Michelle Cove, Rosemary Lunn e Anne Hasson – homenageadas no Hall da Fama do Mergulho de 2025

As indicadas de 2025 – Michelle Cove, Rosemary Lunn e Anne Hasson – para o prestigiado Hall da Fama do Mergulho Internacional (ISDHF) são únicas, pois é a primeira vez que todos os membros indicados são mulheres.

Estabelecido pelo Ministério do Turismo das Ilhas Cayman em 2000, o ISDHF celebra os líderes da indústria do mergulho que contribuíram para o sucesso do mergulho recreativo em todo o mundo através da inovação e dos avanços feitos nas áreas de turismo de mergulho, design de equipamentos, segurança do mergulho, inclusão, exploração, aventura, inovação e muito mais.

Os indicados deste ano incluem Simone Melchoir-Cousteau (França) e Women Divers Hall of Fame (Estados Unidos da América) como Pioneiras, Michelle Cove (Bahamas), Anne Hasson (Estados Unidos da América) e Rosemary E. Lunn (Reino Unido) como Indicadas, e Hidy Yu Hiu-Tung (Hong Kong) como Pioneira, que é uma nova categoria para a ISDHF.

Elas se juntam a outras mulheres notáveis ​​na indústria na ISDHF, incluindo Jill Heinerth (2020), Dra. Eugenie Clark (2010) e Cathy Church (2008).

Os indicados de 2025 serão formalmente introduzidos no hall da fama em uma cerimônia nas Ilhas Cayman em 20 de setembro de 2025.

Os indicados deste ano foram selecionados por suas contribuições significativas à indústria do mergulho:

Michelle Cove (Bahamas)

Michelle Cove foi fundamental no desenvolvimento do Stuart Cove's Dive Bahamas em uma das maiores operações de mergulho do Caribe. Ela garantiu e expandiu concessões de esportes aquáticos e mergulho para grandes parceiros como Atlantis Resort, Baha Mar, Carnival Cruise Lines e clubes privados. Sob sua liderança, a empresa desenvolveu uma gama diversificada de ofertas, incluindo SCUBA, SNUBA, SEA TREK, SUB (Submersible Underwater Bubble), mergulho com snorkel, esportes aquáticos e fotografia e vídeo subaquáticos, tornando experiências oceânicas de classe mundial acessíveis a visitantes em todo o mundo.

Uma líder habilidosa em mergulho com tubarões, Michelle é uma defensora vitalícia da segurança, educação e conservação marinha dos tubarões. Sua colaboração com o PEW Environmental Group e o Bahamas National Trust levou à criação do Bahamas Shark Sanctuary em 2011, o primeiro desse tipo no Atlântico. Ela também tem sido uma defensora fundamental nos esforços de conscientização e erradicação do peixe-leão invasor, bem como na conservação de corais, implementação de viveiros e iniciativas de plantio externo para ajudar a restaurar ecossistemas vitais de recifes.

Michelle Cove

Instrutora de mergulho autônomo PADI Open Water, Michelle apresentou a inúmeros mergulhadores a beleza das Bahamas, inspirando a conservação do oceano. Ela foi essencial no estabelecimento das organizações Ocean Watch Bahamas e Children on the Reef focadas em educar os jovens das Bahamas sobre o oceano, promovendo carreiras na indústria de esportes aquáticos e conservação marinha.

A expertise de Michelle se estende à indústria cinematográfica e televisiva, onde ela treinou inúmeras personalidades da televisão e do cinema para mergulhar e atuou como mergulhadora de segurança, talento diante das câmeras e dublê. Seu trabalho inclui grandes produções como James Bond, Into the Blue, Flipper e projetos para Discovery Channel, National Geographic, BBC Natural History Unit, Food Network e History Channel.

Hoje, a empresa de Michelle, Resort Lifestyle Ltd, é proprietária e opera a Albany and Lyford Cay Watersports, oferecendo experiências de mergulho, mergulho com snorkel e esportes aquáticos de primeira linha nas Bahamas.

Anne Hasson (Estados Unidos da América)

Os esforços pioneiros de Anne Hasson revolucionaram a indústria de mergulho autônomo liveaboard tendo lançado o renomado Cayman Aggressor em 1984. Como vice-presidente da Aggressor Adventures, Anne supervisiona os departamentos de reservas, marketing e publicidade, mantendo a integridade e a imagem da marca e identidade corporativa da empresa de 41 anos. Hoje, a Aggressor Adventures define novos padrões para mergulho e turismo de aventura em todo o mundo.

Sob sua liderança, a Aggressor Adventures se expandiu para incluir 24 iates de mergulho internacionais, alojamentos exclusivos, observação de pássaros e cruzeiros fluviais, operando em locais importantes como Bahamas, Belize, Ilhas Cayman, Galápagos, Egito, Maldivas e muito mais.

Ana Hasson

Uma defensora apaixonada do mergulho sustentável, Anne promove práticas de viagem ecologicamente corretas para proteger os ecossistemas marinhos em todos os locais da Aggressor. Ela também é fundamental no estabelecimento de altos padrões de atendimento ao cliente, solidificando a Aggressor Adventures como líder mundial na indústria do turismo.

Anne também faz parte do Conselho de Administração da Sea of ​​Change Foundation, contribuindo para a conservação global e foi incluída no Hall da Fama das Mulheres Mergulhadoras (2010).

Rosemary Lunn (Reino Unido)

A posse de Rosemary Lunn representa um marco histórico, pois ela se torna a primeira mulher britânica a receber esta estimada honraria.

