Atleta paralímpico conscientiza sobre ameaças aos recifes de corais

É fácil para o Reino Unido se esquecer dos recifes de corais, mas uma nova pesquisa encomendada pela marca SHEBA descobriu que 75% dos adultos do Reino Unido estão preocupados com o estado dos recifes de corais do mundo, mas quase metade (48%) diz que não sabe muito ou nada sobre o papel que os recifes de corais realmente desempenham no suporte à saúde marinha.

Outros 72% citaram as mudanças climáticas como a maior ameaça percebida aos recifes de corais, com quase um quinto (18%) acreditando que não há esperança de salvá-los, e um quarto não tendo certeza. Em um novo vídeo, a defensora dos oceanos e nadadora paralímpica Ellie Simmonds dá vida ao movimento do programa Sheba Hope Grows por meio de uma narrativa envolvente, incentivando e inspirando o Reino Unido e além a reunir a conscientização e tomar medidas para preservar e restaurar a beleza dos nossos oceanos.



Ellie disse: "Embora os recifes do mundo pareçam tão distantes do Reino Unido, os impactos das mudanças climáticas afetam todo o nosso planeta, seja por meio de mudanças nos padrões climáticos ou da perda de recifes de corais. Precisamos fazer mais para dar à natureza uma chance de se adaptar e resistir a essas mudanças.”

Ellie Simmonds com uma das estrelas do Reef

Com os recifes de corais do mundo em risco, a defensora dos oceanos Simmonds uniu forças mais uma vez com a marca SHEBA para mostrar que ainda há esperança para a Grande Barreira de Corais, e o programa Sheba Hope Grows está demonstrando o valor que a restauração desempenha na reconstrução de recifes danificados no recife mais famoso da Austrália.



A Grande Barreira de Corais é apenas um dos locais onde o programa está causando impacto. Junto com seus parceiros, agora há 65 locais de restauração em 12 países, o maior programa de restauração de corais do mundo.



Ellie disse: “Preservar nossos oceanos é algo que sempre me apaixonei, especialmente com a água sendo uma grande parte da minha vida por muitos anos. Estou emocionada por unir forças com o programa Sheba Hope Grows novamente este ano para mostrar a todos uma nova história de esperança.

“É incrível ver o poder das estrelas dos recifes e conhecer a equipe por trás dessa pequena estrutura única que tem um grande impacto.

“A mudança não pode acontecer sozinha, é sobre a parceria entre muitas organizações. Isso só mostra o quão poderosos podemos ser quando temos um objetivo comum – salvar nossos oceanos. Ações tomadas para restaurar os recifes de corais hoje ajudam a preservar nossos oceanos para as gerações futuras.”

Juntando-se aos especialistas marinhos da equipe Mars Sustainable Solutions na Grande Barreira de Corais, Simmonds participou de perto da restauração de corais e aprendeu como a equipe passou mais de uma década desenvolvendo uma solução escalável com o Mars Assisted Reef Restoration System. Isso utiliza Reef Stars, estruturas de aço hexagonais revestidas de areia, que fornecem uma base estável para o crescimento de fragmentos de corais, que são plantados no fundo do oceano para dar início ao processo de restauração do recife de corais.

Preparando uma Reef Star para implantação para auxiliar na restauração de recifes de corais

O professor David Smith, diretor sênior da Mars Sustainable Solutions e cientista marinho chefe da Mars Incorporated, disse: "Graças ao programa Sheba Hope Grows, a equipe no local na Austrália conseguiu instalar mais de 400 estrelas de recife, trazendo a vida de volta a essas áreas da Grande Barreira de Corais.”

Simmonds também viu o trabalho que a equipe realiza com parceiros como Citizens of the Reef, que estão usando uma nova metodologia para recensear recifes na região de Cairns. Isso permite que eles reúnam dados de saúde sobre o estado desses recifes, usando isso como uma oportunidade para identificar recifes que podem precisar de ajuda extra.



O professor David disse: “Por meio de parcerias com comunidades locais, podemos continuar a promover a biodiversidade e impulsionar soluções importantes e sustentáveis ​​para nossos recifes de corais, ajudando nossa luta contra as mudanças climáticas. Ainda há mais a ser feito, mas com nossa equipe e parceiros dedicados, é outro passo extremamente importante na direção certa.”