Junte-se a nós para uma exibição exclusiva de Diving Into The Darkness

Estamos muito satisfeitos com a inauguração Show de mergulho GO ANZ (28 a 29 de setembro no Sydney Showground) será iniciado em grande estilo – com uma exibição exclusiva no Palco Principal do fenomenal documentário premiado Diving Into The Darkness.

Junte-se a nós às 9.45hXNUMX no Palco Principal na manhã de sábado e prepare-se para um dos documentários mais extraordinários que assisti nos últimos anos (leia minha análise completa abaixo). Melhor ainda, imediatamente após a exibição, Jill Heinerth ela mesma estará no Palco Principal para fazer uma apresentação incrível. Diretora Não Baghai também estará no show, no Palco ANZ/Inspiration na tarde de sábado.

Mergulhando na escuridão

Crítica: Mergulhando na Escuridão

Marcos Evans: Quando ouvi pela primeira vez sobre Mergulhando na escuridão, eu estava muito ansioso para ver isso com meus próprios olhos, especialmente porque é centrado em minha amiga e lenda do mergulho Jill Heinerth. A história dela há muito merece ser divulgada, e agora que tive a oportunidade de vê-la em primeira mão, posso confirmar que o cineasta Nays Baghai se superou com o documentário final – ele realmente merece todos os elogios que já recebeu no curto espaço de tempo em que foi lançado.

O filme já ganhou o prêmio de Melhor Documentário no Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara deste ano e o prêmio de Excelência Extraordinária no evento Documentários Sem Fronteiras.

Um dos maiores mergulhadores de cavernas vivos do mundo, o explorador canadense Heinerth esteve envolvido em algumas das expedições mais exigentes e celebradas, desde o levantamento das cavernas mais longas do mundo no México até a descoberta de cavernas gigantes de icebergs na Antártida.

Foto de Mergulhando na Escuridão

Justaposto a alguns desses mergulhos épicos, retratados com clipes e imagens estáticas de arquivo, o documentário de 96 minutos inclui entrevistas íntimas e flashbacks animados da juventude de Heinerth, ajudando a explicar sua motivação para participar de desafios tão extremos.

Mais de 100 de seus amigos morreram nas profundezas, mas ela afirma que cada aventura a aproxima um passo de se tornar a mulher que ela gostaria de ter conhecido quando criança.

Sempre acreditei que existem dois tipos de mergulhador – os que gostam de mergulhar em cavernas e os que não gostam – e enquadro-me firmemente nesta última categoria. Sempre houve algo nas cavernas que me dá arrepios, e Diving Into The Darkness não fez nada para mudar minha mente!

Foto de Mergulhando na Escuridão

Vendo imagens incríveis de Jill deslizando sem esforço por sistemas de cavernas adornadas com estalactites, estalagmites e outras esquisitices topográficas, com visibilidade espetacularmente clara, devo dizer que estava começando a ficar tentado apenas um pouquinho.

Mas depois outros segmentos – particularmente um momento angustiante de perda em uma caverna filmado excepcionalmente bem por Nays e a equipe (você sabe muito bem que é uma recriação do incidente em questão, mas é tão bem filmado que seu coração dispara à medida que você se envolve na situação) – controle minha loucura momentânea e estou de volta à categoria de mergulhador 'Vou me limitar a naufrágios, paredes e recifes'!

Jill Heinerth é uma palestrante cativante se você tiver a sorte de vê-la no palco, e seu carisma e personalidade surgiram no filme como se ela estivesse sentada bem na sua frente. Isso é complementado pelas habilidades fotográficas de Nays Baghai, que certamente sabe como capturar cenas épicas diante das câmeras. Este é de longe um dos melhores documentários sobre mergulho que já vi em muitos anos.

Junte-se a nós para uma exibição exclusiva de Diving Into The Darkness 5

O show de mergulho GO ANZ

Este evento anual, que acontece este ano em 28 29-setembro no Showground de Sydney no Parque Olímpico, tem como objetivo mostrar o que há de melhor do nosso mundo subaquático a todos, desde novatos que estão pensando em mergulhar ou que concluíram seus cursos de nível básico, até mergulhadores avançados, até mergulhadores técnicos e veteranos do CCR mergulhadores.

Há uma variedade de palcos – o Palco Principal, o Foto Palco, Palco Austrália/Nova Zelândia, Palco Inspiração e Palco Tecnologia – que receberão dezenas de palestrantes do mundo todo, além de uma série de recursos interativos para atender jovens e idosos, desde experiências de mergulho em RV, uma piscina de demonstração e muito mais.

Ao redor dos palcos e atrações estará uma ampla gama de expositores, desde conselhos de turismo e operadores turísticos até resorts, liveaboards, treinamento agências, varejistas, fabricantes e organizações conservacionistas.

O 2024 GO Diving Show UK, agora em seu quinto ano, atraiu mais de 10,000 participantes no fim de semana e abrangeu uma área de 10,000 m² de espaço de exposição, e a variante da Austrália e da Nova Zelândia aspira atingir esse nível nos próximos anos.

A entrada no primeiro GO Diving Show ANZ é totalmente gratuita – registre-se aqui para adquirir seus ingressos para aquele que é sem dúvida o evento de mergulho de 2024 na Austrália. Há muito estacionamento no local e o local é de fácil acesso com muitas opções de transporte, então anote as datas na sua agenda agora e prepare-se para um fim de semana épico celebrando todas as formas de mergulho.