espectadores fizeram fila cedo do lado de fora do local antes das portas abrirem, ansiosos para que o "Evento de Mergulho Australiano do Ano" começasse. Houve um burburinho palpável desde o início.





Apresentações de nível internacional no Palco Principal

A GODS ofereceu uma ampla variedade de palestrantes locais e internacionais de alta qualidade. Mais de 40 palestras foram bem frequentadas no Palco Principal programado simultaneamente, e nos Palcos Photo, ANZ/Inspiration e Tech.

A parte mais difícil do fim de semana foi decidir qual público escolher, com tantos palestrantes excelentes falando ao mesmo tempo. (Felizmente, o programa foi publicado com bastante antecedência na revista Scuba Diver ANZ e no site do GO Diving Show, permitindo que os participantes mapeassem seus movimentos com antecedência).

Um painel de discussão com todos os palestrantes do Main Stage completou o fim de semana na tarde de domingo. Da esquerda para a direita: Steve Backshall, Pete Mesley, Jill Heinerth, Liz Parkinson e Dr. Richard Harris

O guerreiro da vida selvagem do Reino Unido, autor, apresentador de televisão e documentário Steve Backshall foi um grande chamariz. Um orador de classe mundial com apresentações habilmente curadas e altamente envolventes, Steve compartilhou filmagens espetaculares em ambos os dias. Suas palestras se concentraram em mergulho com tubarões e "aprender a falar baleia".

Outros palestrantes do palco principal incluíram o salvador de cavernas tailandês Dr. Richard Harris, que discutiu a atração do mergulho técnico. Ele comentou: "Achei o GO Diving bem diferente de outros shows de mergulho. Há muito mais ênfase recreativa, o que eu realmente gosto.

“É bom dar palestras sobre mergulho técnico de ponta para aqueles que podem ser mergulhadores novatos. Isso abre os olhos deles para esse mundo de possibilidades além de nadar ao redor do recife com um único tanque, se eles quiserem fazer algo diferente. Há uma tribo incrível de pessoas realmente interessantes no mergulho com quem passei minha vida. Adoro encorajar outros a entrar nisso.”

Steve Backshall em pleno andamento

Uma exibição matinal do poderoso documentário de longa-metragem de Nays Baghai, Diving Into the Darkness – seguida de perguntas e respostas com a pioneira canadense de mergulho em cavernas Jill Heinerth – foi muito bem recebida. Jill apresentou separadamente sobre a maior caverna subaquática do Canadá e a descoberta do navio Quest de Shackleton.

As palestras do explorador de naufrágios da Lust4Rust da Nova Zelândia, Pete Mesley, cobriram localização remota e segurança de liveaboard, bem como o Truk Lagoon Baseline Project. Refletindo sobre GODS, Pete ecoou os sentimentos de muitos que compareceram: “É como uma lufada de ar fresco. Há muita vibração. É bom estar perto de pessoas positivas e com ideias semelhantes.”

A lenda do mergulho livre e dublê de Los Angeles, Liz Parkinson, trabalhou diretamente com James Cameron, Hugh Jackman, Sigourney Weaver e uma miríade de outros atores e diretores importantes. Ela compartilhou sobre ensinar talentos de Hollywood e da TV a fazer mergulho livre ou autônomo, bem como desempenhar funções de segurança na indústria cinematográfica e televisiva (suas filmagens de dublês subaquáticas foram incríveis!).

Assistir a esses cinco apresentadores de alto nível interagindo durante um painel final fascinante e divertido no Palco Principal, moderado pelo mestre de cerimônias Anthony Gordon, reforçou o alto nível do programa GODS.

Houve várias oportunidades de embarcar em um mergulho de realidade virtual



Uma miscelânea de palestras

Os palestrantes foram igualmente excelentes nos três palcos menores. O Palco ANZ/Inspiration apresentou palestras sobre destinos de mergulho locais e internacionais, saúde do mergulho, descoberta do naufrágio do Endeavour e engajamento da próxima geração de mergulhadores. A Diretora do Curso PADI Holly Wakely, de 2,000 anos (com mais de XNUMX mergulhos registrados!) sintetizou o espírito deste palco.

O Tech Stage apresentou apresentações sobre arqueologia, mergulho em cavernas e naufrágios, e saúde e segurança do mergulhador. Apresentadores populares incluíram Human Factors Mike Mason, o cineasta de Avatar John Garvin e o sempre divertido David Strike.

David Strike no Palco Tecnológico

O Photo Stage ostentou uma série de apresentações inspiradoras de fotógrafos locais e internacionais populares, como Don Silcock, Talia Greis, Nigel Marsh e outros. A palestra do americano Mike Bartick sobre mergulho em águas negras foi repleta de imagens espetaculares, destacando como esse gênero frequentemente produz descobertas científicas.

Mike refletiu: “Houve uma boa energia no show. A comunidade de mergulho na Austrália é realmente forte. Ter um evento como esse aqui é importante para a comunidade e a indústria.”



Barulho no salão comercial

Como na maioria das exposições, o maior burburinho aconteceu no Trade Hall, que estava lotado, onde mais de 100 estandes exibiam o mundo do mergulho.

Operadores de mergulho locais e internacionais, conselhos de turismo, agências de treinamento, varejistas, fabricantes, organizações de conservação e sem fins lucrativos estavam representados. Resorts de mergulho e liveaboards buscando exposição ao mercado australiano eram particularmente abundantes, juntamente com muitos equipamentos de fotografia subaquática.