Com décadas de experiência em suas diversas contribuições, Rosemary desempenhou um papel fundamental na formação da indústria do mergulho e é uma profissional valiosa, jornalista prolífica, palestrante, educadora, organizadora de eventos e defensora da segurança e educação no mergulho.

Instrutora de mergulho talentosa, Rosemary possui certificações como Instrutora PADI IDC Staff, Instrutora Avançada BSAC e mergulhadora Trimix e CCR, com ampla experiência de ensino no Reino Unido e internacionalmente.

Sua influência vai além do mergulho recreativo e técnico: ela é a primeira civil não militar e a primeira mergulhadora a se juntar ao Ministério da Defesa do Reino Unido como parte da Equipe de Padrões de Mergulho de Defesa.

Alecrim Lunn

Inovadora em mergulho técnico, Rosemary foi cofundadora do sinpósio de mergulho avançado e técnico EUROTEK, fundou a TEKDiveUSA e coordenou o Rebreather Forum 3 em nome da AAUS, DAN e PADI.

Ela atuou no conselho da Scuba Industries Trade Association (SITA) e faz parte do British Diving Safety Group (BDSG), onde continua a moldar os padrões e as melhores práticas do setor.

Suas contribuições extraordinárias lhe renderam reconhecimento, incluindo o prêmio SSI Platinum Diver, e ela é membro associada do Hall da Fama das Mulheres Mergulhadoras.

Primeiros Pioneiros

Simone Melchoir-Cousteau, da França, é amplamente reconhecida como a primeira mulher mergulhadora e aquanauta, e a amada esposa e parceira do lendário oceanógrafo, Jacques-Yves Cousteau. Ela foi fundamental em sua co-invenção do Aqualung, uma invenção revolucionária que transformou o mergulho, apresentando-o ao engenheiro e ao financiamento.

Ela foi fundamental na aquisição de calipso, o famoso navio de pesquisa da família Cousteau, e desempenhou um papel fundamental na operação no mar. Para o Calypso's primeiras expedições, ela vendeu suas joias de família e casacos de pele para comprar combustível e instrumentos de navegação essenciais para o navio. Ela era conhecida como 'La Bergere', a Pastora, pois atuou como enfermeira, psiquiatra e mãe da tripulação masculina por 40 anos.

Em 1963, Simone fez história ao se tornar a primeira mulher aquanauta do mundo ao visitar o habitat submarino Conshelf II no Mar Vermelho. Seu legado como uma mulher pioneira em mergulho autônomo e exploração oceânica continua a inspirar gerações de exploradores e conservacionistas em todo o mundo.

Simone Melchoir-Cousteau

O Women Divers Hall of Fame, sediado nos EUA, que se dedica a reconhecer e homenagear as contribuições das mergulhadoras e a apoiar a próxima geração de mergulhadoras, é uma sociedade profissional internacional, sem fins lucrativos, cujas contribuições dos membros abrangem uma ampla variedade de campos, incluindo artes, ciência, medicina, exploração e tecnologia, arqueologia subaquática, negócios, mídia, treinamento e educação, segurança, mergulho comercial e militar, mergulho livre e esportes subaquáticos.



O WDHOF induziu sua primeira turma de 71 membros em 2000, apresentando algumas das mulheres mais influentes na história do mergulho, como a Dra. Sylvia Earle, renomada oceanógrafa, e a Dra. Eugenie Clark, famosamente conhecida como a "Shark Lady", reconhecida por suas contribuições inovadoras à ciência e exploração marinha. Em 2024, havia 260 membros no Hall, vindos de 30 estados e territórios dos EUA e 22 países em todo o mundo.

Hall da Fama das Mergulhadoras Femininas

Trailblazer

Hidy Yu Hiu-Tung, de Hong Kong, é uma aclamada atriz e modelo internacional com mais de 19 anos de experiência em mergulho, misturando sua paixão pelo oceano com uma carreira dinâmica aos olhos do público. Como instrutora certificada de mergulho, mergulhadora técnica e mergulhadora livre, Hidy Yu não apenas dominou a arte da exploração subaquática, mas também se tornou uma defensora dedicada da conservação marinha.

Em 2011, ela foi nomeada porta-voz do Miss Scuba International, usando sua influência para defender a proteção dos ecossistemas marinhos. Seu comprometimento com a defesa dos oceanos se aprofundou em 2016, quando ela se tornou embaixadora da Asia Dive Expo (ADEX), onde continua a dar palestras convincentes sobre conservação marinha para públicos internacionais.

Hidy Yu Hiu Tung

Hidy Yu atua diretamente na proteção de ambientes marinhos, tendo liderado iniciativas de limpeza de redes fantasmas em Hong Kong desde 2019. Em 2023, ela foi nomeada Embaixadora da Rede Fantasma para a ADEX Singapura e realizou uma extraordinária limpeza oceânica ininterrupta de 23 horas em Sabah, destacando sua dedicação a esforços tangíveis de conservação.

As contribuições de Hidy para a comunidade de mergulho e proteção ambiental lhe renderam vários prêmios de prestígio, incluindo o Industry Advocator Rising Star Award na ADEX China em 2018 e o NAUI Outstanding Service Award em 2021.

Em 2024, Hidy Yu foi cofundadora da Bling Bling Ocean Foundation, uma organização comprometida em promover a conservação dos oceanos por meio de iniciativas de caridade e alcance educacional. Aproveitando sua plataforma como figura pública, ela continuamente aumenta a conscientização sobre questões ambientais críticas e organiza atividades regulares de conservação.