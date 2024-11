Missão Planeta Azul: Um astronauta em mergulho

Ela pode ter se aposentado de sua antiga vida em órbita, mas a astronauta e mergulhadora NICOLE STOTT ainda está em uma missão – para nos tornar todos cientes das conexões vitais entre o cosmos e nosso mundo aquático. Ela fala com Steve Weinman

Os hóspedes do COMO Cocoa Island, nas Maldivas, ficaram felizes recentemente em serem acompanhados em seus mergulhos por ninguém menos que uma astronauta veterana — alguém que já havia experimentado de tudo, desde mergulhos em correnteza até mergulhos sat-diving e caminhadas espaciais.

Mesmo após todas essas décadas na Era Espacial, em uma época em que cidadãos abastados estão fazendo suas próprias viagens fugazes além da gravidade zero, astronautas e astronautas profissionais continuam sendo uma espécie rara.

Por sua vez, Nicole Stott estava aproveitando o mergulho nos recifes do Oceano Índico e uma nova oportunidade de discutir seu tópico favorito: as múltiplas ligações entre os oceanos e o espaço.

COMO Cocoa Island, local para um recente acampamento de astronautas na ilha (COMO Cocoa Island)

O resort no Atol de Malé do Sul, com suas 33 vilas sobre a água, estava sediando o que foi anunciado como um "Acampamento de Astronautas da Ilha", com a estadia de Nicole sendo o resultado de uma parceria entre a COMO e as iniciativas gêmeas que lhe são caras, a Space For A Better World e a Space For Art Foundation.

Acompanhados por instrutores do centro de mergulho PADI Cocoa Island, Nicole e os convidados exploraram locais como o recife Shambhala, perto do resort, e o recife Bay, situado em uma lagoa de 12 m de profundidade e com uma grande variedade de estruturas de propagação de corais.

Os mergulhadores foram favorecidos pela vida marinha local: tubarões-de-pontas-pretas-de-recife, bodiões-napoleão e tartarugas-de-pente e verdes apareceram, junto com um elenco de apoio de moreias, peixes-doces orientais, amêijoas gigantes, peixes-palhaço, camarões-limpadores, peixes-bandeira, peixes-leão e peixes-borboleta.

Nicole Stott explora o recife (COMO Cocoa Island)

Avistando uma tartaruga (COMO Cocoa Island)

Após os mergulhos, os convidados puderam jantar com Nicole sob as estrelas e continuar as conversas noite adentro.

“Tivemos a sorte de fazer esses acampamentos de astronautas em várias ilhas Como“Os belos locais ao redor do mundo”, diz Nicole. “Uma das coisas que amamos sobre esse trabalho com a COMO é que eles entendem a conexão entre o mar e o espaço – que vivemos em um planeta oceano.

"Eles apreciam que as crianças que visitam seus locais merecem uma experiência significativa, e eles acolhem as crianças das comunidades locais para participar. Isso é muito importante para nós – e, se eles não conseguem levar as crianças locais para o local do resort, eles priorizam nos levar para as escolas e comunidades locais.

“Também somos muito gratos que esses locais nos dão a oportunidade de entrar na água para mergulhar e que podemos incorporar atividades de conservação como restauração de corais, plantio de manguezais e limpeza de praias.”

Tubarão solitário (COMO Cocoa Island)

Tarde para mergulhar

Nicole Stott descobriu o mergulho um pouco tarde na vida, ela diz. “Eu estava na casa dos 30 anos e um grupo de amigos com quem trabalhei no Centro Espacial Kennedy foi para as aulas da PADI juntos. Então todos nós fizemos nossa primeira Open Water confira o mergulho juntos em Delray Beach.

“O tempo todo eu comentava que não conseguia acreditar que tinha esperado tanto para começar a mergulhar!”

Isso foi há meia vida. New York-nascida Nicole, agora com 61 anos, pode ter trabalhado para a NASA, mas levaria algum tempo até que ela fosse selecionada para ser astronauta. “Acho que sempre apreciei a conexão entre o que vivenciamos no oceano e o que vivenciamos do espaço”, diz ela. “Acabou sendo mais conectado do que eu esperava.”