Kevin Purdy da All Star Liveaboards conversando com clientes em potencial

A apresentadora e dona da barraca Deborah Dickson-Smith da Diveplanit compartilhou: “O GO Diving Show superou todas as expectativas. Tivemos grandes multidões aqui e estivemos muito ocupados com pessoas querendo descobrir para onde viajar em seguida.”

Steve Martin, da Digital Diver, concordou: “Tem sido extremamente movimentado. Depois que as portas se abriram, não tivemos um intervalo até as 3h30.”

Um dos estandes mais populares durante o fim de semana foi o estande VIZ, um grupo do Facebook sediado em Sydney com 15 mil membros interessados ​​em se manter atualizados sobre as condições locais de mergulho. O fundador Marco Bordieri explica: “O show de mergulho tem sido incrível como uma oportunidade de encontro para os Vizzers. Há tanta coisa nos estandes. Você pode facilmente passar apenas meio dia olhando para todos eles.”

Havia muito equipamento em exposição para conferir e comprar





Competição de fotos

Os vencedores do Underwater Awards Australasia 2024 – dividindo um prêmio de US$ 55 mil em oito categorias (Sydney, águas australianas e internacionais, smartphone, portfólio, Environmental Take 3 e Reels) – foram anunciados no Photo Stage na tarde de sábado.

O prêmio Best in Show foi concedido a Gabriel Guzman por sua imagem de um peixe-leão contra um raio de sol. Esta foto foi selecionada do portfólio vencedor de Gabriel de assuntos com um tema similar, juntamente com várias outras colocações e elogios. Foi um resultado estelar para Guzman, particularmente porque esta foi a primeira competição de fotografia em que ele entrou.

A exibição dos vencedores do Underwater Awards Australasia foi muito popular durante todo o fim de semana

O coordenador da competição, Brett Lobwein, vivenciou o GODS de quase todos os ângulos, incluindo operador de estande, apresentador e membro da plateia em uma série de apresentações: “A comunidade saiu e realmente apoiou. Havia uma quantidade enorme de pessoas no primeiro dia. Eu tive um total de cerca de quatro minutos em que não havia ninguém em nossos estandes. É muito bom para a indústria, com patrocinadores fantásticos e a comunidade de mergulho local. As pessoas voaram para participar de outros estados.”



Unindo a comunidade de mergulho

A participante de QLD Sally Gregory compartilhou: “Este show de mergulho foi ótimo. Eu encontrei muitas pessoas que não via há anos; pessoas que eu conhecia quando todos nós começamos na indústria do mergulho, na casa dos 20 anos. Há muitas pessoas novas chegando também, e tantos equipamentos novos e interessantes que nunca poderíamos ter imaginado quando começamos.”

O participante Dr. Bill Gladstone ecoou os comentários de muitos outros participantes: “É emocionante estar perto de tantas pessoas excelentes e com ideias semelhantes no mundo do mergulho.”

O tanque de demonstração foi o ponto focal nos dois dias





Um evento familiar

A maioria das exposições de mergulho luta para ser realmente familiar, mas a GO Diving se esforçou para cumprir o briefing. Oferecer ingressos gratuitos removeu uma barreira para a participação. No Trade Hall, o Spot A Shark ofereceu atividades divertidas e educacionais para crianças. Uma experiência de mergulho em VR do naufrágio sueco em Marte – situado a 75 m de profundidade – proporcionou uma experiência imersiva sem a necessidade de se molhar.

A nostalgia encontrou a educação quando o Shark in a Bus Aquatic Museum (um Leyland Bus de 1957 exibindo uma coleção patrimonial, incluindo um tubarão-branco de cinco metros preservado, fósseis e mais) teve como objetivo educar sobre a espécie com foco na conservação. Esta foi a única atração com ingresso separado no show de mergulho, com uma taxa de entrada de US$ 5.

O museu Tubarão em um Ônibus esteve movimentado durante todo o fim de semana

Crianças e adultos gostaram de ver o longo e estreito tanque de demonstração com demonstrações de mergulhadores livres, sereias, mergulhadores laterais e drones subaquáticos.

À medida que o show chegava ao fim na tarde de domingo, o editor da Scuba Diver ANZ e coordenador do evento Adrian Stacey refletiu: “Foi fantástico. O feedback foi realmente positivo de expositores, visitantes e palestrantes. Foi adorável ver muitas famílias aqui no fim de semana, então espero que a próxima geração de mergulhadores também. Todos gostaram de se reunir sob o mesmo teto. Superou nossas expectativas.”



Fechando pensamentos

Um show anual de mergulho para a Austrália já estava muito atrasado. É emocionante ver o GO Diving Show se apresentar para preencher o vazio e criar um evento inaugural tão forte, atendendo ao público de mergulho mais amplo possível. Este evento está fadado a crescer e prosperar à medida que se estabelece nos próximos anos.

Mark Evans, da Rork Media, dá a última palavra a qualquer um que tenha escolhido mergulhar em vez de comparecer ao GO Diving Show: “Eu sei que o mergulho em si é ótimo aqui, no entanto, você pode mergulhar na maioria dos fins de semana – todos esses palestrantes, expositores e atrações estão aqui apenas para este fim de semana. Depois deste show inaugural, já tivemos muitas empresas de mergulho vindo até nós e dizendo 'Deveríamos ter estado aqui, voltaremos no ano que vem', então certifique-se de anotar isso na sua agenda para o ano que vem, promete ser épico.”

Visite o site do Network Development Group para mais informações sobre o evento do próximo ano (13 a 14 de setembro de 2025 no Sydney Showground) conforme as coisas são planejadas.

Fotografia de PT Hirschfield, Mark Evans e Robert Smith, RJS Foto (rjsfoto.com.au)