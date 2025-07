Mark Tozer fala sobre os "navios perdidos" do Porto de Darwin

O mergulhador técnico e conservacionista Mark Tozer falará sobre os "navios perdidos" do Porto de Darwin quando estiver no Palco Técnico do Show de mergulho GO ANZ em Sydney em setembro.

Chova ou faça sol, Mark passeia pelas costas da Austrália do Sul – seu amor de longa data pelo oceano é profundo. Criado em Birkenhead, Austrália do Sul, Mark passava os fins de semana de infância praticando mergulho de snorkel em Semaphore, despertando uma paixão que, desde então, levou a mais de 8,000 mergulhos ao redor do mundo.

Mergulhador experiente desde 1988, Mark explora naufrágios profundos e locais misteriosos usando rebreathers avançados, gás misto e uma curiosidade destemida. Dos naufrágios do Porto de Darwin na Segunda Guerra Mundial às lendárias profundezas da Lagoa Truk, do SS President Coolidge de Vanuatu e de Palau, ele documenta a história subaquática com precisão e cuidado.

A dedicação de Mark não se limita ao mergulho. Ele é sócio da Rodney Fox Shark Expeditions, em parceria com Andrew Fox, oferecendo aos mergulhadores a oportunidade de encontrar grandes tubarões-brancos em segurança, ao mesmo tempo em que apoia pesquisas vitais. Seu trabalho de conservação inclui a fundação da Dive for Cancer em 2013 – arrecadando fundos para o Conselho do Câncer – e o lançamento do Museu e Centro de Pesquisa Rodney Fox & Mark Tozer, um museu imersivo dedicado à vida marinha, ao patrimônio do mergulho e à educação oceânica.

Em 2022, Mark ingressou na Sharks and Rays Australia (SARA) como diretor, defendendo esforços para proteger as espécies marinhas mais incompreendidas da Austrália.

Seja liderando esforços de conservação, mergulhando com lendas como a Dra. Sylvia Earle ou inspirando a próxima geração de administradores dos oceanos, Mark Tozer continua transformando paixão em ação, tanto debaixo d'água quanto em terra.

Mark Tozer fala sobre os 'navios perdidos' do Porto de Darwin 2

O show de mergulho GO ANZ

Este evento anual, que acontece este ano em 6 7-setembro no Showground de Sydney no Parque Olímpico, tem como objetivo mostrar o que há de melhor do nosso mundo subaquático a todos, desde novatos que estão pensando em mergulhar ou que concluíram seus cursos de nível básico, até mergulhadores avançados, até mergulhadores técnicos e veteranos do CCR mergulhadores.

Há uma variedade de palcos – o Palco Principal, o Ensaio Palco, Palco Austrália/Nova Zelândia, Palco Inspiração e Palco Tecnologia – que receberão dezenas de palestrantes do mundo todo, além de uma série de recursos interativos para agradar jovens e idosos, desde experiências de mergulho em VR, uma piscina de demonstração, uma piscina de trydive e muito mais.

Ao redor dos palcos e atrações estará uma ampla gama de expositores, desde conselhos de turismo e operadores turísticos até resorts, liveaboards, treinamento agências, varejistas, fabricantes e organizações conservacionistas.

Compre seus ingressos agora!

Os ingressos para o GO Diving Show ANZ já estão à venda e você pode aproveitar Oferta antecipada 2 por 1 até 9 de setembro – você e seu amigo/parceiro/cônjuge podem visitar por apenas $12, e crianças de até 16 anos não pagam, tornando-se o passeio perfeito para a família. Há amplo estacionamento no local e o local é de fácil acesso, com diversas opções de transporte. Então, anote as datas na sua agenda e prepare-se para um fim de semana épico celebrando todas as formas de mergulho.