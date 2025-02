Projeto Big Blue Bag de Monty Halls

O apresentador de TV, autor e aventureiro Monty Halls apresentará aos visitantes o Show de Mergulho GO em março para seu Big Blue Bolsa projeto de conservação marinha de ciência cidadã.

Monty é um ex-oficial da Marinha Real que trabalhou para Nelson Mandela durante o processo de paz no início dos anos 1990. Ele deixou a Marinha para seguir carreira em expedições, viagens jornalismo e biologia, obtendo um diploma de primeira classe e se qualificando como biólogo marinho.

A sua licenciatura foi financiada por expedições, a mais notável das quais foi liderar uma equipa multinacional na descoberta de uma cidade submersa na costa indiana em 2002. Durante este período também liderou quatro expedições à África Austral, três ao Malawi para explore o ecossistema do lago e investigue a atividade de caça furtiva no planalto de Nyika, e um para a África do Sul para mergulhar em busca de evidências de assentamentos pré-históricos em sistemas de cavernas ao largo do Cabo. Por seu trabalho, ele foi premiado com a Medalha Bish por serviços prestados à exploração pela Scientific Exploration Society.

Em 2003, Monty formou sua própria empresa de expedição, completando quatro circunavegações do globo nos quatro anos seguintes, em busca dos maiores encontros no oceano. Isso o chamou a atenção dos produtores de televisão, sendo caçado como concorrente no programa principal do Channel 4, Superhumans, um teste de artistas de elite, competindo em uma série de desafios elaborados pelo centro de testes QinetiQ. Monty venceu esta competição e foi solicitado a apresentar novas séries para o Channel 4, National Geographic, History Channel, Channel 5 e BBC.

Ele é mais conhecido por suas três séries da BBC2, Great Escapes, onde morou na costa oeste da Escócia e da Irlanda com seu cachorro Reuben. Ele também apresentou a série multipremiada Great Barrier Reef.

Monty escreveu vários livros e é colaborador regular de revistas e jornais, muitos deles comunicando o seu entusiasmo pelo mundo natural. Ele também é embaixador de vários grupos conservacionistas e recebeu um doutorado honorário da Universidade de Plymouth.

O Grande Saco Azul

O grande azul Bolsa O projeto é projetado para capacitar indivíduos de todas as idades e de todas as esferas da vida para contribuir diretamente para a proteção de cursos de água e oceanos. Participantes/comunidades receberão um 'Big Blue' especialmente projetado Bolsa' que contém protocolos fáceis de seguir, permitindo que eles coletem dados vitais sobre a saúde marinha, incluindo poluição por microplásticos, biodiversidade de espécies, temperatura da água e detritos costeiros. Os dados coletados serão carregados em um banco de dados global de acesso aberto, contribuindo para pesquisas vitais que informam os esforços de conservação ao redor do mundo.

O show de mergulho GO

O show de mergulho GO – o único mergulho do consumidor e viagens show no Reino Unido – retorna ao NAEC Stoneleigh em 1 e 2 de março de 2025, bem a tempo de dar início à nova temporada, e promete um fim de semana cheio de conteúdo interativo, educacional, inspirador e divertido.

Além do Palco Principal - desta vez encabeçado pela estrela de TV, autor e aventureiro Steve Backshall, fazendo um retorno bem-vindo ao GO Diving Show depois de alguns anos ausente, junto com a NEEMO Aquanaut treinada pela NASA e Chefe de Pesquisa Científica do DEEP Dawn Kernagis, o colega apresentador de TV, autor e eterno favorito Monty Halls, o Dr. Timmy Gambin, que discutirá a rica herança marítima e de guerra de Malta, e a dupla dinâmica de exploradores Rannva Joermundsson e Maria Bollerup, que falarão sobre sua recente Expedição Buteng na Indonésia - há novamente palcos dedicados ao mergulho no Reino Unido, mergulho técnico, fotografia subaquática e contos inspiradores. Andy Torbet será o mestre de cerimônias do Palco Principal mais uma vez, além de fazer uma apresentação sobre os desafios de filmar mergulho técnico para programas de TV.

Junto com os palcos, há uma série de elementos interativos – a sempre popular Caverna, a piscina gigante de trydive, o mergulho imersivo em realidade virtual com tecnologia de naufrágio, workshops de apneia e exercícios de alinhamento, zona de biologia marinha e, novidade para 2025, sua chance de tentar mapear naufrágios com a Sociedade de Arqueologia Náutica e seu "naufrágio" – todos espalhados entre uma variedade cada vez maior de estandes de conselhos de turismo, fabricantes, treinamento agências, resorts, liveaboards, centros de mergulho, varejistas e muito mais.

Este ano também se assiste à Competição NoTanx Zero2Hero assumindo o centro do palco. Esta competição, destinada a mergulhadores livres iniciantes, verá 12 candidatos iniciais passarem treinamento com Marcus Greatwood e a equipe NoTanx em Londres no final de fevereiro. Em seguida, cinco finalistas selecionados competirão no GO Diving Show no fim de semana de março, incluindo sessões de apneia estática na piscina, para encontrar o vencedor geral, que ganhará uma viagem de uma semana para Marsa Shagra Eco-Village, cortesia da Oonasdivers. Clique aqui para se registrar e ter a chance de competir.

