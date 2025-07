Michael Aw destaca a conservação

Michael Aw é uma figura renomada em fotografia subaquática, exploração e conservação dos oceanos, e ele estará levando para o Ensaio Palco no Show de mergulho GO ANZ em Sydney em setembro.

Michael lidera esforços para aumentar a conscientização sobre questões marinhas e promover iniciativas de conservação e, além disso, atua como Diretor Executivo da Deep Hope Inc, uma organização que ele cofundou com a Dra. Sylvia Earle para desenvolver submersíveis para exploração em águas profundas.

Reconhecido por suas contribuições extraordinárias às artes, Michael foi homenageado com o prestigioso Prêmio NOGI e incluído na bolsa de estudos da Academia Americana de Artes e Ciências Subaquáticas.

Ele também é membro do Explorers Club, o que demonstra sua expertise e liderança na área. Apaixonado por exploração, Michael liderou quatro expedições emblemáticas às regiões da Antártida e do Ártico, contribuindo com insights valiosos sobre esses ambientes remotos e intocados.

Autor prolífico, Michael escreveu 40 livros sobre diversos aspectos do oceano, compartilhando seu conhecimento e experiências com um público global. Seu trabalho recebeu amplo reconhecimento, rendendo-lhe mais de 68 prêmios internacionais de fotografia e o reconhecimento como um dos fotógrafos de natureza mais influentes do mundo pela Outdoor Photographer.

Michael é o fundador da Asian Geographic e da OceanNEnvironment Ltd, uma ONG registrada na Environment Australia. Por meio dessas plataformas, ele continua a defender a conservação marinha e a inspirar outras pessoas a se unirem ao esforço de proteger nossos oceanos para as gerações futuras.

Ele também é produtor e diretor de vários filmes e músicas vídeos; 24 horas sob um mar de arco-íris – Maldivas foi seu primeiro documentário sobre seus mergulhos de 24 horas no recife submerso, produzido para o National Geographic Channel em 2001. Seu filme mais recente é 2099 Power in Us, sobre ação climática para promover o Global Net-Zero até 2035.

O show de mergulho GO ANZ

Este evento anual, que acontece este ano em 6 7-setembro no Showground de Sydney no Parque Olímpico, tem como objetivo mostrar o que há de melhor do nosso mundo subaquático a todos, desde novatos que estão pensando em mergulhar ou que concluíram seus cursos de nível básico, até mergulhadores avançados, até mergulhadores técnicos e veteranos do CCR mergulhadores.

Há uma variedade de palcos – o Palco Principal, o Ensaio Palco, Palco Austrália/Nova Zelândia, Palco Inspiração e Palco Tecnologia – que receberão dezenas de palestrantes do mundo todo, além de uma série de recursos interativos para agradar jovens e idosos, desde experiências de mergulho em VR, uma piscina de demonstração, uma piscina de trydive e muito mais.

Ao redor dos palcos e atrações estará uma ampla gama de expositores, desde conselhos de turismo e operadores turísticos até resorts, liveaboards, treinamento agências, varejistas, fabricantes e organizações conservacionistas.

