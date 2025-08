Mark Powell se concentra nos desafios enfrentados pelo treinamento de mergulho

O instrutor técnico e avaliador Mark Powell estará no Palco ANZ / Inspiração no Show de Mergulho GO em Sydney em setembro, discutindo como o treinamento não funciona – e o que podemos fazer para consertar isso.

Mark teve sua primeira experiência com mergulho aos dez anos de idade, quando fez um mergulho experimental em uma piscina local. Ele se apaixonou desde então. Aprendeu a mergulhar em 1987 e mergulha desde então. Ele já mergulhou no Mar Vermelho, Costa Rica, Sri Lanka, Califórnia, Golfo do México, Oriente Médio, Lagoa Truk, Atol de Bikini, Caribe e o Mediterrâneo. No entanto, ele se sente mais à vontade nas águas do Reino Unido, onde se realizam alguns dos melhores mergulhos em naufrágios do mundo.

Mark tornou-se instrutor em 1994 e tem lecionado ativamente desde então. Em 2002, Mark fundou a Dive-Tech, uma instalação dedicada ao mergulho técnico, com o objetivo de oferecer treinamento de mergulho técnico da mais alta qualidade.

Mark é Avaliador de Instrutores e Treinadores da TDI/SDI, Diretor de Desenvolvimento Global e membro do Painel Global de Consultores de Treinamento da TDI/SDI. Ele também representa a TDI/SDI em diversos grupos de normalização internacionais, como BSI, ISO e RSTC. É colaborador regular de diversas revistas de mergulho e palestrante regular em conferências de mergulho ao redor do mundo.

Em 2008, Mark publicou "Deco for Divers", uma visão geral amplamente aclamada da teoria e fisiologia da descompressão. Este livro rapidamente se tornou o texto padrão sobre o assunto e é leitura recomendada por diversas agências de mergulho técnico.

Em 2019, Mark deu continuidade a isso com um novo livro, Technical Diving – An Introduction.

O GO Diving Show acontecerá no Sydney Showground nos dias 6 e 7 de setembro

Este evento anual, que acontece este ano em 6 7-setembro no Showground de Sydney no Parque Olímpico, tem como objetivo mostrar o que há de melhor do nosso mundo subaquático a todos, desde novatos que estão pensando em mergulhar ou que concluíram seus cursos de nível básico, até mergulhadores avançados, até mergulhadores técnicos e veteranos do CCR mergulhadores.

Há uma variedade de palcos – o Palco Principal, o Ensaio Palco, Palco Austrália/Nova Zelândia, Palco Inspiração e Palco Tecnologia – que receberão dezenas de palestrantes do mundo todo, além de uma série de recursos interativos para agradar jovens e idosos, desde experiências de mergulho em VR, uma piscina de demonstração, uma piscina de trydive e muito mais.

Ao redor dos palcos e atrações estará uma ampla gama de expositores, desde conselhos de turismo e operadores turísticos até resorts, liveaboards, treinamento agências, varejistas, fabricantes e organizações conservacionistas.

