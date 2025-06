Aprenda sobre o Grande Recife do Sul da Austrália com a Dra. Elodie Camprasse

A Dra. Elodie Camprasse é uma ecologista marinha apaixonada por mergulho, fotografia subaquática e comunicação científica, e ela falará sobre a biodiversidade do Grande Recife do Sul no Palco ANZ / Inspiration no Show de Mergulho GO em setembro.

O apreço de Elodie pelo oceano e o desejo de proteger a vida marinha vêm de sua experiência de mergulho na adolescência. Após concluir seu doutorado em ecologia de aves marinhas na Universidade Deakin, ela liderou iniciativas para conectar pessoas com o meio ambiente local e aumentar a proteção do mundo marinho.

Como parte de sua pesquisa, ela também liderou a implementação de um programa de ciência cidadã com o objetivo de coletar dados sobre os misteriosos caranguejos-aranha gigantes e seus encontros anuais no Grande Recife do Sul.

Elodie também trabalha como consultora ambiental e faz parte do prestigiado programa Homeward Bound, que visa capacitar mulheres em STEM com maiores habilidades e visibilidade para proteger melhor o planeta.

Elodie disse: “Cerca de 70% dos australianos vivem a menos de 50 km do Grande Recife Austral. No entanto, poucos de nós sabemos de sua presença, muito menos de sua importância e vida marinha única. Esta parte do mundo (a costa sul da Austrália) abriga a maioria das espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo, e espécies que apresentam comportamentos espetaculares, como o acasalamento de sépias no sul da Austrália ou a coleta de caranguejos-aranha em várias partes de Victoria, Tasmânia e sul da Austrália. No entanto, essa vida marinha permanece pouco estudada!

Mergulhe comigo para descobrir mais sobre as incríveis criaturas do Grande Recife Austral e as adaptações que as tornam peculiares e únicas. Você se sentirá inspirado a agir e contribuir para uma maior compreensão dessas espécies, o que contribui para uma melhor proteção delas.

O show de mergulho GO ANZ

Este evento anual, que acontece este ano em 6 7-setembro no Showground de Sydney no Parque Olímpico, tem como objetivo mostrar o que há de melhor do nosso mundo subaquático a todos, desde novatos que estão pensando em mergulhar ou que concluíram seus cursos de nível básico, até mergulhadores avançados, até mergulhadores técnicos e veteranos do CCR mergulhadores.

Há uma variedade de palcos – o Palco Principal, o Ensaio Palco, Palco Austrália/Nova Zelândia, Palco Inspiração e Palco Tecnologia – que receberão dezenas de palestrantes do mundo todo, além de uma série de recursos interativos para agradar jovens e idosos, desde experiências de mergulho em VR, uma piscina de demonstração, uma piscina de trydive e muito mais.

Ao redor dos palcos e atrações estará uma ampla gama de expositores, desde conselhos de turismo e operadores turísticos até resorts, liveaboards, treinamento agências, varejistas, fabricantes e organizações conservacionistas.

