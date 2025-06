A experiência Lady Musgrave oferece aos hóspedes oportunidades de conservação de recifes.

A mais nova adição do Lady Musgrave Experience, o Reef Sanctuary Pontoon, é uma plataforma educacional de última geração ancorada nas águas cristalinas da lagoa da Ilha Lady Musgrave.

Lançado em 2024

Lançado em 2024, este empreendimento pioneiro oferece aos visitantes uma oportunidade imersiva de se envolver na conservação marinha e na ciência cidadã, redefinindo a maneira como eles vivenciam e protegem a Grande Barreira de Corais.

O Reef Sanctuary complementa o emblemático Lady Musgrave HQ Pontoon (LMHQ) ao fornecer uma sala de aula flutuante dedicada no recife, perfeita para grupos grandes e viajantes ecologicamente conscientes.

Assim como o LMHQ, ele possui um observatório subaquático e é totalmente movido a energia eólica e solar, operando com pegada de carbono zero e refletindo o comprometimento da Lady Musgrave Experience com a administração ambiental.

Além do Turismo Tradicional

Além do turismo tradicional, o Reef Sanctuary serve como um centro de educação e pesquisa marinha, onde os visitantes podem participar de atividades práticas de conservação, contribuindo para o monitoramento dos recifes e esforços de coleta de dados.

Essas atividades incluem o popular programa Biólogo Marinho por um Dia, em que os visitantes são orientados por biólogos marinhos a registrar dados para o programa Ciência Cidadã, Eye on the Reef, usado pela Autoridade do Parque Marinho da Grande Barreira de Corais.

Essa abordagem interativa promove uma conexão mais profunda com o recife e capacita os indivíduos a se tornarem participantes ativos em sua proteção e preservação.

A transformação do Reef Sanctuary de uma estrutura abandonada em uma plataforma educacional de ponta foi liderada por Brett Lakey, diretor da Lady Musgrave Experience.

A dedicação de Brett à conservação marinha e ao turismo sustentável foi fundamental para revitalizar o pontão e criar um espaço onde a educação e o prazer podem coexistir.

“O Reef Sanctuary nos dá mais oportunidades de transmitir nosso conhecimento e amor pela Grande Barreira de Corais e pela Ilha Lady Musgrave”, disse Brett.

“Identificamos que nossos hóspedes não queriam apenas conhecer o recife, mas aprender e entender o ecossistema e participar de sua proteção.

“Estamos muito orgulhosos de poder agora oferecer uma experiência dedicada, onde os hóspedes podem aprender com nossos Master Reef Guides e participar ativamente dos esforços de conservação.”

Guardas florestais indígenas

A Lady Musgrave Experience trabalha em estreita colaboração com guardas florestais indígenas para promover uma abordagem de conservação mais abrangente, com aprendizados do conhecimento tradicional.

Situada na Grande Barreira de Corais do Sul, a Ilha Lady Musgrave é um recife de coral em forma de coração e a ilha mais ao sul do Bunker Group, oferecendo uma alternativa serena a outros destinos de recifes.

A ilha abriga aves migratórias e tartarugas marinhas que fazem ninhos e é cercada por uma lagoa intocada repleta de peixes tropicais, arraias manta e corais coloridos.

A Lady Musgrave Experience oferece a plataforma perfeita para os hóspedes aproveitarem o acesso direto à Grande Barreira de Corais, com oportunidades para mergulho com snorkel, mergulho, passeios pela ilha e programas educacionais guiados.

Sobre Lady Musgrave Experience

A Lady Musgrave Experience é uma empresa familiar que opera em Bundaberg, Queensland. Os hóspedes desfrutam de traslados para a Ilha Lady Musgrave em um catamarã de luxo de 35 m, com chá da manhã e uma apresentação sobre os recifes por biólogos marinhos.

Ao chegar à lagoa da Ilha Lady Musgrave, os hóspedes são transferidos para o luxuoso Lady Musgrave HQ Pontoon, completo com comodidades para famílias, incluindo chuveiros quentes, antes de aproveitarem um tempo para mergulho com snorkel ou cilindro na lagoa, um tour guiado especializado pela Ilha Lady Musgrave, um passeio de barco com fundo de vidro e um almoço em estilo buffet. O chá da tarde é servido no retorno a Bundaberg ou, para aqueles com a sorte de passar a noite, os hóspedes são conduzidos às suas barracas de glamping para dormir no recife.

Durante os meses de inverno, a Lady Musgrave Experience também opera passeios de meio dia para observação de baleias saindo de Bundaberg, dando aos hóspedes a oportunidade de testemunhar baleias jubarte saltando e brincando ao longo da Humpback Highway a partir de um catamarã de luxo com decks de observação de 360 ​​graus.