Mergulho em local remoto, segurança de liveaboard – e Projeto de linha de base do naufrágio da Lagoa Truk

O aficionado por mergulho em naufrágios e fotógrafo subaquático extraordinário Pete Mesley fará duas palestras imperdíveis no Palco Principal do Sydney Show de mergulho GO ANZ no final do mês.

A paixão de Pete pelo mergulho começou nas águas frias da Inglaterra há mais de 33 anos. Foi aqui que nasceu o seu 'Lust for Rust' e desde então tem-se dedicado a pesquisar, encontrar, mergulhar e fotografar naufrágios.

Com mais de 7,000 horas de experiência na água, abrangendo mais de 29 países diferentes, Pete trabalha em tempo integral na indústria do mergulho desde 1991. Além de ser Diretor de Curso PADI, Pete é Especialista em Mergulho Técnico. Instrutor Treinador. Pete é notavelmente um dos mergulhadores técnicos e instrutores mais experientes do hemisfério sul.

Pete é altamente bem-sucedido viagem de mergulho A empresa Lust4Rust e Shock&Awe Big Animal Diving Excursions concentra-se em levar mergulhadores experientes a locais de mergulho especializados em todo o mundo. Lugares como a Lagoa Truk, as Ilhas Salomão, o Atol de Bikini, os Grandes Lagos, Sri Lanka, Palau, o Pacífico Sul e a Nova Zelândia.

Sua experiência também se expande para a indústria cinematográfica e científica. Pete também ganhou uma bolsa no cobiçado Explorers Club.

Um fotógrafo subaquático bem publicado e altamente talentoso, Pete tem apetite por encontrar novos lugares, novos naufrágios e aventuras e documentá-los. Seu projeto mais recente é a modelagem 3D de todos os destroços da Truk Lagoon no Truk Lagoon Wreck Baseline Project. Ele está na metade do caminho no mapeamento do maior conjunto de naufrágios do mundo.

www.lust4rust.co

As palestras de Pete no Palco Principal serão:

Segurança em mergulhos em locais remotos e em liveaboards – Coisas essenciais para saber!

Houve um grande número de naufrágios de liveaboards de mergulho na última década. Muitos! Alguns fatais. Por quê? Analisamos quais perguntas fazer aos operadores, para ajudar você a tomar uma decisão informada sobre arriscar sua vida com eles ou não. Analisamos possíveis "sinais de alerta" no que procurar. Também darei algumas dicas sobre como se preparar melhor para viagens a locais remotos, equipamentos vitais de suporte à vida e preparação adequada para que você não seja pego de surpresa. Tendo testemunhado pessoalmente tal naufrágio, contarei a você como lidei com tal evento.

Projeto de linha de base do naufrágio da Lagoa Truk

Com o uso de técnicas de fotogrametria, nos propusemos a concluir uma linha de base de modelagem 3D completa e abrangente de todos os naufrágios mergulháveis ​​da Lagoa Truk (Lagoa Chuuk). Obter essa linha de base essencial ajudará a garantir o futuro de Truk, futurizando a rica história da área, mesmo muito tempo depois que todos os naufrágios se desintegrarem. Esta é apenas a fase 1 do projeto. Depois que todos os naufrágios forem modelados, o plano é remodelá-los a cada cinco anos. Esperamos que isso nos dê mais informações para saber a taxa de degradação dos naufrágios. Discutiremos as fases futuras para, esperançosamente, ajudar a aumentar o turismo em Chuuk no futuro.

Mergulho em local remoto, segurança de liveaboard - e Projeto de linha de base do naufrágio da Lagoa Truk 2

O show de mergulho GO ANZ

Este evento anual, que acontece este ano em 28 29-setembro no Showground de Sydney no Parque Olímpico, tem como objetivo mostrar o que há de melhor do nosso mundo subaquático a todos, desde novatos que estão pensando em mergulhar ou que concluíram seus cursos de nível básico, até mergulhadores avançados, até mergulhadores técnicos e veteranos do CCR mergulhadores.

Há uma variedade de palcos – o Palco Principal, o Foto Stage, o Palco Austrália/Nova Zelândia, o Palco Inspiration e o Tech Stage – que receberão dezenas de palestrantes de todo o mundo, bem como uma série de recursos interativos para jovens e idosos, desde experiências de mergulho VR, trydives , uma piscina de demonstração, sereias e muito mais.

Ao redor dos palcos e atrações estará uma ampla gama de expositores, desde conselhos de turismo e operadores turísticos até resorts, liveaboards, treinamento agências, varejistas, fabricantes e organizações conservacionistas.

O 2024 GO Diving Show UK, agora em seu quinto ano, atraiu mais de 10,000 participantes no fim de semana e abrangeu uma área de 10,000 m² de espaço de exposição, e a variante da Austrália e da Nova Zelândia aspira atingir esse nível nos próximos anos.

A entrada no primeiro GO Diving Show ANZ é totalmente gratuita – registre-se aqui para adquirir seus ingressos para aquele que é sem dúvida o evento de mergulho de 2024 na Austrália. Há muito estacionamento no local e o local é de fácil acesso com muitas opções de transporte, então anote as datas na sua agenda agora e prepare-se para um fim de semana épico celebrando todas as formas de mergulho.