A inauguração que se aproxima rapidamente Show de mergulho GO ANZ, que será realizado no Sydney Showground neste fim de semana (28 29-setembro), promete muito para manter os visitantes ocupados, principalmente – entre uma infinidade de estandes de expositores, palestrantes de classe mundial, piscinas de demonstração, mergulhos em VR e tanques de demonstração – a chance de aprender mais sobre tubarões no exclusivo Shark in a Bus.

O Shark in a Bus é uma coleção marinha histórica abrigada em um distinto ônibus Leyland de 1957 que apresenta todos os tipos de exibições e artefatos, todos com o objetivo de desmistificar os tubarões e oferecer informações interessantes sobre esses predadores dos nossos oceanos.

A principal exibição da coleção, que foi reunida principalmente nas décadas de 1960 e 1970, é, sem dúvida, Frankie, um tubarão branco de cinco metros, mas também há artefatos de caça às baleias, fósseis, mandíbulas de tubarão e centenas de outras exibições intrigantes. Há até mesmo pedaços da estação espacial americana Skylab!

Aprenda sobre tubarões em um ambiente único 2

O show de mergulho GO ANZ

Este evento anual, que acontece este ano em 28 29-setembro no Showground de Sydney no Parque Olímpico, tem como objetivo mostrar o que há de melhor do nosso mundo subaquático a todos, desde novatos que estão pensando em mergulhar ou que concluíram seus cursos de nível básico, até mergulhadores avançados, até mergulhadores técnicos e veteranos do CCR mergulhadores.

Há uma variedade de palcos – o Palco Principal, o Foto Palco, Palco Austrália/Nova Zelândia, Palco Inspiração e Palco Tecnologia – que receberão dezenas de palestrantes do mundo todo, além de uma série de recursos interativos para atender jovens e idosos, desde experiências de mergulho em RV, uma piscina de demonstração e muito mais.

Ao redor dos palcos e atrações estará uma ampla gama de expositores, desde conselhos de turismo e operadores turísticos até resorts, liveaboards, treinamento agências, varejistas, fabricantes e organizações conservacionistas.

O 2024 GO Diving Show UK, agora em seu quinto ano, atraiu mais de 10,000 participantes no fim de semana e abrangeu uma área de 10,000 m² de espaço de exposição, e a variante da Austrália e da Nova Zelândia aspira atingir esse nível nos próximos anos.

A entrada no primeiro GO Diving Show ANZ é totalmente gratuita – registre-se aqui para adquirir seus ingressos para aquele que é sem dúvida o evento de mergulho de 2024 na Austrália. Há muito estacionamento no local e o local é de fácil acesso com muitas opções de transporte, então anote as datas na sua agenda agora e prepare-se para um fim de semana épico celebrando todas as formas de mergulho.