Sua carreira decolou em 1987 quando, armada com um diploma em engenharia aeronáutica, ela se juntou à Pratt & Whitney como engenheira de projeto estrutural. Ela rapidamente se mudou para se juntar à NASA em Kennedy, na Flórida, e em 1998 foi transferida para o Johnson Space Center em Houston, Texas.

A seleção como especialista de missão da NASA em 2000 significou dois anos de treinamento e avaliação antes de ser designada para o Astronaut Office Station Operations Branch. O espaço estava acenando, e Nicole finalmente se tornou engenheira de voo nas expedições 20 e 21 da Estação Espacial Internacional, e especialista em missões nas missões conectadas do Ônibus Espacial em 2009 e 2011.

Nicole Stott a astronauta (NASA)

A primeira dessas missões da ISS a viu participar de sua primeira caminhada espacial, e ela também foi a última tripulante da expedição a retornar à Terra via Ônibus Espacial. Ao todo, ela passou 104 dias no espaço.

'Todo astronauta é um mergulhador'

A carreira de Nicole na NASA durou 27 anos, mas quando ela se aposentou em 2015, ela não tinha intenção de ficar parada — suas trajetórias combinadas no espaço e no mergulho a deixaram em uma missão.

Ela continuou a mergulhar, embora nunca tenha sentido necessidade de progredir nas classificações PADI e continua a ser uma Open Water Mergulhadora até hoje, embora tenha algumas experiências muito esotéricas em seu currículo.

Isso inclui muitos mergulhos no Laboratório de Flutuabilidade Neutra (NBL) da NASA em Johnson, em preparação para a gravidade zero e aquelas caminhadas espaciais, bem como a aquisição de habilidades avançadas em preparação para mergulho de saturação no habitat de pesquisa submarino Aquarius, na Flórida.

Nicole está preparada para uma NBL treinamento mergulho (NASA)

“Hoje em dia, todo astronauta é um mergulhador – ou se torna um quando é selecionado”, diz Nicole. Grande parte de seu mergulho recreativo ocorreu na ilha caribenha de Bonaire. “É tão acessível e tão bonito por todos os motivos pelos quais mergulhamos – cor e diversidade da vida.”

Novas experiências sempre atraem, no entanto, e as Maldivas entraram nessa categoria. “É tão interessante para mim ver o quão diferente a vida e a beleza podem ser de um lugar para outro na Terra – estou sempre comparando mergulhos com o que experimentei em Bonaire.

“Para mim, o que torna cada local um favorito são as pessoas com quem mergulho. Eu adoro especialmente quando posso mergulhar com meu filho – ele mergulha e ama isso desde os 11 anos.” Outro mergulhador é o marido de Nicole, o “empreendedor espacial” nascido na Ilha de Man, Christopher. O casal mora em St Petersburg, Flórida.

"Não dá para simplesmente pular na sua nave espacial"

A missão de habitat de pesquisa submarina Aquarius em 2006 foi “uma experiência de destaque” para Nicole. Como membro da tripulação do projeto NEEMO 9 (NASA Extreme Environment Mission Operations), ela trabalhou em profundidade com outros cinco aquanautas por 18 dias.

“Havia algo extraordinário em viver e vivenciar o assombro e a maravilha do 'espaço interior'”, ela reflete.

Nicole Stott fora da sonda Aquarius durante a missão NEEMO 9 (NASA)

Foi Aquarius que forneceu o que ela considera como o melhor análogo para viver e trabalhar no espaço. "Uma vez a 60 pés [18 m] no habitat por uma hora, seu corpo fica tão saturado com nitrogênio que você não consegue nadar com segurança até a superfície. Estar lá por um longo período de tempo, naquele ambiente extremo, foi tanto física quanto psicologicamente o mais perto que você pode chegar do espaço.

"Você não pode simplesmente sair sem equipamento especial para sobreviver – equipamento de mergulho/traje espacial. Você não pode simplesmente pular para a superfície se algo der errado – você tem que colocar sua tripulação e seu veículo em uma configuração segura primeiro, assim como no espaço, onde você não pode simplesmente pular em sua nave espacial sempre que algo der errado.

