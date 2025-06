Fotógrafo subaquático inspirador Todd Thimios no GO Diving Show ANZ

O aclamado fotógrafo subaquático Todd Thimios subirá ao Palco Principal do Show de mergulho GO ANZ em Sydney em setembro.

Especializado em fotografia subaquática e guia de mergulho, Todd é bacharel em Ciências Marinhas e publicou recentemente seu primeiro livro, Ultimate Dive Sites. Instrutor experiente de rebreather de circuito fechado, Todd também é piloto certificado de submersível em águas profundas e já registrou mais de 100 mergulhos em profundidades de até 1,000 m.

Natural de Cairns, Todd morou e trabalhou na Ilha Lord Howe por seis anos antes de trabalhar como guia de mergulho e planejador de expedições em superiates particulares, circunavegando o mundo com clientes interessados ​​em explorar pontos de mergulho "da lista de desejos". Atualmente, ele mora em Byron Bay com a esposa e duas filhas pequenas.

Fotógrafo subaquático inspirador Todd Thimios no GO Diving Show ANZ 2

O show de mergulho GO ANZ

Este evento anual, que acontece este ano em 6 7-setembro no Showground de Sydney no Parque Olímpico, tem como objetivo mostrar o que há de melhor do nosso mundo subaquático a todos, desde novatos que estão pensando em mergulhar ou que concluíram seus cursos de nível básico, até mergulhadores avançados, até mergulhadores técnicos e veteranos do CCR mergulhadores.

Há uma variedade de palcos – o Palco Principal, o Ensaio Palco, Palco Austrália/Nova Zelândia, Palco Inspiração e Palco Tecnologia – que receberão dezenas de palestrantes do mundo todo, além de uma série de recursos interativos para agradar jovens e idosos, desde experiências de mergulho em VR, uma piscina de demonstração, uma piscina de trydive e muito mais.

Ao redor dos palcos e atrações estará uma ampla gama de expositores, desde conselhos de turismo e operadores turísticos até resorts, liveaboards, treinamento agências, varejistas, fabricantes e organizações conservacionistas.

Compre seus ingressos agora!

Os ingressos para o GO Diving Show ANZ já estão à venda e você pode aproveitar Oferta antecipada 2 por 1 até 9 de setembro – você e seu amigo/parceiro/cônjuge podem visitar por apenas $12, e crianças de até 16 anos não pagam, tornando-se o passeio perfeito para a família. Há amplo estacionamento no local e o local é de fácil acesso, com diversas opções de transporte. Então, anote as datas na sua agenda e prepare-se para um fim de semana épico celebrando todas as formas de mergulho.