Membros da tripulação da NEEMO 9 (NASA)

“O espaço confinado, a comunicação com sua equipe de controle de missão, a comida, a abordagem mínima ao que é realmente necessário para sobreviver e prosperar, a ciência que fazemos – tudo é similar em ambos os lugares. E a exploração, o espanto e a maravilha!

“Brincamos que podemos viver e trabalhar no espaço interior – cercados pelo nosso planeta – para nos prepararmos para viver e trabalhar no espaço sideral – onde estamos cercando o planeta.”

"O prazer é a dor"

Poderia alguma outra experiência superar a atividade extraveicular – uma caminhada espacial – para emoções? Para Nicole, tudo, desde o treinamento em diante foi uma alegria. “Adorei!" ela diz.

No Laboratório de Flutuabilidade Neutra, foi "muito legal poder mergulhar em preparação para uma caminhada espacial, estar em um lugar onde a água é tão clara que parece ar e mergulhar em uma piscina ao redor de uma estação espacial.

Atividade extraveicular acima do planeta azul (NASA)

“O mergulho é provavelmente o mais próximo que você pode chegar de ficar sem peso, especialmente se você fizer um bom trabalho ficando com flutuabilidade neutra para o seu mergulho. Mergulhar no NBL certamente faz um trabalho tão bom quanto eu acho que podemos fazer na água aqui na Terra, mas você ainda tem o arrasto da água e o peso e a inércia do traje espacial.

“Trabalhar com um traje de 300 kg na água é provavelmente a coisa mais desafiadora fisicamente que já fiz – o prazer é a dor.

“Felizmente, todo esse trabalho e os desafios na piscina são enfrentados no espaço com movimentos quase sem esforço em microgravidade. Sou grato por não ser o contrário.

“Só poder mergulhar no NBL ao redor do hardware da estação espacial na piscina coloca você em um estado mental realmente maravilhoso e na expectativa de como será flutuar em um traje espacial ao redor do hardware real no espaço.

“Realmente não há melhor maneira de estabelecer familiaridade com o exterior da sua nave espacial, estação espacial e hardware externo do que estar perto e pessoalmente com tudo isso na piscina. Temos um laboratório de VR legal que também ajuda.

“Para mim, fazer uma caminhada espacial é muito parecido com mergulhar por outro motivo – é uma dessas experiências que são realmente muito difíceis de descrever, e é muito mais incrível do que você imagina. Eu recomendo fortemente os dois!”

Acenando durante uma EVA na ISS 128 (NASA)

Alarme de emergência

Nicole's treinamento ajudou-a a se afastar de qualquer experiência espacial ou de mergulho "extrema" indesejada, "mas definitivamente as coisas deram errado ou não saíram como planejado em ambos os lugares. É por isso que nos preparamos tanto para todas as coisas que pensamos ou sabemos que podem dar errado.

“Um dos meus momentos de maior orgulho no espaço foi a primeira vez que experimentei o alarme de emergência disparando às 3 da manhã e testemunhei o quão lindamente nossa tripulação flutuou para fora de seus compartimentos, prestou contas de todos e começou a trabalhar para resolver o problema da maneira como fomos treinados para fazer na Terra.

“Acho que meu PADI treinamento e a preparação posterior para a missão NEEMO fez o mesmo por mim no ambiente subaquático. A consciência situacional – para seu companheiro, seu equipamento, seu ambiente – é fundamental tanto no mar quanto no espaço. Eu diria que a consciência situacional compensa para o benefício de todos em todos os ambientes.”

Nicole cavalgando a linha no local Aquarius (NASA)

Em Londres, participei de um dos primeiros eventos de discussão em larga escala planejados por Nicole e seus colaboradores, desta vez no Museu da Ciência.

Talvez ainda em fase experimental, pareceu ser vítima de seu próprio sucesso – atraiu tantos palestrantes altamente qualificados ao palco que as restrições de tempo reduziram as chances de um debate significativo entre eles.

No entanto, à medida que o evento avançava, ele começou a se aprofundar de forma bastante eficaz na complexa relação entre a exploração espacial e a exploração dos mares do nosso planeta azul.

Uma das grandes conclusões para mim foi a extensão em que agora estamos explorando e monitorando os oceanos em detalhes científicos minuciosos usando visões gerais de satélite. A convicção de Nicole é que todos os esforços no espaço trazem dividendos na Terra, conforme descrito em seu livro De volta à Terra ou “O que a vida no espaço me ensinou sobre nosso planeta natal e nossa missão de protegê-lo.

Cardumes de peixes nas Maldivas (COMO Cocoa Island)

Na mesma época do evento do Museu da Ciência, as duas organizações sem fins lucrativos de Nicole estavam trabalhando com uma terceira, Cultura Oceânica Vida, para invadir as telas grandes em Piccadilly com imagens da vida marinha, convocando indivíduos, corporações e governos “a se juntarem à luta para proteger os ecossistemas vitais da Terra”.

Aquarelas no espaço

Nicole descreve sua Espaço para um mundo melhor como “conectar os curiosos sobre o espaço aos sérios sobre o espaço”, enquanto o Fundação Espaço para Arte é dedicado a “unir uma comunidade planetária de crianças por meio do espanto e da maravilha da exploração espacial e do poder de cura da arte”.

A ex-astronauta foi de fato a primeira pessoa a produzir pinturas em aquarela no espaço. “Minha arte é inspirada pelo espanto e maravilha que experimento em todos os lugares”, ela diz.

“As vistas da Terra do espaço, minha nave espacial, as vistas do lado colorido de baixo de Aquário, as criaturas incríveis que vemos em nossos mergulhos, os icebergs na Antártida – a inspiração ao nosso redor é infinita. Estamos em uma missão muito proposital para inspirar as pessoas a entender como todo o trabalho que estamos fazendo no espaço é, em última análise, para o benefício de toda a vida na Terra.”

Trio de raias águia (COMO Cocoa Island)

Fiquei imaginando o que as pessoas que Nicole conhece em seus vários eventos estariam mais interessadas em aprender sobre o espaço e suas experiências lá?

“Mergulhadores em particular estão interessados ​​nas similaridades entre mergulhar e estar no espaço. Eles também são aqueles que parecem perguntar sobre por que estamos gastando mais dinheiro no espaço do que aqui mesmo em nosso planeta, no oceano, para explorar e resolver nossos desafios planetários.

“Adoramos essas conversas porque elas nos dão a oportunidade de falar sobre o fato de que o que fazemos no espaço é 'Fora da Terra, para a Terra' – que tudo o que fazemos lá tem como objetivo final melhorar a vida na Terra.

“Estamos medindo os sinais vitais do nosso planeta do espaço – a maior parte das informações críticas de que precisamos para entender o estado do oceano e do nosso planeta em geral – o que nos permitirá resolver nossos maiores desafios planetários.

“E os mergulhadores, como todos, estão interessados ​​em como é ser um humano fazendo voos espaciais tripulados.”

A fina linha azul

Pargo-de-listras-azuis (COMO Cocoa Island)

Passar um tempo no espaço mudou Nicole? “Sim, eu não acho que você pode ser humano e ir a um lugar como o espaço, experimentar aquele ponto de vista extraordinário, sem ser mudado para melhor”, ela diz.

“Acho que o mesmo é verdade para o mergulho. Ir ao espaço e mergulhar – na verdade, qualquer experiência incrível e maravilhosa – deve ser encarada como um chamado à ação.

“Você estabelece uma conexão com o planeta de uma forma totalmente nova. Você aprecia a realidade simples – ainda que, eu diria, convincente – de quem e onde todos nós estamos no espaço juntos.

“Vivemos em um planeta oceano. Somos todos terráqueos. A única fronteira que importa é aquela fina linha azul da atmosfera que nos cobre e protege a todos.

Nicole Stott mergulhando no espaço (NASA)

“E o chamado final à ação é para que todos nós aceitemos nosso papel como companheiros de tripulação e não como passageiros na nave espacial Terra – ao fazer isso, temos o poder de criar um futuro para toda a vida na Terra que seja tão bonito quanto parece do espaço.

“Para todos nós aqui na Terra, não posso expressar o suficiente o quão incrível é entrar na água e experimentar o espaço interior – entender a interconectividade de toda a vida na Terra, vivenciar a beleza e desenvolver uma apreciação maior pela admiração e maravilha que nos cercam todos os dias.

“Só precisamos abrir nossos corações e mentes para isso e dar o mergulho!”

